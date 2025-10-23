ETV Bharat / state

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 12:05 PM IST

1 Min Read
Tension At DGP Office in Hyderabad : హైదరాబాద్​ లక్డీకాపూల్​లోని డీజీపీ కార్యాలయం వద్ద భారీ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. బీజేపీ నేతలు డీజీపీ కార్యాలయం ముట్టడికి ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ ​రావు అక్కడికి వచ్చారు. రామచందర్​ రావు సహా బీజేపీ నేతలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇంకా మిగిలిన బీజేపీ నేతలను అసెంబ్లీ వద్ద పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బుధవారం సోనూసింగ్​పై కాల్పుల ఘటనను నిరసిస్తూ బీజేపీ ఆందోళన చేపట్టింది.

బీజేపీ నాయకుల ఆందోళనతో అసెంబ్లీ వద్ద ట్రాఫిక్​ జామ్​ ఏర్పడింది. పోలీసులు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను అరెస్టు చేసి పోలీస్​ స్టేషన్​కు తరలించారు. ముందు జాగ్రత్తగా డీజీపీ కార్యాలయం వద్ద పోలీసు భద్రతను పెంచారు. లక్డీకాపూల్​, ఖైరతాబాద్​, బషీర్​బాగ్​ ప్రాంతాల్లో పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారు.

గో సంరక్షకుడిపై కాల్పులు - ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

