ETV Bharat / state

పిల్లల మెదళ్లలో నాటుకుపోయేలా - వినూత్నంగా పాఠాలు చెబుతున్న అప్పలరాజు

బోధనతో ఆకట్టుకుంటున్న బయాలజీ అధ్యాపకుడు - వృత్తినే దైవంగా కొలుస్తూ విద్యార్థుల ప్రగతే ధ్యేయంగా పని చేస్తున్న అప్పలరాజు - కృషిని ఎక్స్‌ వేదికగా అభినందించిన నారా లోకేశ్

Biology Professor Teaching in Innovative Way
Biology Professor Teaching in Innovative Way (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Biology Professor Teaching in Innovative Way in Srikakulam District: గురువు చేసే పని పాఠాలు చెప్పడం, పరీక్షలు పెట్టడమేనా అంటే కానే కాదంటారు పాతపట్నంలోని ఏపీ మోడల్‌ కళాశాల వృక్షశాస్త్ర అధ్యాపకుడు బల్లెడ అప్పలరాజు. వృత్తినే దైవంగా భావించి విద్యార్థులు ప్రగతే తన ధ్యేయంగా పని చేస్తున్నారీ మాస్టారు. ప్రత్యేక బోధనతో ఆకట్టుకోవడంతో పాటు పాఠాలను పిల్లల మెదళ్లలో నాటుకుపోయేలా సరికొత్త విజ్ఞాన ప్రపంచాన్నే సృష్టించిన ప్రతిభాశీలి. అందుకే ఈయన కృషిని గుర్తించి ఇటీవల రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ సైతం ఎక్స్‌ వేదికగా అభినందించడం విశేషం.

వినూత్న పద్ధతుల్లో విద్యా బోధన: అప్పలరాజు మూడేళ్ల నుంచి మోడల్‌ స్కూల్‌లో పని చేస్తున్నారు. వినూత్నంగా బోధిస్తే పాఠాలు ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటాయనే ఉద్దేశంతో ప్రయోగశాలను ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దారు. ల్యాబ్‌లో అనేక పరికరాలు అందుబాటులో ఉంచారు. గోడలపై 10వ తరగతి, ఇంటర్‌ పాఠ్యాంశాల్లోని వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన చిత్రాలను ఆయన గీశారు. శాస్త్రవేత్తలు, వివిధ విజ్ఞాన విశేషాలను గోడలపై రంగులతో రాసి విద్యార్థుల్లో అమితాసక్తిని పెంచుతున్నారు. వాటికయ్యే ఖర్చులను సైతం భరిస్తారు.

విద్యుత్తుశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏటా నిర్వహించే లఘు చిత్రాల పోటీలకు పిల్లలను పంపుతున్నారు. ఈయన ప్రోత్సాహంతో మోడల్‌ స్కూల్‌ విద్యార్థులు గత మూడేళ్లలో ఉత్తమ అవార్డులను సాధించారు. అయితే ఈ లఘు చిత్రాలకు సంబంధించిన కథ, మాటలు, దర్శకత్వం, వీడియోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్‌ వంటివి చేస్తూ పిల్లలకూ నేర్పుతారు.

విద్యార్థుల ప్రగతే లక్ష్యంగా: ఏపీ మోడల్ పాఠశాలలో జరిగేటటువంటి బోధన, ల్యాబ్‌లో ప్రయోగాలు, ఇతర కృత్యాలను వీడియోలుగా తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో అప్‌లోడ్‌ చేసి విద్యార్థుల్లో నేర్చుకోవాలనే జిజ్ఞాసను మరింత రెట్టింపు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థుల ప్రగతే లక్ష్యంగా అప్పలరాజు అహర్నిశలూ పని చేస్తున్నారు. ప్రయోగశాలను ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దడం, చిత్రాలు వేయడంతో పిల్లల్లో ఆసక్తి, సృజనాశక్తి పెరుగుతుంది. వీడియోలు, లఘుచిత్రాల ద్వారా కూడా చాలా సులభంగా నేర్చుకుంటున్నారని ఆయన వెల్లడించారు.

సులభంగానే అభ్యసిస్తున్నారు: ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థుల ప్రగతే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నానని బయాలజీ అధ్యాపకుడు బల్లెడ అప్పలరాజు అన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థుల ప్రగతే లక్ష్యంగా నా విధులను త్రికరణ శుద్ధిగా పాటిస్తున్నానని తెలిపారు. ప్రయోగశాలను ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దడం, చిత్రాలు వేయడం వలన పిల్లల్లో చదువుపై మరింత ఎక్కువ ఆసక్తి పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. వీడియోలు, లఘుచిత్రాల ద్వారా కూడా చాలా సులభంగా నేర్చుకుంటున్నారని అప్పలరాజు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తులో సైతం మెరికల్లాంటి విద్యార్థులను తయారు చేసేందుకు నా వంతు కృషి చేస్తానని ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

దివ్యాంగులకు డ్యాన్స్ నేర్పిస్తున్న టీచర్- పదేళ్లుగా 'స్పెషల్' డ్యాన్స్ పాఠాలు

పాము కాటు వేసినా డోంట్ కేర్​- 28 ఏళ్లుగా అడవిలోనే విద్యాబోధన- పేదలకు ఆర్థిక సాయం కూడా!

TAGGED:

LOKESH APPRECIATE TEACHER APPALRAJU
INNOVATIVE TEACHING SRIKAKULAM DIST
బోధనతో ఆకట్టుకుంటున్న అధ్యాపకుడు
BIOLOGY PROFESSOR BALLEDA APPALAJU
AP MODEL SCHOOL TEACHER EXCELLENCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.