నీటిలో కరుగుతుంది, మట్టిలో కలుస్తుంది - ప్లాస్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయంగా బయోప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు
రాజధానినగరంలో విపరీతంగా పెరుగుతున్న ప్లాస్టిక్ వినియోగం - నిషేధిత ప్లాస్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయంగా నగరంలో బయోప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు - వీటి వాడకం పెరిగేలా ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలని కోరుతున్న అంకుర సంస్థలు
Published : January 20, 2026 at 12:00 PM IST
Biodegradable Plastic Bags In Hyderabad : నగరంలో ప్లాస్టిక్ వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. వీటివల్ల డ్రైనేజీలలో నిత్యం మురుగు నీరు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోతోంది. ప్లాస్టిక్ వినియోగం వల్ల పర్యావరణానకి జరిగే కాలుష్యం మాటల్లో చెప్పలేనిది. అయితే ఈ నిషేధిత ప్లాస్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయంగా నగరంలో బయోప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు తయారవుతున్నాయి. ఇవి ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం వ్యవధిలో భూమిలో కరిగిపోతాయి. జీడిమెట్ల, చర్లపల్లి, బాలానగర్ ప్రాంతాల్లోని యూనిట్లలో తయారవుతున్న ఈ ఉత్పత్తులు మార్కెట్లో లభ్యమవుతున్నాయి. నగరాన్ని ప్లాస్టిక్ రహితంగా మార్చాలని సంకల్పించిన ప్రభుత్వం వీటి వాడకం పెరిగేలా ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలని అంకుర సంస్థల ప్రతినిధులు కోరుతున్నారు.
క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే : ప్రతి ఉత్పత్తిపై క్యూఆర్ కోడ్, సీపీసీబీ అనుమతికి సంబంధించిన నంబర్ ఉంటుంది. క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేస్తే వెంటనే ఉత్పత్తి చేస్తున్న సంస్థ వెబ్సైట్కు తీసుకెళ్తుందని ఓ అంకుర సంస్థ నిర్వాహకుడు ప్రేమ్నాథ్ చెబుతున్నారు.
బయోప్లాస్టిక్ అంటే ? : బయోప్లాస్టిక్ అనేది సాధారణ ప్లాస్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించే పర్యావరణ అనుకూల ప్లాస్టిక్ రకం. ఇది బయోబేస్డ్ ప్లాస్టిక్, బయోడీగ్రేడబుల్ ప్లాస్టిక్, కంపోస్టబుల్ ప్లాస్టిక్ రూపాల్లో మార్కెట్లో లభ్యమవుతోంది. బయోబేస్ట్ ప్లాస్టిక్ పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల నుంచి తయారవుతుంది. మొక్కజొన్న, బియ్యం, బంగాళదుంప, చెరుకు తదితరాల నుంచి తీసే స్టార్చ్, సెల్యులోజ్, లిగ్నో సెల్యూలోజ్ నుంచి ఈ బయోప్లాస్టిక్ తయారవుతుంది. బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్తో కుళ్లిపోయే బయోడీగ్రేడబుల్ ప్లాస్టిక్, కంపోస్టబుల్ ప్లాంట్లలో సులభంగా కుళ్లిపోయే కంపోస్టబుల్ ప్లాస్టిక్ కూడా ఉంటాయి. నగరంలో కంపోస్టబుల్ ప్లాస్టిక్ అందుబాటులో ఉంది. వాడిన కవర్లను సేకరించి ఇండస్ట్రియల్ కంపోస్టింగ్ పద్ధతిలో నిర్వీర్యం చేస్తారు. ఈ ఉత్పత్తులను సరకులు, కూరగాయలు తీసుకెళ్లే సంచులుగా, షాపింగ్, ప్యాకేజింగ్ పౌచ్లుగా, శానిటరీ డిస్పోజబుల్ బ్యాగులుగా, నర్సరీ బ్యాగులుగా, గార్బేజ్, పెట్ వేస్ట్ బ్యాగు ఉత్పత్తులుగా తయారు చేస్తారు.
కఠిన చర్యలతో పాటు నిషేధాజ్ఞలు : రాజధాని హైదారాబాద్ను ప్లాస్టిక్ భూతం నుంచి విముక్తి కల్పించేందుకు జీహెచ్ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) నడుం బిగించింది. ఒకసారి ఉపయోగించి పడేసే (సింగిల్ యూస్డ్) ప్లాస్టిక్ వస్తువులపై పూర్తి నిషేధం విధించాలని కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్లాస్టిక్ నిషేధమే లక్ష్యంగా చట్ట సవరణ ప్రతిపాదనలను కూడా సిద్ధం చేసింది. జీహెచ్ఎంసీ చట్టం-1955లో ఒకసారి ఉపయోగించి పడేసే వస్తువుల జాబితా, కట్టడికి తీసుకోవాల్సిన కఠిన చర్యలతో పాటు నిషేధాజ్ఞలను పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని శానిటేషన్ విభాగం ముఖ్యలక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
పూర్తి నిషేధం వీటిపైనే : స్ట్రాలు, ఇయర్ బర్డ్స్, ప్లాస్టిక్ స్టిక్స్ ఫర్ బెలూన్స్ 120 మైక్రాన్ల కన్నా తక్కువ మందం ఉండే కవర్లు, క్యాండి ప్లాస్టిక్ స్టిక్స్, స్పూన్లు, ఫోర్కులు, కేకులను కోసే ప్లాస్టిక్ చాకులు, ఐస్క్రీమ్ ప్లాస్టిక్ స్టిక్స్, ఇడ్లీ ప్లేటుపై వేసే పలుచని ప్లాస్టిక్ కవర్లు, ప్యాకింగ్కు ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ కవర్లు, ప్లాస్టిక్ కప్పులు, ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు, డెకరేషన్ థర్మొకోల్, థర్మకోల్ ప్లేట్లు, కప్పులు, గ్లాసులు, ప్లాస్టిక్ ట్రేలు, ట్రన్సపరెంట్ ప్యాకింగ్, ప్లాస్టిక్ జెండాలు, ఇన్విటేషన్ కార్డులు, సిగరెట్ ప్యాకెట్లపై వాడే పలుచని కవర్ల వంటి వాటిపై పూర్తగా నిషేధం ఉండనుంది.
- వ్యాపార కేంద్రాలు, ఇళ్ల ద్వారా సేకరించే రోజువారీ చెత్త : 9 వేల టన్నులు
- అందులో ప్లాస్టిక్ పరిమాణం : 549 టన్నులు (6.1 శాతం)
- అందులో రీసైక్లింగ్ అయ్యేది : 22 టన్నులు మాత్రమే (4 శాతం)
- విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రంలో బూడిద అయ్యేది : 230 టన్నులు (42 శాతం)
- ఎందుకూ పనికిరాని, చెత్తకుప్పల్లో మిగిలిపోయే ప్లాస్టిక్ : 297 టన్నులు (54 శాతం)
- సగటున ఒక వ్యక్తి నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేది : 733 గ్రాములు
- ఒక కుటుంబంలో నలుగురు సభ్యులు ఉంటే : 2.2 కేజీలు
570 కిలోలు - హైదరాబాద్లో రోజువారి ప్లాస్టిక్ చెత్త
