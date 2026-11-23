రేవంత్ రెడ్డి రాహుల్గాంధీకి ఏటీఎంలా పనిచేస్తున్నారు : నితిన్ నబీన్
BJP Maha Padayatra in Karimnagar : కరీంనగర్లో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మహా పాదయాత్రలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ పాల్గొన్నారు.
Published : November 23, 2026 at 3:57 PM IST
రాహుల్గాంధీ విదేశాలకు వెళ్లి అక్కడ దేశం పరువు తీస్తున్నారని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆపదలో ఉందని విదేశాల్లో రాహుల్ వ్యాఖ్యానించారన్న ఆయన దేశాభివృద్ధి రాహుల్కు పట్టదని ఆయన బాధంతా తన కుటుంబ అభివృద్ధి గురించేనని విమర్శించారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి కేవలం రాహుల్గాంధీకి ఏటీఎంలా పనిచేస్తున్నారని అన్నారు. కరీంనగర్లో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ నిర్వహిస్తున్న బీజేపీ మహా పాదయాత్రలో నితిన్ నబీన్ పాల్గొన్నారు.
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై ఇండి కూటమి రాద్ధాంతం చేస్తోందని నితిన్ నబీన్ విమర్శించారు. ఎస్ఐఆర్పై తాము ఇచ్చిన వివరణకు ప్రజలు మద్దతు తెలుపుతున్నారన్న ఆయన తమకు మద్దతు తెలిపేందుకు నేడు భారీ సంఖ్యలో వచ్చిన కరీంనగర్ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాహుల్ తరచూ ఓట్ చోరీ అని ఆరోపిస్తున్నారని ఆక్షేపించారు. రాహుల్ రాజ్యాంగాన్ని జేబులో పెట్టుకుంటే తాము గుండెల్లో పెట్టుకున్నామన్నారు. దేశంలో 13 కోట్ల ఓట్లు చోరీ అయ్యాయని రాహుల్ అంటున్నారని, 3 కోట్ల మంది చనిపోయినా వారి ఓట్లు ఇంకా జాబితాలో ఉండాలా? అని ప్రశ్నించారు. 6 కోట్ల మంది ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లారని, వారికి రెండు ప్రాంతాల్లో ఓట్లు ఉండాలా? అని నిలదీశారు. చొరబాటుదారులకు ఓటు వేసే అవకాశం రాజ్యాంగం కల్పించదని గుర్తు చేశారు.
ప్రస్తుతం మరో అవినీతి పాలన
తెలంగాణలో గత ఎన్నికల్లో ఓ అవినీతి పాలనకు ప్రజలు తెరదించారని, ప్రస్తుతం అంతకుమించిన మరో అవినీతి పాలన సాగుతోందని నితిన్ నబీన్ ధ్వజమెత్తారు. మోదీ త్వరలోనే దిగిపోతారని కొందరు అంటున్నారన్న ఆయన.. వచ్చే ఎన్నికల్లోనూ విజయం బీజేపీదేనని స్పష్టం చేశారు. ఎర్రకోటపై మళ్లీ కాషాయ జెండానే ఎగురుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మోదీ కంటే ముందు ఏ ప్రధాని కూడా దేశ సైనికులతో దీపావళి పండుగ జరుపుకోలేదని గుర్తుచేశారు. విదేశీ టూల్ కిట్ ద్వారా దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బ తీయాలని చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు. తెలంగాణ బిడ్డ పీవీని గౌరవించాలని కాంగ్రెస్ ఎప్పుడూ భావించలేదన్న నితిన్ ఆయనను గౌరవించేపని పని బీజేపీ సర్కారు చేసిందన్నారు. తెలంగాణలో అవినీతి పాలనను అంతమొందించేందుకు మీరు సిద్ధమా? అని ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.
తెలంగాణలో బీజేపీ లేదనే కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నేతలు ఒకసారి కరీంనగర్ను చూడాలని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. కాంగ్రెస్కు 90 సీట్లు వస్తాయని ఆ పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారన్న ఆయన, ఎందుకు వస్తాయని ప్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్కు, కాంగ్రెస్కు అవకాశం ఇచ్చామని, ఈసారి బీజేపీకే ఓటు వేద్దాం అని ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
తెలంగాణలో రామరాజ్యం, మోదీ రాజ్యం
కరీంనగర్ గడ్డపై బీజేపీ కార్యకర్తలు జై శ్రీరామ్ అని గర్జిస్తున్నారని వారిని చూడాలని బండి సంజయ్ విపక్షాలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. నితిన్ నబీన్ బీజేపీని కొత్త పంథాతో పరుగులెత్తిస్తున్నారని చెప్పారు. తెలంగాణలో బీజేపీ గెలవాలన్నారు. రామరాజ్యం, మోదీ రాజ్యం రావాలని వ్యాఖ్యానించారు. తమ శరీరంలో దేశభక్తి అనే రక్తం ప్రవహిస్తోందని బండి సంజయ్ తెలిపారు.
ఎస్ఐఆర్లో చనిపోయిన వాళ్ల ఓట్లు తొలగించాలా, వద్దా అని ప్రశ్నించారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యే వరకు మాజీ ప్రధాని పీవీ నరసింహరావు ఓటు తొలగించలేదని గుర్తుచేశారు. ఈ దేశ ప్రజలే ప్రధానిని నిర్ణయించాలని అన్నారు. డ్రగ్స్ తీసుకుని యువత చనిపోతున్నారని మోదీ కన్నీరు పెట్టుకున్నారని చెప్పారు.
దేశవ్యాప్తంగా 40 ర్యాలీలు
కరీంనగర్ గాంధీ చౌక్ నుంచి కమాన్ చౌరస్తా వరకు బీజేపీ శ్రేణులతో కలిసి నితిన్ నబీన్ పాదయాత్ర చేశారు. ఎస్ఐఆర్పై విపక్షాల దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొడుతూ నిర్వహించిన ఈ భారీ ర్యాలీకి బీజేపీ శ్రేణులు తరలివచ్చారు. ఎస్ఐఆర్పై వాస్తవాలు వివరించేందుకే మహా పాదయాత్రను నిర్వహిస్తున్నట్లు బీజేపీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ బీజేపీ ఇన్ఛార్జి సునీల్ బన్సల్, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు తదితర నాయకులు పాల్గొన్నారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షిద్దాం-అరాచకాన్ని అంతం చేద్దాం పేరిట దేశవ్యాప్తంగా 40 ర్యాలీలు నిర్వహిస్తుండగా కరీంనగర్లో నేడు నిర్వహించారు.
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