మాకు డ్రైవింగ్ లైసెన్సే వద్దు! - 3 గంటల పాఠాలతో డీఎల్కు తగ్గుతోన్న దరఖాస్తులు!
Issues in 3 Hours Video for Driving Licence - డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నిబంధనలను ప్రభుత్వం కఠినతరం చేసింది. లైసెన్స్ కోసం 3 గంటల వీడియో తప్పనిసరి చేయడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
Published : October 26, 2026 at 12:31 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 2:49 PM IST
3 Hours Video for Driving Licence : రవాణా శాఖ ఇటీవల లైసెన్స్కు సంబంధించి కొన్ని కొత్త నిబంధనలను ప్రవేశపెట్టింది. ప్రస్తుతం అవి వాహనదారులకు ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నాయి. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో ముందు లెర్నింగ్ లైసెన్స్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత శాశ్వత లైసెన్స్ వస్తుంది. అయితే లెర్నింగ్ లైసెన్స్ గడువు పూర్తయ్యాక శాశ్వత లైసెన్స్కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఈ క్రమంలోనే ఎవరైతే శాశ్వత లైసెన్స్కు అప్లై చేసుకుంటారో వారికి ఒక చిక్కు వచ్చి పడింది. ట్రాఫిక్కు సంబంధించి వివిధ అంశాల పైన 3 గంటల పాటు ఉన్న వీడియోను తప్పనిసరిగా చూడాలి. ఆపై ఆ వీడియో ఆధారంగా అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త నిబంధన తీసుకొచ్చింది. ఈ రూల్ ఈ నెల 9వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. అయితే ఈ ప్రక్రియ కోసం మూడు గంటల సమయాన్ని కేటాయించాల్సి రావడం వాహనదారులకు పెద్ద ఇబ్బందిగా మారింది.
3 గంటల పాటు చేసే ప్రాసెస్ ఇదే!
- రవాణా శాఖ వద్ద శాశ్వత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పరీక్ష కోసం స్లాట్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత దరఖాస్తుదారుడి వాట్సప్ నంబర్కు 'తెలంగాణ ట్రాన్స్పోర్ట్' పేరుతో ఒక లింక్ వస్తుంది.
- ఆ లింక్ను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన భాషను (తెలుగు, హిందీ లేదా ఇంగ్లీష్) ఎంచుకోవాలి.
- వారి ఫోన్ నంబర్ను నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత నంబర్కు ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని కూడా నమోదు చేశాక ఆ లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ ప్రక్రియకే సుమారు 10 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
- లింక్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ముఖ గుర్తింపుతో వీడియో ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ వీడియో 2 గంటల 50 నిమిషాల పాటు ఉంటుంది. మొత్తం 3 గంటల సమయాన్ని కేటాయించాల్సి ఉంటుంది.
- ఒకవేళ దరఖాస్తుదారుడు తల తిప్పినా లేదా వేరే వైపు చూసినా వీడియో ఆగిపోతుంది. తిరిగి స్క్రీన్ వైపు చూసినప్పుడు మాత్రమే వీడియో మళ్లీ ప్లే అవుతుంది.
- 3 గంటల పాటు ఏకధాటిగా వీడియో చూడటం వాహనదారులకు కష్టంగా అనిపిస్తోంది. లెర్నర్ లైసెన్స్ దశలో ఒక గంటపాటు ఉండే వీడియోను, శాశ్వత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ దశలో ఒకటిన్నర గంటల పాటు ఉండే వీడియోను ఉంచితే బాగుంటుందని చాలా మంది వాహనదారులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
లైసెన్సుల సంఖ్యలో తగ్గుదల
గతంలో ప్రతిరోజూ 70 నుంచి 100 మంది శాశ్వత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే వారు. కానీ 3 గంటల వీడియో చూడాలనే నిబంధన తప్పనిసరి అయినప్పటి నుంచి రోజుకు కేవలం 15 నుంచి 20 మంది మాత్రమే అపాయింట్మెంట్లు బుక్ చేసుకుంటున్నారు. హనుమకొండ రవాణా శాఖ కార్యాలయానికి శాశ్వత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం వచ్చిన బాలసముద్రానికి చెందిన సదానందం మాట్లాడుతూ, 3 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా వీడియో చూడటం చాలా కష్టమని పేర్కొన్నారు. అలాగే భీమారానికి చెందిన సంకీర్తన ఈ నెల 19న శాశ్వత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీడియోను చూస్తున్నప్పుడు అది మూడుసార్లు ఆగిపోయిందని, ఆ తర్వాత మళ్లీ వీడియోను ఓపెన్ చేసి చూడటంలో తాను తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నానని తెలిపారు.
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