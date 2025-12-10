ETV Bharat / state

YUVA : రచయితలు, పాఠకులకు వారధిగా నిలుస్తున్న 'ఆథర్​ మీటర్'​

ఈ తరానికి పుస్తక పఠనాన్ని చేరువచేస్తున్న యువతి - ఆథర్​ మీటర్ అనే వినూత్న ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టిన బిస్వరూప బారిక్ - పుస్తకం చదివే సమయంలో వచ్చే ఆలోచనలు పంచుకునేలా ఏర్పాట్లు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 2:36 PM IST

Special Story on Biswarupa Barik : ఆథర్ మీటర్ కాన్సెప్ట్. ఈ ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టినామె దశాబ్దాల అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి కాదు! ఇరవై ఏండ్ల వయసున్న హైదరాబాదీ యువతి. స్మార్ట్ దునియాలో, రీల్స్ చుట్టూ కొట్టుమిట్టాడుతున్న ఈ తరానికి చెందిన బిస్వరూప బారిక్ తన చుట్టూ ఉన్నవాళ్లకు పుస్తక పఠనాన్ని చేరువ చేస్తున్నది. ఆఫ్లైన్ క్లబ్ స్థాపించి రచయితలకు, పాఠకులకు వారధిగా నిలుస్తోంది.

బిస్వరూప బారిక్​ది హైదరాబాదీనే. తల్లి ఉపాధ్యాయురాలు. చిన్నప్పటి నుంచి క్రమశిక్షణ, పుస్తక పఠనం ఈమెకు రెండుకళ్లలా మారిపోయాయి. ఖాళీ సమయం దొరికితే పుస్తకాలు చదివేది. ఉండేది హైదరాబాద్​లోనే, అందుకే కావాల్సిన పుస్తకాలన్నీ ఇట్టే దొరికిపోయేవి. పనిగట్టుకుని బుక్ స్టాల్స్ తిరిగేదానినని చెబుతోంది. కొన్నిరోజులకు తాను చదివిన పుస్తకంలోని విషయాలు ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలనే ఆలోచనలతో ఇలా ఆఫ్‌లైన్ క్లబ్‌తో ముందుకొచ్చింది.

అసలు ఎలా మొదలైందీ ఆథర్ మీటర్ : ప్రతీ ఆదివారం హైదరాబాద్‌లోని కేబీఆర్ పార్క్‌లో పుస్తకాలు చదువుతుంటారని విని, తాను కూడా వాళ్లలో ఒకరిగా చేరి క్రమం తప్పకుండా పుస్తకాలను చదవడం అందులోని విషయాలు పంచుకోవడం చేసేది. కానీ, సికింద్రాబాద్‌లో ఉండే తాను ప్రతి ఆదివారం కేబీఆర్ పార్క్ వరకు వెళ్లడం కాస్త ఇబ్బంది కావడంతో తన ఏరియాలోనే రీడింగ్ కమ్యూనిటీ ఏర్పాటు చేయాలనుకుంది. కానీ అప్పుడు కుదరకపోవడంతో ఏడాది తర్వాత మిత్రుడు ఖాద్రితో కలిసి ఏర్పాటు చేసింది.

తన దృష్టిలో బుక్ రీడింగ్ మంచి ఫిట్ నెస్ మంత్రం అని చెబుతుందీ బారిక్. ఫోన్లలో మునిగిపోతున్న నగరవాసులకు పుస్తక పఠనంతో ఆరోగ్యాన్ని అందివ్వాలన్నదే తమ క్లబ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు వివరిస్తోంది. అలా 2024లో ఆన్లైన్ క్లబ్ ప్రారంభించి ప్రతివారం ఆథర్ మీటర్ పేరుతో పుస్తక పఠనం, పుస్తక రచయితతో పాఠకుల ముఖాముఖి నిర్వహిస్తున్నట్లు చెబుతోంది.

