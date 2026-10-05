అనంతపురంలో బర్డ్ ఫ్లూ కలకలం - 2,000కుపైగా కోళ్లు మరణించడంతో అధికారులు అప్రమత్తం
అనంతపురం జిల్లాలో బర్డ్ ఫ్లూ కలకలం సృష్టించింది. గత నెలలో ఈ వ్యాధి కారణంగా 2,000కుపైగా కోళ్లు మరణించడంతో జిల్లా పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఒక కిలోమీటర్ పరిధిని "రెడ్ జోన్"గా ప్రకటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 10:09 AM IST
Bird Flu Attack In Anantapur District : అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయసముద్రం మండల పరిధిలోని సిద్ధరాంపురం గ్రామంలో బర్డ్ ఫ్లూ కలకలం సృష్టించింది. గత నెలలో ఈ వ్యాధి కారణంగా 2,000కు పైగా కోళ్లు మరణించడంతో జిల్లా పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. కోళ్ల నుంచి మనుషులకు వ్యాధి వ్యాపించకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్న అధికారులు, బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాప్తి, లక్షణాలు, దాని ప్రభావం, తీసుకోవాల్సిన భద్రతా చర్యల గురించి గ్రామస్థులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. స్థానిక దంపతులైన లక్ష్మీదేవి, నాగన్న తమ పొలంలో పెంచడానికి హైదరాబాద్ నుంచి 2,500 నాటు కోళ్లను తెచ్చారు. గత నెల 28న ఒక్క రోజులోనే 2,000 కోళ్లు చనిపోగా, మిగిలినవి ఆ తర్వాత మరణించాయి.
ఒక కిలోమీటర్ వరకు రెడ్ జోన్ : పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు రత్నకుమార్ (ADA), గోవిందరాజులు గ్రామాన్ని సందర్శించి కోళ్లను పరిశీలించి, నమూనాలను భోపాల్లోని ప్రయోగశాలకు పంపారు. ఆదివారం అందిన నివేదికలో ఈ మరణాలకు బర్డ్ ఫ్లూ కారణమని నిర్ధారణ అయింది. దీనికి స్పందనగా, పశుసంవర్ధక శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ (JD) ప్రేమ్చంద్ వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని గ్రామంలో అవగాహన ర్యాలీని నిర్వహించారు. ఆ ప్రాంతం చుట్టూ ఒక కిలోమీటర్ పరిధిని "రెడ్ జోన్"గా ప్రకటించారు. కోళ్లను నిర్మూలించి గుంతలలో పూడ్చిపెట్టేందుకు పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులకు అప్పగించాలని స్థానికులకు సూచించారు.
తరలించడాన్ని పూర్తిగ నిషేధించిన అధికారులు : కోళ్లను ఉద్దేశపూర్వకంగా దాచిపెట్టినట్లు గుర్తిస్తే కేసులు నమోదు చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరించారు. గ్రామంలోకి కోళ్లు, గుడ్లు, కోళ్ల దాణా రవాణా చేయడాన్ని అలాగే వాటిని బయటి ప్రాంతాలకు తరలించడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు. పొడి దగ్గు, జలుబు లేదా తుమ్ములు తరచుగా వస్తుంటే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలని వారు సూచించారు. ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ శ్రీధరమూర్తి, ఎంపీడీవో సోలమన్ రాజు, ఇతర ముఖ్య అధికారులు పాల్గొన్నారు.
వైరస్లో ఉపరకం : బర్డ్ ఫ్లూ అనేది ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ ఉపరకం. ఇది పక్షులు, క్షీరదాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. అరుదుగా మానవులకు సోకుతుంది. వ్యాధి సోకిన పక్షులు లేదా ఇతర జంతువులతో సన్నిహితంగా ఉండటం ద్వారా, అలాగే కలుషితమైన పరిసరాల ద్వారా మానవులకు ఇది వ్యాపించే ప్రమాదం ఉంది. వ్యాధి సోకిన కోళ్లను తాకడం ద్వారా లేదా అనారోగ్యంతో ఉన్న కోళ్లను తినడం ద్వారా మానవులకు బర్డ్ ఫ్లూ సోకవచ్చు. పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు ఈ వైరస్ పక్షుల నుంచి మానవులకు శ్వాసకోశ మార్గం, జీర్ణకోశ మార్గం, కంజంక్టివా (కంటి పొరలు) ద్వారా వ్యాపిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
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