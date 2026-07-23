హాల్ మార్క్ చూసి బంగారం కొంటున్నారా? - అది నకిలీది కావొచ్చు!
హాల్మార్క్ లేని బంగారం ఆభరణాలకు కేంద్ర బిందువు వరంగల్ జిల్లా - బీఐఎస్ అధికారుల తనిఖీల్లో వెల్లడి - స్వచ్ఛత, నాణ్యత పాటించడం లేదంటున్న అధికారులు
Published : July 23, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 2:20 PM IST
Officialls Revealed Fake Hallmarks on Gold : మార్కెట్ల్లో నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించకుండా బంగారు ఆభరణాలు విక్రయిస్తున్న పలు దుకాణాల డొల్లతనం బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్ట్ విభాగం అధికారుల తనిఖీల్లో బయటపడింది. అవి నకిలీవి అని తేలింది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో బంగారం ఆభరణాల కొనుగోలుకు కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న వరంగల్లో మోసాలు జరుగుతున్నాయని తెలిసి అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. ఆ ఆరు జిల్లాల ప్రజలు ఎక్కువగా ఇక్కడికే వచ్చి బంగారు నగలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
అయితే సాధారాణంగా చిన్న చిన్న బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలు దుకాణంలో మోసాలు జరుగుతుంటాయి. కానీ వరంగల్లో మాత్రం పెద్ద పెద్ద దుకాణాల్లో కూడా మోసాలు జరుగుతున్నాయని తెలిసి కస్టమర్స్ కంగుతిన్నారు. గత సోమవారం వరంగల్ నగరంలోని పలు బంగారు దుకాణాల్లో బీఐఎస్ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేశారు. వ్యాపారులు స్వచ్ఛత, నాణ్యత పాటించడం లేదని తనిఖీల్లో తేలడంతో అధికారులు ఆభరణాలను సీజ్ చేశారు. ఎలా అంటే దానిపై హాల్మార్క్ ముద్ర ఉన్నా కూడా నాణ్యతలో మోసాలు జరుగుతున్నట్లు తెలిసి ప్రజలు ఉలిక్కిపడ్డారు.
- ఇటీవల వరంగల్లో జరిగిన తనిఖీల్లో స్వచ్ఛత ప్రమాణాన్ని ధ్రువీకరించే హాల్మార్క్ యానిక్ ఐడెంటిటీ నంబరు(హెచ్యూఐటీ) హాల్మార్క్ లేని సుమారు రూ.10 కోట్ల విలువ గల 7 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను అధికారులు గుర్తించి సీజ్ చేశారు.
పట్టుబడితే అంతే సంగతులు : బంగారు ఆభరణాలు చేసే వ్యాపారులు హాల్ మార్క్ ముద్రణ నిబంధన పాటించకుండా విక్రయాలు జరిగిన సమయంలో పట్టుబడితే జరిమానాలతో పాటు శిక్షలు విధిస్తారు. పట్టుబడిన బంగారాన్ని కోర్టుకు అప్పగిస్తారు. తొలిసారి పట్టుబడితే బీఐఎస్ చట్టం 2016 ప్రకారం రూ.లక్ష జరిమానా లేదా సంవత్సరం జైలు శిక్ష లేదా రెండు విధించవచ్చు. రెండోసారి పట్టుబడితే ఐదింతలు లేదా పదింతలు జరిమానా, దుకాణం లైసెన్స్ రద్దు చర్యలుంటాయి.
రోజుకు రెండు కిలోల వ్యాపారం : హైదరాబాద్ తరువాత వరంగల్ నగరంలోనే అత్యధికంగా బంగారు దుకాణాలున్నాయి. సుమారు అన్నిరకాల దుకాణాలు కలిపి 130 వరకు ఉంటాయని, ప్రతిరోజు రెండు కిలోల వరకు బంగారు వ్యాపారం జరుగుతుందని ది వరంగల్ బులియన్ జువెలరీ అండ్ డైమండ్ మర్చంట్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు తెలిపారు. మరోవైపు ఇటీవల మోదీ ప్రకటన తర్వాత బంగారం వ్యాపారం సరిగా జరగడం లేదని ఓ వ్యాపారి పేర్కొన్నారు.
బంగారు నగల విక్రయాల్లో నాణ్యత లోపాలపై అనుమానాలు ఉంటే బీఐఎస్ కేర్ యాప్లో ఫిర్యాదులు స్వీకరిస్తారు. దిల్లీ కేంద్రంగా ఆయా ఫిర్యాదులను పర్యవేక్షించి తనిఖీలు, దాడులు చేస్తారు. ఇటీవల వరంగల్లోని బంగారం దుకాణాల్లో దాడులకు ఈ యాప్ ద్వారా వచ్చిన ఫిర్యాదే కారణమని బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ విభాగం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ విజయ్రాజ్ బర్బర్ తెలిపారు.
ఇలా గుర్తించండి : అసలైన బంగారం, ఆభరణాలపై భారతీయ ప్రమాణాల మండలి లోగో, క్యారెట్ వివరాలు (22K,18K), 6 అంకెలు, అంకెలు ఉండే హెచ్యూయూఐడీ నంబర్ తప్పనిసరిగా ఉంటాయని విజయ్ రాజ్ పేర్కొన్నారు. ఫోన్లోని ప్లే స్టోర్లో బీఐఎస్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసి, ఆ నంబర్ను ఎంటర్ చేయడం ద్వారా బంగారం అసలైనదో కాదో, ఎక్కడ తయారు చేశారో తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. దేశంలోని అన్నీ రాష్ట్రాల్లో బీఐఎస్ కార్యాలయాలు ఉన్నాయని, కొన్న బంగారం నకిలీది అని తెలిస్తే బీఐఎస్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చని సూచించారు.
గోల్డ్ షాపుల్లో అధికారుల తనిఖీలు - 8 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు సీజ్
బంగారు ఆభరణాలు కొంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలియకపోతే మోసపోతారు!