వీకెండ్ వచ్చిందంటే చెవులు పగిలిపోవాల్సిందే! - ఐటీ కారిడార్లో హై ఎండ్ బైకుల రయ్ రయ్
Bikers Destination in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలోని బైకర్లు ఐటీ హబ్ను తమ డెస్టినేషన్గా మార్చుకున్నారు. వీకెండ్స్లో రాత్రి 10 గంటలు దాటితే బైక్ సైలెన్సర్ల శబ్దాలతో హోరెత్తిస్తున్నారు.
Published : October 28, 2026 at 2:25 PM IST
Bikers Destination in Hyderabad : యువతకు బైక్స్ అంటే ఎంత క్రేజో మాటల్లో చెప్పలేం. ఈ నేపథ్యంలోనే హైదరాబాద్లోని అనేక మంది యువత హై ఎండ్ బైక్లపై దూసుకుపోతుంటారు. ఒకప్పుడు నెక్లెస్ రోడ్, కేబీఆర్ పార్క్లు రేసింగ్కు వేదికలుగా ఉండేవి. కొంతమంది యువకులు హుస్సేన్ సాగర్ అందాలను చూస్తూ, చెవులు చిల్లులు పడేలా శబ్దాలు చేస్తూ దూసుకెళ్లడాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. కానీ వారి చుట్టూ ఉన్నవారికి ఇది ప్రాణాంతకమైనదిగా మారుతుంది. పైగా నగరంలో ట్రాఫిక్ పెరగడం, కేబీఆర్ పార్క్ మార్గంలో జరుగుతున్న రోడ్డు పనుల కారణంగా బైకర్లు ఐటీ హబ్ను తమ గమ్యస్థానంగా చేసుకున్నారు.
ఎందుకు అక్కడికే ?
ప్రస్తుతం ఐటీ కారిడార్లో అనేక మంది బైకర్లు సైలెన్సర్లతో మోత మోగిస్తున్నారు. విశాలమైన రోడ్లు, పగలును మించిపోతున్న రాత్రి వెలుగులు, పరిచయం లేకున్నా ప్రోత్సహించే ఐటీ ఉద్యోగులు, ఈలలు వేస్తూ ఆనందించే ప్రేక్షకులు ఇంకేం కావాలి. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని టీ హబ్, ఐటీసీ కోహీనూర్, నానక్రాంగూడ, గచ్చిబౌలి సమీప ప్రాంతాలు రాత్రిపూట ఒక కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నాయి.
రాత్రిపూట మొదటిసారి అక్కడికి వెళ్లేవారికి తాము నిజంగా భాగ్యనగరంలోనే ఉన్నామా? అనే సందేహం కలగక మానదు. రాత్రి 10 గంటలు దాటిన తర్వాత అక్కడికి వచ్చే ఖరీదైన బైక్ల సైలెన్సర్ల శబ్దాలు బిగ్గరగా వినిపిస్తాయి. సచివాలయం ముందు అప్పుడప్పుడు ఈ శబ్దాలు వినిపించినా, ఇది నగరం నడిబొడ్డున ఉండటం, ఎప్పుడూ జనసందోహం ఉండటంతో బైకర్ల సందడి తగ్గింది.
"నేను శుక్రవారం రాత్రి విధులకు వస్తే సమయం తెలీకుండా గడిచిపోతుంది. కాస్త టీ తాగి విశ్రాంతి తీసుకుందామని కిందకు దిగుతాం. ఆ సమయంలోనే ఏదో పెద్ద సభకు వచ్చినట్లు పెద్ద సంఖ్యలో యువత హోటల్లో పోగవుతారు. చేతిలో టీ కప్పుతో ఫుట్పాత్పై నిల్చుంటే చాలు ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఎప్పుడూ చూడని బైక్లు పొగలు కక్కుతూ, రయ్ రయ్మంటూ దూసుకుపోతాయి. అప్పుడప్పుడు పోలీసులూ వస్తారు" - రవికుమార్, ఐటీ ఉద్యోగి
వారాంతాల్లోనే అధికం
శుక్ర, శనివారాల్లో అర్ధరాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు సర్వీస్ రోడ్లపైనా బైక్లు హోరెత్తిస్తూ దూసుకుపోతుంటాయి. ట్యాంక్బండ్, నెక్లెస్ రోడ్లపై అప్పుడప్పుడు స్టంట్ షోలు, విన్యాసాల్లాంటివి కనిపిస్తుంటాయి. రాత్రిపూట ఐటీ కారిడార్కు వెళ్లే దారిలో పెద్ద శబ్దంతో వచ్చే హై ఎండ్ బైక్లు గండెలాగినంత శబ్దం చేస్తాయి.
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