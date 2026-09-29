విశాఖలో రూ.11,498 కోట్లతో 'డబుల్ డెక్కర్' మెట్రో - ఏపీ బీజేపీ ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటన
మోదీ ప్రభుత్వ పూర్తి మద్దతుతో విశాఖలో వినూత్నమైన 'డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో' ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కనుంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ శాఖ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 10:51 PM IST
Visakhapatnam Double Decker Metro : విశాఖపట్నంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా మరో కీలక అడుగు పడింది. మోదీ ప్రభుత్వ పూర్తి మద్దతుతో విశాఖలో వినూత్నమైన 'డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో' ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కనుంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ శాఖ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించింది.
ఒకే పిల్లర్పై ఫ్లైఓవర్, మెట్రో : ఈ ప్రాజెక్టును అధునాతన సాంకేతికతతో నిర్మించనున్నారు. భూసేకరణ, స్థల సమస్యలను అధిగమించేలా ఒకే పిల్లర్పై కింద ఫ్లైఓవర్, దానిపై భాగంలో మెట్రో రైలు వెళ్లేలా డబుల్ డెక్కర్ వ్యవస్థను రూపొందిస్తున్నారు. ఒకే పిల్లర్పై ఈ రెండు మార్గాలను తీసుకురావడం ద్వారా వైజాగ్ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త బాటలు వేస్తోందని ఏపీ బీజేపీ తన 'ఎక్స్' వేదికగా పోస్ట్ చేసింది.
మోదీ ప్రభుత్వ మద్దతుతో విశాఖపట్నం నగరంలో డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో ప్రాజెక్టు వేగంగా రూపుదిద్దుకోనుంది. ఒకే పిల్లర్పై ఫ్లైఓవర్ మరియు మెట్రో వ్యవస్థను తీసుకొస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం వైజాగ్ అభివృద్ధికి సరికొత్త బాటలు వేస్తోంది.#BJP4Andhra pic.twitter.com/fhestJSm6U— BJP ANDHRA PRADESH (@BJP4Andhra) September 29, 2026
తొలి దశకు రూ.11,498 కోట్లు : విశాఖ డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో తొలి దశ (ఫేజ్ వన్) పనుల కోసం ముమ్మరంగా ప్రణాళికలు సిద్ధమయ్యాని బీజేపీ తెలిపింది. ఈ ఫేజ్ వన్ ప్రాజెక్టును ఏకంగా రూ.11,498 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో వేగంగా ముందుకు తీసుకువెళ్లేలా కేంద్రం నుంచి ఆమోదం లభించిందని రాష్ట్ర బీజేపీ వివరించింది. ఈ వినూత్న ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కితే ప్రయాణికులకు మెరుగైన రవాణా సదుపాయం లభించడంతో పాటు విశాఖ నగర రూపురేఖలు పూర్తిగా మారనున్నాయని పేర్కొంది.
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