పాఠకులకు, రచయితలకు వారధిలా : పుస్తక పాఠకులకు, రచయితలకు మధ్య ఆథర్ మీటర్ అనేది వారథిలా పనిచేస్తోంది. పు‌స్తకం చదివే సమయంలో మదిలో మెదిలే ఎన్నో ఆలోచనల్ని రచయితతో పంచుకోవడానికి ఇదో చక్కని వేదికగా మారుతోందంటోది బిస్వరూప. ఇన్‌స్టా, వాట్సాప్ వేదికగా తమ క్లబ్‌కి మంచి స్పందన వస్తుందంటోంది. ఎక్కువగా బంజారాహిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్, మాదాపూర్, హైటెక్ సిటి లాంటి ప్రాంతాల్లో ఉండే పుస్తక ప్రియులందరు ప్రతి ఆదివారం ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతుంటారని చెబుతోంది బిస్వరూప.

"రెండేళ్లుగా బుక్ రీడింగ్ సెసన్లు నిర్వహిస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు 14 పుస్తకాలను లాంచ్ చేశాం. మున్ముందు ఈ సంఖ్యను మరింత పెంచుతాం. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తక పఠనం అంటే ఇష్టం. తర్వాత నేను కళాశాలలో విద్యనభ్యసిస్తున్నప్పుడు పుస్తకాలు చదివే వారికి ఓ వేదిక ఉందని తెలిసింది. వాటిలో నేను పాల్గొనేదాన్ని. ఆ విధంగా నాకు చదవడం, రాయడం అంటే అభిరుచి ఏర్పడింది. ఈ ఆఫ్​లైన్ రీడింగ్ కార్యక్రమాలను వారంతాల్లో నిర్వహిస్తున్నాం"-బిస్వరూప బారిక్, ఆఫ్‌లైన్ క్లబ్ వ్యవస్థాపకురాలు

ఇటీవల కొండాపూర్‌లో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో రోబోటిక్ సైంటిస్ట్ అవినాష్ రాసిన హౌ టు క్విట్ క్విటింగ్ అనే పుస్తకం గురించి పాఠకులు సమీక్షించి వారి అభిప్రాయాల్ని రచయితకు తెలిపారు. ఇలా ఇప్పటికి 15 సెషన్లు నిర్వహించామని బిస్వరూప చెబుతోంది. క్రమంగా పాఠకుల సంఖ్య పెరుగుతోందని వివరిస్తోంది. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు బిస్వరూపను పుస్తక రచయితలు పాఠకులు అభినందిస్తున్నారు.

"మనం రాసినప్పటికీ, చదివినప్పటికీ చాలా తేడాలు ఉంటాయి. వాళ్లే(రచయితలు) రాసినా కానీ మళ్లీ నేను అడుగుతుంటా. మీరు పుస్తకం చదివినప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నారు? ఈ పుస్తకం నుంచి లేదా పాత్రల నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు? మీ జీవితంలో ఏమైనా ఉపయోగపడ్డాయా అనే విషయాలను అడుగుతుంటాను. ఆ విధంగా నేను కూడా చాలా విషయాలను నేర్చుకున్నాను" - శ్రీజ, పుస్తక పాఠకురాలు

పుస్తక పఠనాన్ని ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యం : ప్రతి ఆదివారం అనుకూలంగా ఉన్న ఒక కెఫేలో అథర్ మీటర్‌ నిర్వహిస్తున్నారు. వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా కార్యక్రమం ఎప్పుడు, ఎక్కడ నిర్వహిస్తున్నారో సమన్వయపరుచుకుంటున్నారు. బుక్స్, ఆన్‌లైన్ బుక్స్‌ చదువుతున్న వీరిలో ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ బుక్స్ చదువుతున్నారు. ఫోన్లలో కంటే ఎక్కువ సమయం పుస్తక పఠనానికి కేటాయించేలా చేయడమే తన లక్ష్యమంటోంది బిస్వరూప బారిక్.

