మీరు ధరించే హెల్మెట్ నాణ్యమైనదేనా? - ప్రాణాపాయం తప్పాలంటే ఐఎస్ఐ మార్క్ తప్పనిసరి!
ద్విచక్రవాహనాలపై ప్రయాణాల్లో ప్రాణాలకు భరోసా ఐఎస్ఐ హెల్మెట్ - నాణ్యత లేని హెల్మెట్తో ప్రాణాలకే ముప్పు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 10:43 AM IST
Usage Of Quality Helmet : శిరస్త్రాణం ధరించండి. ప్రాణాలను కాపాడుకోండి. హెల్మెట్(శిరస్త్రాణం) లేకుండా ద్విచక్ర వాహనాలు నడిపితే జరిమానా. ఆపై కేసులు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు చేస్తామని పోలీసు, రవాణా శాఖలు హెచ్చరిస్తున్న నేపథ్యంలో శిరస్త్రాణం ధరించడం తప్పనిసరిగా మారింది. పట్టుబడిన ప్రతిసారీ రూ.1000 జరిమానా చెల్లించే కంటే ఒకసారి కొంటే సరిపోతుందనే భావన ద్విచక్ర వాహనదారుల్లో వచ్చింది.
అనుమానించేలోగా విక్రయం! : సరే, కొందామని చూస్తే ప్రతి కూడలిలో వెలసిన దుకాణాల వద్ద మొదట రూ.500 అని చెప్పి, చివరకు రూ.250కే ఇచ్చేస్తున్నారు. నాణ్యమైనదేనా అని అనుమానించేలోగా దుకాణదారు ఐఎస్ఐ మార్క్ను చూపిస్తున్నారు. ఇదే ఐఎస్ఐ మార్క్ ఉన్న హెల్మెట్ షోరూమ్లో రూ.700 - రూ.1000కి విక్రయిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏది నిజమైన ఐఎస్ఐ మార్క్ ఉన్న శిరస్త్రాణమో తేల్చుకోలేక గందరగోళంలో ద్విచక్ర వాహనదారులు ఉన్నారు.
ప్రాణాలకు ఎలాంటి రక్షణ : పాలీ కార్బొనేట్, కంపోజిట్, ఫైబర్ గ్లాస్ పదార్థాలతో చేసిన హెల్మెట్ బయటి పొర మొదట దెబ్బను స్వీకరించి, పదునైన వస్తువులు తలలోకి చొచ్చుకెళ్లకుండా అడ్డుకుంటుంది. బయట పొర తర్వాత ఉంటే ఈపీఎస్ ప్రమాద సమయంలో మెదడుపై తగిలే దెబ్బ తీవ్రతను తగ్గిస్తోంది. ఈపీఎస్ మీద ఉండే మృదువైన పొరే కంఫర్ట్ ప్యాడింగ్. హెల్మెట్ తలపై కదలకుండా స్థిరంగా ఉండేలా చూస్తుంది. చిన్స్ట్రాప్ సరిగా లేకపోతే ఖరీదైన హెల్మెట్ కూడా పనికిరాదు. దుమ్ము, వర్షం, గాలి, పురుగుల నుంచి విజర్ కళ్లను రక్షిస్తోంది. హెల్మెట్ బయట కనిపించే కవచమే కాదు, లోపలి పొరలు కూడా రక్షిస్తాయి. హెల్మెట్లో వేడి, గాలి ప్రసరణ, లోపల చెమటను తగ్గించే సౌకర్యాలను వెంటిలేషన్ సిస్టమ్ సమకూర్చుతుంది.
