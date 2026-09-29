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విశాఖలో రూ.11,498 కోట్లతో 'డబుల్ డెక్కర్' మెట్రో - ఏపీ బీజేపీ ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటన

మోదీ ప్రభుత్వ పూర్తి మద్దతుతో విశాఖలో వినూత్నమైన 'డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో' ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కనుంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ శాఖ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించింది.

Visakhapatnam Double Decker Metro
విశాఖలో రూ.11,498 కోట్లతో 'డబుల్ డెక్కర్' మెట్రో (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 10:51 PM IST

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Visakhapatnam Double Decker Metro : విశాఖపట్నంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా మరో కీలక అడుగు పడింది. మోదీ ప్రభుత్వ పూర్తి మద్దతుతో విశాఖలో వినూత్నమైన 'డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో' ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కనుంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ శాఖ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించింది.

ఒకే పిల్లర్‌పై ఫ్లైఓవర్‌, మెట్రో : ఈ ప్రాజెక్టును అధునాతన సాంకేతికతతో నిర్మించనున్నారు. భూసేకరణ, స్థల సమస్యలను అధిగమించేలా ఒకే పిల్లర్‌పై కింద ఫ్లైఓవర్‌, దానిపై భాగంలో మెట్రో రైలు వెళ్లేలా డబుల్ డెక్కర్ వ్యవస్థను రూపొందిస్తున్నారు. ఒకే పిల్లర్‌పై ఈ రెండు మార్గాలను తీసుకురావడం ద్వారా వైజాగ్ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త బాటలు వేస్తోందని ఏపీ బీజేపీ తన 'ఎక్స్' వేదికగా పోస్ట్ చేసింది.

తొలి దశకు రూ.11,498 కోట్లు : విశాఖ డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో తొలి దశ (ఫేజ్ వన్) పనుల కోసం ముమ్మరంగా ప్రణాళికలు సిద్ధమయ్యాని బీజేపీ తెలిపింది. ఈ ఫేజ్ వన్ ప్రాజెక్టును ఏకంగా రూ.11,498 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో వేగంగా ముందుకు తీసుకువెళ్లేలా కేంద్రం నుంచి ఆమోదం లభించిందని రాష్ట్ర బీజేపీ వివరించింది. ఈ వినూత్న ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కితే ప్రయాణికులకు మెరుగైన రవాణా సదుపాయం లభించడంతో పాటు విశాఖ నగర రూపురేఖలు పూర్తిగా మారనున్నాయని పేర్కొంది.

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