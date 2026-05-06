15న సీఎం చేతుల మీదుగా ఏరోస్పేస్ సెంటర్ పనులకు భూమి పూజ: బీజేపీ నేత విష్ణువర్దన్ రెడ్డి
సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలో భారీ ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమ - మే 15న భూమి పూజ నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించిన బీజేపీ జాతీయ కౌన్సిల్ సభ్యులు విష్ణువర్దన్ రెడ్డి - పరిశ్రమకు 600 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 8:32 PM IST
BJP Vishnuvardhan Reddy on Aero Space Centre in Satyasai District: యువతరం భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దేలా వారికి అన్ని విధాలా సహకరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంసిద్ధమవుతుంది. ఈ మేరకు భవిష్యత్తులో ఏయే రంగాల్లో అవకాశాలు ఉంటాయో గుర్తించడంతో పాటు ఆయా రంగాల్లో వారిలో నైపుణ్యాన్ని పెంచడంపై ఇప్పటి నుంచే దృష్టి సారించింది. ఇందులో భాగంగానే ఏపీలో సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి కేంద్రంగా భారీ ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది.
ఈనెల మే 15న పుట్టపర్తిలో ఏరోస్పేస్ సెంటర్ పనులకు కేంద్ర రక్షణశాఖ మంత్రి రాజనాథ్ సింగ్, రాష్ట్ర సీఎం చంద్రబాబు నాయుడులు భూమి పూజ నిర్వహించనున్నట్లు బీజేపీ జాతీయ కౌన్సిల్ సభ్యులు విష్ణువర్దన్ రెడ్డి చెప్పారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో దీనికి సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. డీఆర్డీఓ పుట్టపర్తిలోని ఎయిర్పోర్టు వెనుక భూముల్లో ఏరోస్పేస్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనుందని తెలిపారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందుకు గాను 600 ఎకరాల భూమి కేటాయించిందని విష్ణువర్దన్ రెడ్డి అన్నారు. ఇందులో భాగంగా 140 ఎకరాల్లో తొలిదశ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కానున్నట్లు విష్ణువర్ధన్రెడ్డి ఈ సందర్భంగా చెప్పారు. ఈ నెల 15న రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్, సీఎం చంద్రబాబు, పరిశ్రమలశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్లతో కలిసి భూమి పూజను నిర్వహిస్తారని తెలిపారు. తొలిదశ పనులు వచ్చే ఏడాది సెప్టంబర్లోపు పూర్తికానున్నాయని ఆయన అన్నారు. అదే విధంగా యుద్ధ విమానాల తయారీ, పరీక్షలు నిర్వహిస్తారని గుర్తు చేశారు. ప్రధాన పరిశ్రమకు అనుబంధంగా మరో ఏడు పరిశ్రమలు రానున్నట్లు బీజేపీ జాతీయ కౌన్సిల్ సభ్యులు విష్ణువర్దన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ పాలసీ-4.0: ఏరో స్పేస్, రక్షణ విభాగాల్లో రాష్ట్రాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలపడమే లక్ష్యంగా ఏపీ ఏరోస్పేస్, రక్షణ విధానం-4.0ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో ప్రకటించింది. 2025-2030 మధ్య అమల్లో ఉండేలా సరికొత్త విధానాలతో పాలసీని అమల్లోకి తెచ్చింది. ఏరో స్పేస్, రక్షణ విభాగాల్లో ఎంఎస్ఎంఈలు, స్టార్టప్లు, భారీ సంస్థలు ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆదేశాల్లో తెలిపింది. ఏరో స్పేస్, రక్షణ విభాగ క్లస్టర్ల కోసం రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపింది. రాష్ట్రానికి రూ.లక్ష కోట్ల కొత్త పెట్టుబడులు రాబట్టడమే లక్ష్యమని తెలిపిన ప్రభుత్వం, దీనికోసం హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో సబ్-సెక్టార్ కేంద్రీకృత ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులను పెద్దఎత్తున అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు ఈ సందర్భంగా తెలిపింది.
"మే 15న పుట్టపర్తిలో ఏరోస్పేస్ సెంటర్ పనులకు కేంద్ర రక్షణశాఖ మంత్రి రాజనాథ్ సింగ్, రాష్ట్ర సీఎం చంద్రబాబు చేతులమీదుగా భూమి పూజ నిర్వహించనున్నారు. పుట్టపర్తిలోని ఎయిర్పోర్టు వెనుక భూముల్లో ఏరోస్పేస్ సెంటర్ను డీఆర్డీఓ ఏర్పాటు చేయనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందుకు గాను 600 ఎకరాల భూమి కేటాయించింది. ఇందులో భాగంగా 140 ఎకరాల్లో తొలిదశ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ తొలిదశ పనులు వచ్చే ఏడాది సెప్టంబర్లోపు పూర్తికానున్నాయి. అంతేకాకుండా పరిశ్రమకు అనుబంధంగా ఉండేందుకు అదనంగా మరో ఏడు పరిశ్రమలు రానున్నాయి" -విష్ణువర్దన్ రెడ్డి, బీజేపీ జాతీయ కౌన్సిల్ సభ్యులు
బెంగళూరులో ఏరో ఇండియా ప్రదర్శన - యుద్ధ విమానంలో రామ్మోహన్నాయుడు ప్రయాణం
సీఎం జగన్తో టాటా అడ్వాన్స్డ్, ఏరోస్పేస్ ప్రతినిధులు భేటీ