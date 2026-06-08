అలా నిర్మిస్తే బిల్లులు మంజూరు కావు - ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిబంధనలను పక్కాగా అమలు చేస్తున్న ఏఐ
స్లాబ్ లెవల్ వరకు ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయినా మంజూరు కాని బిల్లులు - నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మించిన ఇళ్లను అనర్హమైనవిగా గుర్తిస్తున్న ఏఐ - అధికారులతో మొరపెట్టుకుంటున్న బాధితులు
Published : June 8, 2026 at 2:12 PM IST
Indiramma Housing Bills Issues in Telangana : ఇటీవల భద్రాద్రి జిల్లాకు చెందిన ఓ ఇందిరమ్మ ఇంటి లబ్ధిదారుడు గృహనిర్మాణ శాఖ ఆఫీసుకు వెళ్లారు. వారి ఇంటి నిర్మాణం స్లాబ్ లెవల్ వరకు పూర్తయిందని అధికారులకు తెలిపారు. అయితే ఇంతవరకూ తమకు బిల్లులు మంజూరుకావటం లేదని అధికారులతో మొరపెట్టుకున్నారు. దీనికి ప్రధాన సమస్య సదరు లబ్ధిదారు ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టడమే అని అధికారులు సమాధానమిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఏఐ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తూ దీనిలో సర్వే నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పారు. ఇది సులువుగా పట్టేస్తుందని, అందుకే బిల్లులు మంజూరు కావడం లేదని అధికారులు వెల్లడిచారు. దీంతో లబ్ధిదారు నిరాశతో వెనుదిరిగారు. తెలియక చేశామని అధికారులతో మొరపెట్టుకున్నా బిల్లుల మంజూరు అంశం తమ పరిధిలో లేదని అధికారులు వారికి వివరించారు.
రాష్ట్రంలో తొలి విడతలో మంజూరైన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణంలో కొందరు లబ్ధిదారులు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. అదే ఇప్పుడు వారిని ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. అనేక మంది లబ్ధిదారులు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిరదేశించిన విస్తీర్ణం కంటే అధిక స్థలంలో ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టారు. వారికి బిల్లులు రాగానే ప్రాథమిక నిబంధనలను గాలికొదిలేశారు. తమకు రాజకీయ నాయకుల అండదండలున్నాయని రెచ్చిపోయారు. అధికారులు తమ మాట కాదనరనే ధీమాతో ఇలా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా విస్తీర్ణం పెంచి ఇంటి నిర్మాణ పనులు చేపట్టారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.
ఆ ఫొటోలను ఏఐ పరిశీలించడంతో : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాల పురోగతిని పరిశీలించేందుకు పంచాయతీ కార్యదర్శులు క్షేత్రస్తాయికి వెళ్లి సందర్శిస్తారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం నిర్మాణంలో ఉన్న గృహాల ఫొటోలను తీసి యాప్లో అప్లోడ్ చేస్తారు. అయితే ఆ ఫొటోలను పరిశీలించే బాధ్యతలను ప్రభుత్వం ఈసారి కృత్రిమ మేథ (ఏఐ)కి అప్పగిస్తోంది. ఈ ఫొటోలను ఏఐ స్కాన్ చేస్తోంది. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన పరిమితి ప్రకారం నిర్మాణాలు చేపట్టిన వారిని, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మించిన ఇళ్లను ఇది సులువుగా గుర్తిస్తోంది. ఇలాంటి నిర్మాణాలను ‘అనర్హమైనవి’గా తేల్చేస్తోంది. మానవ ప్రమేయం లేకపోవటంతో ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిళ్లకూ లోనుకాకుండా ఇలాంటి అక్రమాలకు సులువుగా అడ్డుకట్ట వేస్తోంది. ఇదే తరహాలో ఇళ్ల నిర్మాణాల్లో అవకతవకలకు పాల్పడిన కొందరు ఏఈలను గతంలో విధుల్లో నుంచి తొలగించిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి.
150 మంది లబ్ధిదారులకు ఇదే పరిస్థితి : ఇదే రీతిలో భద్రాద్రి కొత్త గూడెం జిల్లాలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించి సుమారు 150 మంది లబ్ధిదారుల ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టారు. ఇంటి నిర్మాణ పనులు దాదాపు పూర్తికావొస్తున్నా ప్రభుత్వం బిల్లులు మంజూరు చేయకపోవడంతో వారిలో ఆందోళన ప్రారంభమైంది. వీరంతా తమకు రావాల్సిన నిధుల కోసం గృహనిర్మాణశాఖ కార్యాలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వమే దృష్టిపెట్టాలి : వారిలో కొందరు తెలిసి నిర్మాణపనులు చేపట్టగా, మరికొందరు ఇతరుల ప్రమేయంతో ఇళ్లను నిర్మించారు. ఇలా నిబంధనలను కట్టుదిట్టంగా అమలు చేయడంతో వీరందరికీ బిల్లులు రావడం లేదు. పాతకాలం పద్ధతిలోనే రాజకీయ నాయకులు, అధికారుల సాయంతో పని ముగించవచ్చుననే భ్రమలో ఉన్నవారికి ఇది గుణపాఠంగా మారుతోంది. నిర్ధేశించిన విస్తీర్ణం కంటే అధికంగా నిర్మించిన ఇళ్లకు బిల్లులు మంజూరు కావాలంటే ప్రభుత్వమే దృష్టిపెట్టాలి.
"ప్రభుత్వం ఆదేశించి నిబంధనలకు విరుద్దంగా ఇంటి నిర్మాణాలు చేపట్టిన లబ్ధిదారులకు బిల్లులు మంజూరు చేయడం లేదు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఇలాంటి ఇళ్ల నిర్మాణాలు పదుల సంఖ్యంలో చేపడుతున్నారు. వాటిపై ప్రభుత్వమే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులు ఇలాంటి తప్పిదాలు చేసి అనర్హులు కావద్దు" - సవాయ్ రామ్, గృహనిర్మాణశాఖ పీడీ
తెలంగాణలో రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లు - ప్రతి నియోజకవర్గానికి 2 వేల చొప్పున మంజూరు
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం ఏఐ టెక్నాలజీ - అనర్హులను ఇట్టే పట్టేస్తోందిగా