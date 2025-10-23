డీజీపీ కార్యాలయం ముట్టడికి బీజేపీ నేతల యత్నం - రామచందర్రావుతో సహా పలువురి అరెస్ట్
Published : October 23, 2025 at 12:05 PM IST
Tension At DGP Office in Hyderabad : హైదరాబాద్ లక్డీకాపూల్లోని డీజీపీ కార్యాలయం వద్ద భారీ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. బీజేపీ నేతలు డీజీపీ కార్యాలయం ముట్టడికి ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు అక్కడికి వచ్చారు. రామచందర్ రావు సహా బీజేపీ నేతలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇంకా మిగిలిన బీజేపీ నేతలను అసెంబ్లీ వద్ద పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బుధవారం సోనూసింగ్పై కాల్పుల ఘటనను నిరసిస్తూ బీజేపీ ఆందోళన చేపట్టింది.
బీజేపీ నాయకుల ఆందోళనతో అసెంబ్లీ వద్ద ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. పోలీసులు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ముందు జాగ్రత్తగా డీజీపీ కార్యాలయం వద్ద పోలీసు భద్రతను పెంచారు. లక్డీకాపూల్, ఖైరతాబాద్, బషీర్బాగ్ ప్రాంతాల్లో పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారు.