ఉమెన్స్ ఏపీఎల్కు మద్దతుగా 'బైక్స్ అండ్ బ్యాట్స్' ర్యాలీ - బుల్లెట్లపై అదరగొట్టిన మహిళలు
ఉమెన్స్ ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ టోర్నమెంట్పై విజయవాడలో అవగాహన ర్యాలీ జరిగింది. మహిళా క్రికెటర్లను ప్రోత్సహించడం, టోర్నీపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించడమే లక్ష్యంగా 'బైక్స్ అండ్ బ్యాట్స్' పేరిట బైక్ ర్యాలీని నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 8:54 PM IST
Womens Bike Rally in Vijayawada : ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (ఏసీఏ) ఆధ్వర్యంలో జరగనున్న ఉమెన్స్ ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ (డబ్ల్యూఏపీఎల్) టోర్నమెంట్పై నగరంలో కోలాహలం నెలకొంది. మహిళా క్రికెటర్లను ప్రోత్సహించడం, టోర్నీపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించడమే లక్ష్యంగా విజయవాడలో 'బైక్స్ అండ్ బ్యాట్స్' పేరిట భారీ బైక్ ర్యాలీని నిర్వహించారు. విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని చిన్ని ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ర్యాలీని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
'మోర్ ఉమెన్, స్ట్రాంగ్ ఆంధ్రా' : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దాగి ఉన్న మహిళా క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలికితీసేందుకు ఉమెన్స్ ఏపీఎల్ ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని ఎంపీ కేశినేని చిన్ని ఆకాంక్షించారు. 'మోర్ ఉమెన్, స్ట్రాంగ్ ఆంధ్ర' అనే స్ఫూర్తిదాయక నినాదంతో ఈ ర్యాలీని చేపట్టారు. క్రీడల ద్వారా మహిళా సాధికారతను సాధించడంలో ఈ కార్యక్రమం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని, మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతుందని ఆయన తన ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు.
రోడ్లపై రయ్యిమన్న బైకర్లు : నోవోటెల్ సమీపంలోని జెనెక్స్ షోరూమ్ వద్ద ప్రారంభమైన ఈ బైక్ ర్యాలీ, మంగళగిరి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం వరకు ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో సాగింది. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన సుమారు 100 మందికి పైగా మహిళా బైకర్లు ఈ ర్యాలీలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. బుల్లెట్లు, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350, వివిధ రకాల స్పోర్ట్స్ బైక్లపై మహిళలు రయ్యిమంటూ దూసుకెళ్లారు. క్రికెట్ అభిమానులు, యువత పెద్దఎత్తున పాల్గొని సందడి చేశారు.
19 నుంచి క్రికెట్ సమరం : ఈ నెల 19వ తేదీ నుంచి ఉమెన్స్ ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ పోటీలు ప్రారంభం కానున్నాయి. మహిళా క్రికెటర్లను క్రీడా మైదానంలోకి ఆహ్వానిస్తూ, వారిని ప్రోత్సహించేందుకు విమెన్ ఏపీఎల్ ట్రోఫీతో సహా ఈ ర్యాలీని నిర్వహించడం నగరవాసులను ఆకట్టుకుంది. ఈ టోర్నీ ద్వారా భవిష్యత్తులో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారిణులు రాష్ట్రం నుంచి ముందుకొస్తారని క్రీడాభిమానులు భావిస్తున్నారు.
"గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని మహిళల్లో క్రీడా ప్రతిభను వెలికితీసేందుకు ఏసీఏ తీసుకున్న నిర్ణయం అభినందనీయం. ఉమెన్స్ ఏపీఎల్కు మద్దతుగా నిర్వహించిన ఈ బైక్స్ అండ్ బ్యాట్స్ ర్యాలీలో మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనడం సంతోషకరం. 'మోర్ ఉమెన్, స్ట్రాంగ్ ఆంధ్ర' నినాదంతో మహిళా సాధికారతకు ఈ టోర్నీ ఉపయోగపడుతుంది. క్రీడల్లో మహిళలు మరింత ముందుకు రావాలి." -కేశినేని చిన్ని, విజయవాడ ఎంపీ
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