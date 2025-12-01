ETV Bharat / state

స్కూల్​లోకి రహస్యంగా బిర్యానీ ప్యాకెట్లు - మందలించామన్న యాజమాన్యం, దండించారన్న తండ్రి!

నవోదయ పాఠశాలలో దుమారాన్ని రేపిన బిర్యానీ వ్యవహారం - బిర్యానీని బయట నుంచి తెచ్చుకున్నాడని విచక్షణారహితంగా దండించారని ఆరోపించిన తండ్రి, మళ్లీ ఇలా చేయొద్దని మందలించామన్న యాజమాన్యం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 11:46 AM IST

Biryani Issue in Navodaya School At Krishna District: కృష్ణా జిల్లాలో బిర్యానీ వ్యవహారం తీవ్ర దుమారానికి తెరలేపింది. వసతిగృహంలోకి రహస్యంగా బిర్యానీని తెచ్చుకుంటున్నారనే కారణంతో విద్యార్థులను పాఠశాల యాజమాన్యం విచక్షణారహితంగా కొట్టారని ఓ విద్యార్థి తండ్రి ఆరోపించారు.

అసలేం జరిగిందంటే? కృష్ణా జిల్లా బాపులపాడు మండలం వేలేరు జవహర్‌ నవోదయ విద్యాలయంలో కొందరు విద్యార్థులు సమీపంలోని హోటళ్ల నిర్వాహకులతో పరిచయం పెంచుకున్నారు. అనంతరం ఇరువురూ తరచుగా వసతిగృహంలోకి రహస్యంగా బిర్యానీ, ఇతర ఆహార పదార్థాలు తెచ్చుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా రాత్రి వేళల్లో పాఠశాల రక్షణ గోడ దూకి మరీ పొలాల గుండా బయటకెళ్లి వీటిని తెచ్చుకుంటున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. దీంతో పాఠశాల యాజమాన్యం విద్యార్థులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. నాలుగు రోజుల కిందట పాఠశాల వర్గాలు నిఘా పెట్టి ఓ హోటల్‌ నిర్వాహకుడు ద్విచక్ర వాహనంపై వచ్చి విద్యార్థులకు బిర్యానీ పొట్లాల్ని ఇస్తుండగా అతన్ని పట్టుకున్నారు.

దారుణంగా కొట్టారని తండ్రి ఆరోపణ: ఇకపై ఎప్పుడూ ఇలా చేయవద్దనీ, లేకపోతే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని హోటల్​ నిర్వాహకుడిని హెచ్చరించారు. ఆ తర్వాత దీనిపై విచారణను నిర్వహించి 15 మంది విద్యార్థులను గుర్తించారు. విద్యార్థులను మందలించి గత నెల 28వ తేదీన వారి తల్లిదండ్రులను పిలిపించి జరిగిన విషయమంతా తెలియజేశారు. క్రమశిక్షణ చర్యల్లో భాగంగా వారితో పాటు ఇళ్లకు పంపించి తిరిగి ఈ నెల ఒకటో తేదీన తీసుకురావాలని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా జగ్గయ్యపేట ప్రాంతానికి చెందిన ఓ విద్యార్థిని ప్రిన్సిపల్, ఇతర ఉపాధ్యాయులు దారుణంగా కొట్టారంటూ అతని తండ్రి ఆరోపించారు.

వివరణ ఇచ్చిన పాఠశాల యాజమాన్యం: అక్కడితో ఆగకుండా విద్యార్థి కాళ్లపై ఉన్న దెబ్బలు కన్పించేలా సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోను పోస్టు చేశారు. మొత్తం విద్యార్థులను కూడా ఇదే విధంగా కొట్టారంటూ పేర్కొన్నారు. దీనిపై ఇన్‌ఛార్జ్​ వైస్‌ ప్రిన్సిపల్‌ ఆదినారాయణను పలువురు సంప్రదించగా తాము ఏ విద్యార్థిని విచక్షణారహితంగా దండించలేదని వివరణను ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా తరచుగా బయట నుంచి ఆహారం తెచ్చుకుంటున్న విషయాన్ని ఆధారాలతో సహా నిర్ధరించుకున్న తర్వాతనే వారిని మందలించామని స్పష్టం చేశారు. ఆ తర్వాత తల్లిదండ్రులను పిలిపించి జరిగిన విషయాన్ని స్పష్టంగా వివరించామని గుర్తు చేశారు.

అదే విధంగా పిల్లలు తప్పు చేస్తే మందలించాలి. లేదా వేరే ఏదైనా దండనలను విధించాలి. కానీ ఇంత విచక్షణారహితంగా కొట్టడమేంటని పలువురు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు దీన్ని ఖండిస్తున్నారు. అందుకు బదులిస్తూ మేం ఏ ఒక్క విద్యార్థిని కొట్టలేదు. మళ్లీ ఇలాంటి పనులు చేయవద్దని కేవలం మందలించ్చామని యాజమాన్యం పేర్కొంది. హాస్టల్​లో మెనూలో పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తున్నామనీ, కానీ విద్యార్థులు బయట నుంచి ఆహారాన్ని తీసుకొస్తున్నారని ఆరోపించింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

