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గోల్డ్ షాపుల్లో అధికారుల తనిఖీలు - 8 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు సీజ్‌

వరంగల్‌లో ఆభరణాల దుకాణాల్లో బీఐఎస్‌ అధికారుల తనిఖీలు - ఆభరణాల దుకాణాల్లో నిబంధనల ఉల్లంఘనలు గుర్తించిన బీఐఎస్‌ అధికారులు - హాల్‌మార్క్ యూనిక్ ఐడెంటి నంబర్ లేకుండానే ఆభరణాలు విక్రయాలు

BIS Officials Conduct Inspections in Warangal
BIS Officials Conduct Inspections in Warangal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 5:49 PM IST

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BIS Officials Conduct Inspections in Warangal : నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించకుండా బంగారు ఆభరణాలు విక్రయిస్తున్న పలు దుకాణాల డొల్లతనం బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ విభాగం అధికారుల తనిఖీల్లో తేటతెల్లమైంది. వరంగల్ నగరంలో సోమవారం ఉదయం నుంచీ అర్థరాత్రి వరకూ పలు నగల దుకాణాల్లో బీఐఎస్ అధికారుల బృందం జరిపిన తనిఖీల్లో విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. నగలు, ఆభరణాలపై ఉండాల్సిన హాల్ మార్క్, యూనిట్ ఐడెంటీ నంబరు లేని వాటిని విక్రయిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఒక్క వరంగల్ నగరంలోనే దాదాపు రూ.10 కోట్లకుపైగా విలువైన 8 కిలోల నగలు, ఆభరణాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిబంధనలు గాలికొదిలి, నాణ్యత పాటించని వ్యాపారులు, దుకాణాలపై చర్యలు ఉంటాయని బీఐఎస్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ విజయ్ రాజ్ స్పష్టం చేశారు.

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RAIDS ON WARANGAL JEWELRY SHOPS
ఆభరణాల దుకాణాల్లో రైడ్స్
RAIDS ON GOLD SHOPS
INSPECTIONS AT JEWELRY SHOPS

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