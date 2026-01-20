ETV Bharat / state

నీటిలో కరుగుతుంది, మట్టిలో కలుస్తుంది - ప్లాస్టిక్​కు ప్రత్యామ్నాయంగా బయోప్లాస్టిక్​ ఉత్పత్తులు

రాజధానినగరంలో విపరీతంగా పెరుగుతున్న ప్లాస్టిక్ వినియోగం - నిషేధిత ప్లాస్టిక్​కు ప్రత్యామ్నాయంగా నగరంలో బయోప్లాస్టిక్​ ఉత్పత్తులు - వీటి వాడకం పెరిగేలా ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలని కోరుతున్న అంకుర సంస్థలు

Biodegradable Plastic Bags In Hyderabad
Biodegradable Plastic Bags In Hyderabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 20, 2026 at 12:00 PM IST

Biodegradable Plastic Bags In Hyderabad : నగరంలో ప్లాస్టిక్ వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. వీటివల్ల డ్రైనేజీలలో నిత్యం మురుగు నీరు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోతోంది. ప్లాస్టిక్ వినియోగం వల్ల పర్యావరణానకి జరిగే కాలుష్యం మాటల్లో చెప్పలేనిది. అయితే ఈ నిషేధిత ప్లాస్టిక్​కు ప్రత్యామ్నాయంగా నగరంలో బయోప్లాస్టిక్​ ఉత్పత్తులు తయారవుతున్నాయి. ఇవి ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం వ్యవధిలో భూమిలో కరిగిపోతాయి. జీడిమెట్ల, చర్లపల్లి, బాలానగర్ ప్రాంతాల్లోని యూనిట్లలో తయారవుతున్న ఈ ఉత్పత్తులు మార్కెట్​లో లభ్యమవుతున్నాయి. నగరాన్ని ప్లాస్టిక్ రహితంగా మార్చాలని సంకల్పించిన ప్రభుత్వం వీటి వాడకం పెరిగేలా ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలని అంకుర సంస్థల ప్రతినిధులు కోరుతున్నారు.

క్యూఆర్​ కోడ్​ స్కాన్​ చేస్తే : ప్రతి ఉత్పత్తిపై క్యూఆర్​ కోడ్​, సీపీసీబీ అనుమతికి సంబంధించిన నంబర్​ ఉంటుంది. క్యూఆర్​ కోడ్​ను స్కాన్​ చేస్తే వెంటనే ఉత్పత్తి చేస్తున్న సంస్థ వెబ్​సైట్​కు తీసుకెళ్తుందని ఓ అంకుర సంస్థ నిర్వాహకుడు ప్రేమ్​నాథ్​ చెబుతున్నారు.

Biodegradable Plastic Bags In Hyderabad
నీటిలో కరుగుతుంది, మట్టిలో కలుస్తుంది - ప్లాస్టిక్​కు ప్రత్యామ్నాయంగా బయోప్లాస్టిక్​ ఉత్పత్తులు (Eenadu)

బయోప్లాస్టిక్ అంటే ? : బయోప్లాస్టిక్ అనేది సాధారణ ప్లాస్టిక్​కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించే పర్యావరణ అనుకూల ప్లాస్టిక్ రకం. ఇది బయోబేస్డ్​ ప్లాస్టిక్, బయోడీగ్రేడబుల్ ప్లాస్టిక్, కంపోస్టబుల్ ప్లాస్టిక్ రూపాల్లో మార్కెట్​లో లభ్యమవుతోంది. బయోబేస్ట్ ప్లాస్టిక్ పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల నుంచి తయారవుతుంది. మొక్కజొన్న, బియ్యం, బంగాళదుంప, చెరుకు తదితరాల నుంచి తీసే స్టార్చ్, సెల్యులోజ్​, లిగ్నో సెల్యూలోజ్​ నుంచి ఈ బయోప్లాస్టిక్ తయారవుతుంది. బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్​తో కుళ్లిపోయే బయోడీగ్రేడబుల్ ప్లాస్టిక్, కంపోస్టబుల్ ప్లాంట్లలో సులభంగా కుళ్లిపోయే కంపోస్టబుల్ ప్లాస్టిక్​ కూడా ఉంటాయి. నగరంలో కంపోస్టబుల్ ప్లాస్టిక్​ అందుబాటులో ఉంది. వాడిన కవర్లను సేకరించి ఇండస్ట్రియల్ కంపోస్టింగ్ పద్ధతిలో నిర్వీర్యం చేస్తారు. ఈ ఉత్పత్తులను సరకులు, కూరగాయలు తీసుకెళ్లే సంచులుగా, షాపింగ్, ప్యాకేజింగ్ పౌచ్​లుగా, శానిటరీ డిస్పోజబుల్ బ్యాగులుగా, నర్సరీ బ్యాగులుగా, గార్బేజ్​, పెట్ వేస్ట్​ బ్యాగు ఉత్పత్తులుగా తయారు చేస్తారు.

