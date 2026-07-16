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బీజేపీ నేతల పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శన యాత్ర - కేంద్ర నిధుల సాధనే లక్ష్యంగా పర్యటన

పోలవరం యాత్రను జెండా ఊపి ప్రారంభించిన ఎంపీ పురందేశ్వరి - 100 మంది కమల దళంతో భారీ ర్యాలీ - ప్రాజెక్టు నిర్మాణ స్థితిగతులు, పర్యాటక విభాగం అభివృద్ధికి నిధులు కోసం పర్యటన

BJP Leaders to Visit Polavaram Project
BJP Leaders to Visit Polavaram Project (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 1:59 PM IST

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BJP Leaders to Visit Polavaram Project : బీజేపీ నేతల పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శన యాత్ర ప్రారంభమైయ్యింది. ప్రాజెక్టు నిర్మాణ స్థితిగతులు, పర్యాటక విభాగం అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేక నిధులు తీసుకురావడమే ధ్యేయంగా రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలు రాజమహేంద్రవరం నుంచి పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శన యాత్ర చేపట్టారు. రాజమహేంద్రవరం నుంచి ప్రారంభమైన ఈ యాత్ర తొర్రేడు-సీతానగరం-పురుషోత్తపట్నం మీదుగా ప్రాజెక్టు వైపు సాగుతోంది. వెయ్యి మందితో కూడిన కమల దళం కార్లతో పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్దకు ర్యాలీగా వెళ్తున్నారు. ఈ భారీ ర్యాలీని ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. యాత్రలో కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పీవీఎన్‌ మాధవ్‌, మంత్రి సత్యకుమార్, ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్బంగా బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు పోలవరం ప్రాజెక్టును తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చేస్తే సీఎం చంద్రబాబు పరుగులు పెట్టిస్తున్నారని అన్నారు. పోలవరాన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ప్రకటించిన ప్రధాని మోదీ సత్వరం పూర్తి చేసేందుకు పూర్తి సహకారం అందిస్తున్నారని అన్నారు. త్వరలో పోలవరం కుడి కాలువకు నీరు సైతం విడుదల చేసే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

"పోలవరాన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా గుర్తించి కేంద్రం నిధులు, ముంపు మండలాలను ఏపీలో కలుపుతూ ప్రధాని మోదీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రధాని మోదీ పూర్తిస్థాయిలో నిధులు కేటాయించి పోలవరం ప్రాజెక్టును నిర్మిస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వం రివర్స్ టెండరింగ్ పేరిట ప్రాజెక్టును నిర్వీర్యం చేసింది. సీఎం చంద్రబాబు ప్రాజెక్టును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పోలవరం ప్రాజెక్టు 80 శాతానికిపైగా పనులు పూర్తయ్యాయి. పోలవరం కుడికాల్వ ద్వారా త్వరలో నీటి విడుదలకు ఏర్పాట్లు. ప్రాజెక్టు అభివృద్ధిని పూర్తిస్థాయిలో తెలుసుకునేందుకే బీజేపీ నేతల పర్యటన. భవిష్యత్తులో పోలవరం ప్రాంతాన్ని పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేసేలా చర్యలు" - మాధవ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు

గత ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం: పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం కేంద్రం నిధులిస్తే గత సర్కారు వినియోగించకుండా, పక్కదారి పట్టించిందని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ఆరోపించారు. కూటమి ప్రభుత్వ రాకతో ప్రాజెక్టు వేగంగా పూర్తవుతుందని తెలిపారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తైతే రాయలసీమ సస్యశ్యామలం అవుతుందని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ అన్నారు.

"పోలవరాన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ప్రకటించింది ప్రధాని మోదీనే. పూర్తి కేంద్ర నిధులతో నిర్మించేలా ప్రధాని చర్యలు తీసుకున్నారు. ప్రాజెక్టు కోసం ఇప్పటికే కేంద్రం రూ.20,750 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి ఇంకా ఎన్ని నిధులైనా కేంద్రం మంజూరు చేస్తుంది. పోలవరం ప్రాజెక్టును గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చేసింది. కేంద్రం మంజూరు చేసిన నిధులను కూడా ఖర్చు చేయకుండా నిర్వీర్యం చేసింది. సీఎం చంద్రబాబు పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను వేగంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తయితే రాయలసీమ ప్రాంతం సస్యశ్యామలం అవుతుంది. రాయలసీమ వాసుల తరపున ప్రధాని మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా" - సత్యకుమార్, మంత్రి

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TAGGED:

BJP LEADERS TO VISIT POLAVARAM
పోలవరం పర్యటనకు బీజేపీ నేతలు
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BJP LEADERS TO VISIT POLAVARAM

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