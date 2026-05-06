'మమత ఓటమితో నా శపథం నెరవేరింది' - 21 నెలల తర్వాత చెప్పులు వేసుకున్న ఆదిలక్ష్మి

భవానీపుర్‌లో మమతా బెనర్జీ ఓడిపోవడంతో ముగిసిన దీక్ష - ఆర్జీ కర్ ఆసుపత్రి ఘటన తర్వాత శపథం - బంగాల్ రాజకీయాల కోసం ఏపీ నేత వినూత్న నిరసన

Published : May 6, 2026 at 6:50 PM IST

​AP BJP Leader Breaks Barefoot Vow : బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ పాలనకు నిరసనగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ఓ బీజేపీ నాయకురాలు చేసిన కఠిన శపథం ఎట్టకేలకు ముగిసింది. మమతా పరాజయం పాలుకావడంతో, గత 21 నెలల పాటు ఖాళీ పాదాలతో నడిచిన ఆ నాయకురాలు మళ్లీ చెప్పులు ధరించారు. తన శపథం నెరవేరిందని, తన మనసుకు ఇప్పుడు శాంతి చేకూరిందని ఆమె ప్రకటించారు. ఏపీకి చెందిన ఓ నాయకురాలు బెంగాల్ రాజకీయాల కోసం చేసిన ఈ వినూత్న నిరసన ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

శపథం వెనుక అసలు కథ! : ఆమె పేరు భోగిరెడ్డి ఆదిలక్ష్మి. ఆమె భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. భీమవరంలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ తన శపథం వెనుక ఉన్న కారణాలను వెల్లడించారు. సుమారు 21 నెలల క్రితం ఆదిలక్ష్మి బంగాల్ రాష్ట్రంలో పర్యటించారు. ఆ సమయంలో అక్కడ నెలకొన్న అణచివేత పరిస్థితులు చూసి ఆమె తీవ్రంగా చలించిపోయారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన 'ఆర్జీ కర్ ఆసుపత్రి' దారుణ ఘటన జరిగింది. ఆ ఘటన సమయంలో ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న మమతా బెనర్జీ వ్యవహరించిన తీరు, ఆమె చేసిన ఆందోళనలు ఆదిలక్ష్మికి తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పించాయి. ఆ రోజునే ఆమె ఒక కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మమతా బెనర్జీ అధికారం నుంచి దిగిపోయే వరకు తాను కాలికి చెప్పులు వేసుకోనని భీష్మించుకున్నారు.

భవానీపుర్‌లో ఓటమి, ముగిసిన దీక్ష : ఇటీవల చోటు చేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలతో ఆమె తన శపథానికి ముగింపు పలికారు. భవానీపుర్ నియోజకవర్గంలో మమతా బెనర్జీ ఓటమి పాలయ్యారు. ఈ ఓటమి తన పోరాటానికి, శపథానికి దక్కిన విజయంగా ఆదిలక్ష్మి భావించారు. "మమతా బెనర్జీ ఓడిపోయారు. నా శపథం పూర్తయింది. అందుకే నేను మళ్లీ పాదరక్షలు ధరించడం ప్రారంభించాను" అని ఆమె ప్రకటించారు.

21 నెలల పోరాటం, ఎన్నో సవాళ్లు : గత 21 నెలలుగా చెప్పులు లేకుండా నడవడం ఆమెకు అంత తేలికైన విషయంగా ఏమీ సాగలేదు. ఎన్నో సవాళ్లు, అవమానాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. ఆమె బయటకు వెళ్లిన ప్రతిసారీ జనం ఆమె పాదాల వైపు వింతగా చూసేవారు. 'చెప్పులు ఎక్కడైనా మర్చిపోయి వచ్చారా?' అని చాలామంది అడిగేవారు. ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఆమె ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఎక్కువ కాలం చెప్పులు లేకుండా నడిస్తే పాదాల్లోని నరాలు తీవ్రంగా దెబ్బతింటాయని వైద్యులు హెచ్చరించారు. అయినా సరే, తన సంకల్పం ముందు ఆ బాధలు చిన్నవిగా అనిపించాయని, శపథాన్ని కొనసాగించానని ఆమె వివరించారు.

ఖాళీ పాదాలతోనే రాష్ట్రాల పర్యటన : ఈ 21 నెలల కాలంలో ఆమె కేవలం ఇంటికే పరిమితం కాలేదు. పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొన్నారు. చెప్పులు లేకుండానే దేశ రాజధాని దిల్లీ వెళ్లారు. పొరుగు రాష్ట్రమైన తమిళనాడులోనూ పర్యటించారు. ఎక్కడికి వెళ్లినా ఖాళీ పాదాలతోనే వెళ్లి తన నిరసన గళాన్ని మౌనంగా వినిపించారు.

ఒకవైపు మద్దతు - మరోవైపు విమర్శలు : ఆదిలక్ష్మి చేసిన ఈ రాజకీయ నిరసనపై ఇప్పుడు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆమె మద్దతుదారులు, పార్టీ కార్యకర్తలు దీనిని గొప్ప నిబద్ధతకు నిదర్శనంగా కొనియాడుతున్నారు. ఆమె పట్టుదలను ప్రశంసిస్తున్నారు. మరోవైపు విమర్శకులు మాత్రం దీనిపై భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. ప్రస్తుత ఆధునిక రాజకీయాల్లో ఇటువంటి చర్యల వల్ల ప్రజలకు ఒరిగేదేముందని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