కఠిన చర్యలతో పాటు నిషేధాజ్ఞలు : రాజధాని హైదారాబాద్​ను ప్లాస్టిక్ భూతం నుంచి విముక్తి కల్పించేందుకు జీహెచ్​ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్​ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​) నడుం బిగించింది. ఒకసారి ఉపయోగించి పడేసే (సింగిల్ యూస్డ్) ప్లాస్టిక్​ వస్తువులపై పూర్తి నిషేధం విధించాలని కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్లాస్టిక్ నిషేధమే లక్ష్యంగా చట్ట సవరణ ప్రతిపాదనలను కూడా సిద్ధం చేసింది. జీహెచ్​ఎంసీ చట్టం-1955లో ఒకసారి ఉపయోగించి పడేసే వస్తువుల జాబితా, కట్టడికి తీసుకోవాల్సిన కఠిన చర్యలతో పాటు నిషేధాజ్ఞలను పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని శానిటేషన్​ విభాగం ముఖ్యలక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

పూర్తి నిషేధం వీటిపైనే : స్ట్రాలు, ఇయర్ బర్డ్స్, ప్లాస్టిక్ స్టిక్స్ ఫర్​ బెలూన్స్ 120 మైక్రాన్ల కన్నా తక్కువ మందం ఉండే కవర్లు, క్యాండి ప్లాస్టిక్ స్టిక్స్, స్పూన్లు, ఫోర్కులు, కేకులను కోసే ప్లాస్టిక్ చాకులు, ఐస్​క్రీమ్​ ప్లాస్టిక్​ స్టిక్స్​, ఇడ్లీ ప్లేటుపై వేసే పలుచని ప్లాస్టిక్ కవర్లు, ప్యాకింగ్​కు ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్​ కవర్లు, ప్లాస్టిక్​ కప్పులు, ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు, డెకరేషన్​ థర్మొకోల్, థర్మకోల్ ప్లేట్లు, కప్పులు, గ్లాసులు, ప్లాస్టిక్ ట్రేలు, ట్రన్సపరెంట్ ప్యాకింగ్, ప్లాస్టిక్ జెండాలు, ఇన్విటేషన్​ కార్డులు, సిగరెట్​ ప్యాకెట్లపై వాడే పలుచని కవర్ల వంటి వాటిపై పూర్తగా నిషేధం ఉండనుంది.

  • వ్యాపార కేంద్రాలు, ఇళ్ల ద్వారా సేకరించే రోజువారీ చెత్త : 9 వేల టన్నులు
  • అందులో ప్లాస్టిక్ పరిమాణం : 549 టన్నులు (6.1 శాతం)
  • అందులో రీసైక్లింగ్ అయ్యేది : 22 టన్నులు మాత్రమే (4 శాతం)
  • విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రంలో బూడిద అయ్యేది : 230 టన్నులు (42 శాతం)
  • ఎందుకూ పనికిరాని, చెత్తకుప్పల్లో మిగిలిపోయే ప్లాస్టిక్ : 297 టన్నులు (54 శాతం)
  • సగటున ఒక వ్యక్తి నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేది : 733 గ్రాములు
  • ఒక కుటుంబంలో నలుగురు సభ్యులు ఉంటే : 2.2 కేజీలు

570 కిలోలు - హైదరాబాద్​లో రోజువారి ప్లాస్టిక్ చెత్త

