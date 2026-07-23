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హాల్​ మార్క్​ చూసి బంగారం కొంటున్నారా? - అది నకిలీది కావొచ్చు!

హాల్​మార్క్​ లేని బంగారం ఆభరణాలకు కేంద్ర బిందువు వరంగల్​ జిల్లా - బీఐఎస్‌ అధికారుల తనిఖీల్లో వెల్లడి - స్వచ్ఛత, నాణ్యత పాటించడం లేదంటున్న అధికారులు

Officialls Revealed Fake Hallmarks on Gold
Officialls Revealed Fake Hallmarks on Gold (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 1:44 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 2:20 PM IST

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Officialls Revealed Fake Hallmarks on Gold : మార్కెట్ల్​లో నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించకుండా బంగారు ఆభరణాలు విక్రయిస్తున్న పలు దుకాణాల డొల్లతనం బ్యూరో​ ఆఫ్​ ఇండియన్​ స్టాండర్ట్​ విభాగం అధికారుల తనిఖీల్లో బయటపడింది. అవి నకిలీవి అని తేలింది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో బంగారం ఆభరణాల కొనుగోలుకు కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న వరంగల్​లో మోసాలు జరుగుతున్నాయని తెలిసి అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. ఆ ఆరు జిల్లాల ప్రజలు ఎక్కువగా ఇక్కడికే వచ్చి బంగారు నగలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

అయితే సాధారాణంగా చిన్న చిన్న బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలు దుకాణంలో మోసాలు జరుగుతుంటాయి. కానీ వరంగల్​లో మాత్రం పెద్ద పెద్ద దుకాణాల్లో కూడా మోసాలు జరుగుతున్నాయని తెలిసి కస్టమర్స్​ కంగుతిన్నారు. గత సోమవారం వరంగల్​ నగరంలోని పలు బంగారు దుకాణాల్లో బీఐఎస్​ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేశారు. వ్యాపారులు స్వచ్ఛత, నాణ్యత పాటించడం లేదని తనిఖీల్లో తేలడంతో అధికారులు ఆభరణాలను సీజ్​ చేశారు. ఎలా అంటే దానిపై హాల్​మార్క్​ ముద్ర ఉన్నా కూడా నాణ్యతలో మోసాలు జరుగుతున్నట్లు తెలిసి ప్రజలు ఉలిక్కిపడ్డారు.

  • ఇటీవల వరంగల్​లో జరిగిన తనిఖీల్లో స్వచ్ఛత ప్రమాణాన్ని ధ్రువీకరించే హాల్​మార్క్​ యానిక్​ ఐడెంటిటీ నంబరు(హెచ్​యూఐటీ) హాల్​మార్క్​ లేని సుమారు రూ.10 కోట్ల విలువ గల 7 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను అధికారులు గుర్తించి సీజ్​ చేశారు.

పట్టుబడితే అంతే సంగతులు : బంగారు ఆభరణాలు చేసే వ్యాపారులు హాల్ ​మార్క్​ ముద్రణ నిబంధన పాటించకుండా విక్రయాలు జరిగిన సమయంలో పట్టుబడితే జరిమానాలతో పాటు శిక్షలు విధిస్తారు. పట్టుబడిన బంగారాన్ని కోర్టుకు అప్పగిస్తారు. తొలిసారి పట్టుబడితే బీఐఎస్​ చట్టం 2016 ప్రకారం రూ.లక్ష జరిమానా లేదా సంవత్సరం జైలు శిక్ష లేదా రెండు విధించవచ్చు. రెండోసారి పట్టుబడితే ఐదింతలు లేదా పదింతలు జరిమానా, దుకాణం లైసెన్స్​ రద్దు చర్యలుంటాయి.

రోజుకు రెండు కిలోల వ్యాపారం : హైదరాబాద్ తరువాత వరంగల్ నగరంలోనే అత్యధికంగా బంగారు దుకాణాలున్నాయి. సుమారు అన్నిరకాల దుకాణాలు కలిపి 130 వరకు ఉంటాయని, ప్రతిరోజు రెండు కిలోల వరకు బంగారు వ్యాపారం జరుగుతుందని ది వరంగల్​ బులియన్​ జువెలరీ అండ్​ డైమండ్ మర్చంట్​ అసోసియేషన్​ ప్రతినిధులు తెలిపారు. మరోవైపు ఇటీవల మోదీ ప్రకటన తర్వాత బంగారం వ్యాపారం సరిగా జరగడం లేదని ఓ వ్యాపారి పేర్కొన్నారు.

బంగారు నగల విక్రయాల్లో నాణ్యత లోపాలపై అనుమానాలు ఉంటే బీఐఎస్​ కేర్​ యాప్​లో ఫిర్యాదులు స్వీకరిస్తారు. దిల్లీ కేంద్రంగా ఆయా ఫిర్యాదులను పర్యవేక్షించి తనిఖీలు, దాడులు చేస్తారు. ఇటీవల వరంగల్​లోని బంగారం దుకాణాల్లో దాడులకు ఈ యాప్​ ద్వారా వచ్చిన ఫిర్యాదే కారణమని బ్యూరో ఆఫ్​ ఇండియన్​ స్టాండర్డ్​ విభాగం డిప్యూటీ డైరెక్టర్​ విజయ్​రాజ్​ బర్బర్​ తెలిపారు.

ఇలా గుర్తించండి : అసలైన బంగారం, ఆభరణాలపై భారతీయ ప్రమాణాల మండలి లోగో, క్యారెట్​ వివరాలు (22K,18K), 6 అంకెలు, అంకెలు ఉండే హెచ్యూయూఐడీ నంబర్​ తప్పనిసరిగా ఉంటాయని విజయ్​ రాజ్​ పేర్కొన్నారు. ఫోన్​లోని ప్లే స్టోర్​లో బీఐఎస్​ యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసి, ఆ నంబర్​ను ఎంటర్​ చేయడం ద్వారా బంగారం అసలైనదో కాదో, ఎక్కడ తయారు చేశారో తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. దేశంలోని అన్నీ రాష్ట్రాల్లో బీఐఎస్​ కార్యాలయాలు ఉన్నాయని, కొన్న బంగారం నకిలీది అని తెలిస్తే బీఐఎస్​ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చని సూచించారు.

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బంగారు ఆభరణాలు కొంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలియకపోతే మోసపోతారు!

Last Updated : July 23, 2026 at 2:20 PM IST

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