ఎలాంటివి పెట్టుకోవాలంటే..! : బీఐఎస్ (భారతీయ ప్రమాణాల సంస్థ ) తయారుచేసిన ఐఎస్- 4151:2015 శిరస్త్రాణాన్ని మాత్రమే పెట్టుకోవాలి. ఇది 1,500 గ్రాముల బరువును మించకూడదు. అధిక బరువున్న హెల్మెట్లు మెడపై ఒత్తిడి పెంచే అవకాశం ఉంది. రోజువారీ వినియోగానికి ఫుల్ ఫేస్ కవర్, లోయర్ ఫేస్ కవర్ ఉన్న హెల్మెట్లు వాడాలి. హెల్మెట్కు సరైన పరిమాణం, బిగువైన చిన్ స్ట్రాప్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. లోపల పగుళ్లు ఉన్నవాటిని, ప్రమాదానికి గురైన హెల్మెట్లను వాడకూడదు.
నాసిరకం హెల్మెట్లు వద్దు! : నాణ్యత లేని హెల్మెట్ను ధరించినా ప్రమాదాలకు గురైనప్పుడు ప్రాణాలకు భద్రత ఉండదు. రూ.200, రూ.300 వందల కోసం నాసిరకం వాటిని కొన్నా ఫలితం ఉండదు. ప్రస్తుతం ఐఎస్ఐ మార్క్తో మార్కెట్లో అందరూ మోసగిస్తున్నారు. తీసుకున్న డబ్బుకు బిల్లు ఇచ్చే అధీకృత డీలర్ల వద్ద హెల్మెట్లను కొనుగోలు చేయండి. లోపలి నిర్మాణం సరిగ్గా ఉన్న శిరస్త్రాణాలతో ప్రాణభద్రత ఉంటుంది.
Smart Helmet By Students : తన తండ్రిలా ఇంకెవరికీ జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో ఓ విద్యార్థి స్మార్ట్ హెల్మెట్ తయారు చేశాడు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఎవరూ చనిపోకూడదనే ఆలోచనతో మరో విద్యార్థి, ట్రాఫిక్ రూల్స్ అందరూ ఫాలో అవ్వాల్సిందే అనే సంకల్పంతో మరొక విద్యార్థి వేర్వేరుగా స్మార్ట్ హెల్మెట్స్ కనిపెట్టారు. వీటిలోని ఫీచర్స్ చూస్తే మతిపోవడం ఖాయం!
తన తండ్రిలా మరెవరికీ జరగకూడదని!
ఒడిశా, గంజాం జిల్లాలోని షేర్గఢ్ ప్రాంతానికి చెందిన విద్యార్థి కుమార్ అమిత్. ఆ బాలుడు ఆదర్శ్ విద్యాలయంలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నాడు. 2023లో ఓ రోజు అమిత్ వాళ్ల నాన్న సాధారణ ఆరోగ్య పరీక్ష కోసమని ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. కానీ రోడ్డు ప్రమాదంలో దురదృష్టవశాత్తు చనిపోయారు. అందుకు కారణం ఆ రోజు ఆయన హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవడమే అని అమిత్ తెలిసింది. దీనితో తన తండ్రిలాగా మరెవరికీ ఏమీ కాకూడదని గట్టి సంకల్పం తీసుకున్నాడు. అందుకే కృత్రిమ మేధ (ఏఐ)ను ఉపయోగించి ఓ స్మార్ట్ హెల్మెట్ను తయారుచేశాడు. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఈ హెల్మెట్ ధరించకపోతే, బండి కదలదు. కనుక కచ్చితంగా హెల్మెట్ ధరించాల్సి వస్తుంది. దీని వల్ల ప్రమాదానికి గురైనా వాహనదారుడికి రక్షణ లభిస్తుంది. అమిత్ తాను రూపొందించిన ఈ స్మార్ట్ హెల్మెట్ను తమ స్కూల్లో జరిగిన సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లో ప్రదర్శించాడు. దీని ద్వారా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల ప్రశంసలు పొందాడు. పూర్తి వార్త కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
హెల్మెట్ శానిటైజ్ చేసే యంత్రం - ఆవిష్కరించిన గోదారి కుర్రాడు
ప్రాణాలు కాపాడే ఫీచర్లతో ‘5జీ స్మార్ట్ హెల్మెట్’- వారికోసం ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ!