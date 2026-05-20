100 ఆర్డర్లలో 90 అవే - విజయవాడలో పెరుగుతున్న బిర్యానీ లవర్స్
విజయవాడలో బిర్యానీ కల్చర్ - తిన్నంత బిర్యానీ అంటూ ఫుడ్ కోర్టుల ఆఫర్ల వల - ఈట్ స్ట్రీట్లో వెరైటీ బిర్యానీల ఘుమఘుమలు - ఆన్లైన్ డెలివరీల్లోనూ 90 శాతం బిర్యానీ ఆర్డర్లే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 2:11 PM IST
Biryani Sales Increasing Day by Day in Vijayawada: బిర్యానీ ఫుడ్ లవర్స్కి ఇదో ఎమోషన్. ఈవెంట్ ఏదైనా ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే పేరు బిర్యానీ. దమ్ బిర్యానీ, కుండ బిర్యానీ ఇలా ఏ పేరుతో పిలిచినా ఫీలింగ్ ఒకటే. ఒకప్పుడు పండగలు, ఫంక్షన్లు జరిగితే తప్ప బిర్యానీ తినని వారు మారుతున్న కాలానుగుణంగా ఇదో అలవాటుగా మారింది. ఇప్పుడు ఈ బిర్యానీ కల్చర్ విజయవాడకూ చేరింది. ఇక్కడ గత కొన్ని ఏళ్లుగా బిర్యానీ సేల్స్ విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. దానికి గల కారణాలేంటి? ఒకప్పుడు హైదరాబాద్కే పరిమితమైన బిర్యానీ కల్చర్ విజయవాడలో ఎందుకు పెరిగింది ఇవన్ని ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బెజవాడలో దుర్గాఘాట్ ఎంత ఫేమస్సో ఘుమఘుమలకు ఫుడ్ స్ట్రీట్ అంత ఫేమస్. వెన్నెల్లో కూర్చుని తాపీగా ఆరగించాలనుకునేవారికి బెజవాడ ఫుడ్ స్ట్రీట్ బెస్ట్ ప్లేస్. వెజ్, నాజ్ వెజ్, చైనీస్, ఇలా ఒకటేంటి ఇక్కడ దొరకని రుచులంటూ ఉండవు. ఎన్ని ఉన్నా ఎక్కువ మంది ఆరగించేది బిర్యానీయే. సాయంత్రం పూట అటువెళ్తే వేడివేడి పొగలుకక్కే బిర్యానీని చూసి లొట్టలేస్తుంటారు. ఫ్రెండ్స్ అయితే పోటాపోటీగా ఓ పట్టు పడుతుంటారు. చికెన్, మటన్, ఫిష్, ఫ్రాన్స్ ఇలా తమకు నచ్చిన బిర్యానీని లాగించేస్తుంటారు. శని, ఆదివారాల్లోనైతే అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇక్కడ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు.
గత కొంత కాలంగా విజయవాడలో చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా రోజురోజుకి బిర్యానీ తినేవారి సంఖ్య పెరుగుతుంది. గత సంవత్సరం జనవరి నుంచి నవంబర్ వరకు విజయవాడలో ఏకంగా 7.78 లక్షల చికెన్ బిర్యానీలు ఆర్డర్ పెట్టారని స్విగ్గీ సంస్థ ఓ సర్వేలో వెల్లడించింది. దీన్ని బట్టే అర్థమవుతుంది బెజవాడ ప్రజలు బిర్యానీని ఎంత ఇష్టంగా తింటున్నారని. ఆన్లైన్లో 100 ఆర్డర్లు పెడితే దానిలో 90 శాతం బిర్యానీ ఆర్డర్లే వస్తున్నాయని డెలివరీ బాయ్స్ చెబుతున్నారు. 4 AM బిర్యానీతో మొదలు అర్ధరాత్రి ఈట్ స్ట్రీట్లో దొరికే పలు రకాల బిర్యానీల వరకు అన్నీ వెరైటీలను ప్రజలు టేస్ట్ చేస్తున్నారు.
వారాంతాల్లో బిర్యానీ డబుల్ సేల్స్: గ్రామాల నుంచి ఉద్యోగం లేదా చదువు కోసం విజయవాడ వచ్చేవారు హాస్టళ్లలో భోజనం నచ్చక రెస్టారెంట్లు, ఫుడ్ స్టాల్స్ బాట పడుతున్నారు. మీల్స్తో పోల్చుకున్నా అదే ధరకు బిర్యానీ వస్తుందని కూడా తినేవారి సంఖ్య కూడా భారీగా పెరిగింది. వీక్ డేస్లో స్టడీస్, జాబ్స్తో బిజీగా గడిపేవారు కూడా శని, ఆదివారాల్లో ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీతో సరదాగా ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయడానికి బయటకు వస్తున్నామని చెబుతున్నారు. దీంతో గల్లీకో బిర్యానీ సెంటర్ పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్నాయి. వారమంతా ఎలా ఉన్నా వీకెండ్లో మాత్రం బిర్యానీ సేల్స్ డబుల్ అవుతున్నాయని హోటల్స్ నిర్వాహకులు చెపుతున్నారు.
తిన్నంత బిర్యానీ అంటూ హోటళ్ల నిర్వాహకులు ఇచ్చే వెరైటీ ఆఫర్లు, సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేయగానే ఫుడ్ వ్లాగర్స్ చేసే ఫుడ్ వీడియోస్, ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్ ఇచ్చే రకరకాల డిస్కౌంట్లు ఇలా ఇవన్ని కలిసి యువతను కొత్త రుచుల వైపు పరుగులు తీసేలా చేస్తున్నాయి. ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరలు పెంచిన నేపథ్యంలో హోటళ్ల నిర్వాహకులు ధరలు పెంచినా బిర్యానీ తినే వాళ్ల సంఖ్య మాత్రం తగ్గట్లేదు. బిర్యానీలు అతిగా తినడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని డాక్టర్లు, ఆరోగ్య నిపుణులు నిత్యం చెబుతున్నా ఆ సంఖ్య ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. ఇదిలా ఉండగా బిర్యానీ ప్రియులు ఆన్లైన్లో తరచూ ఆర్డర్ పెట్టడం వల్ల నిరుద్యోగ యువతకు ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్లో ఉపాధి లభిస్తుంది.
రూ.10కే వెజ్ బిర్యానీ, పెరుగన్నం - ఆకలితో ఉన్నవారికి కడుపు నింపుతున్న రైతు