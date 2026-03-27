బుల్లెట్పై ఆరోగ్య యాత్ర, 50 వేల కిలోమీటర్ల లక్ష్యం - బైకర్ తాప్సీకి పవన్ కల్యాణ్ అభినందనలు
మంగళగిరి పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ను కలిసిన బైకర్ తాప్సీ ఉపాధ్యాయ - ఊబకాయం నివారణపై అవగాహన కల్పిస్తూ యాత్ర - మిషన్ హెల్తీ లక్ష్యంతో చేపట్టిన యాత్ర విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించిన పవన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 5:16 PM IST
Biker Taapsee Upadhyay meets Deputy CM Pawan Kalyan: ప్రజల ఆరోగ్యం కాంక్షిస్తూ, ఊబకాయం సమస్య తగ్గించే లక్ష్యంతో దేశవ్యాప్తంగా అవగాహన కల్పించేందుకు 'ఒబేసిటీ ముక్త్ భారత్ - మిషన్ హెల్తీ భారత్ పేరిట' బైక్ యాత్ర చేస్తున్న ఉత్తరప్రదేశ్లోని మేరఠ్కు చెందిన తాప్సీ ఉపాధ్యాయను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అభినందించారు. బైకర్ తాప్సీ మంగళగిరి క్యాంపు కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. తాను ఈ బైక్ యాత్ర గతేడాది మార్చి 9న మేరఠ్ నుంచి ప్రారంభించానని ఇప్పటి వరకు 16 రాష్ట్రాల్లో 17,400 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసినట్లు తెలిపారు.
తాప్సీ ఉపాధ్యాయను సత్కరించిన పవన్, యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలవాలని, యాత్ర విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. అనంతరం బైకర్ తాప్సీ సచివాలయంలో వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. యువత, ప్రజల్లో చైతన్యం పెంచేందుకు యాత్ర నిర్వహిస్తున్న బైకర్ తాప్సీని మంత్రి అభినందించి సత్కరించారు.
సొంతూరి నుంచే యాత్ర ఆరంభం: 2025 మార్చి 09న ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మేరఠ్లో తాప్సీ ఉపాధ్యాయ(24) తన బుల్లెట్ బైక్పై యాత్ర ఆరంభించింది. తాను ఏదో సరాదాగా దేశాన్ని చుట్టొద్దామని ఈ యాత్ర చేపట్టలేదు. ఊబకాయం, మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు సమస్యలపై యువతరాన్ని చైతన్యపరచాలనే లక్ష్యంతో ప్రారంభించింది. ‘మిషన్ హెల్దీ భారత్- ఒబెసిటీ ముక్త్భారత్’ పేరుతో ఇప్పటికి 16 రాష్ట్రాల మీదుగా 17,500 కిలోమీటర్ల యాత్ర పూర్తిచేసింది.
తాప్సీ ఇంజినీరింగ్ చేశాక ప్రధాని మోదీ స్ఫూర్తితో ఆరోగ్య భారతావని లక్ష్యంగా తన బుల్లెట్పై సొంతూరి నుంచే యాత్ర ఆరంభించారు. 28 రాష్ట్రాల మీదుగా 50,000 కిలోమీటర్లు బుల్లెట్పై ప్రయాణిస్తూ యువతలో ఆరోగ్యకర అలవాట్లపై అవగాహన కల్పించాలనేది లక్ష్యగా పెట్టుకున్నారు. 16 రాష్ట్రాల్లోని 500 విద్యాసంస్థల్లో ఈ ఏడాది కాలంలో అవగాహన కల్పించారు. వీటిలో ఐఐటీ, ఎన్ఐటీ, ట్రిపుల్ ఐటీ, సెంట్రల్ యూనివర్శిటీలు, ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు, పాఠశాలలు ఉన్నాయి. 1,000 విద్యాసంస్థలకు వెళ్లాలనేది తన లక్ష్యం. ఓఎంజీ యోధ సేన పేరుతో వాలంటీర్లను సైతం పెద్దఎత్తున తన లక్ష్యంలో భాగస్వాములుగా మారుస్తూ తాప్సి వెళ్తున్నారు.
ఒక్కో రాష్ట్రంలో అడుగిడుతూ: తాప్సి ఉపాధ్యాయ ఉత్తర్ ప్రదేశ్లో ఈ బైక్ యాత్ర ప్రారంభించి బిహార్, సిక్కిం, అరుణాచల్ప్రదేశ్, అసోం, నాగాలాండ్, మేఘాలయ, త్రిపుర, మిజోరం, మణిపుర్, ఝార్ఘండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, తెలంగాణ మీదుగా ఏపీలో అడుగుపెట్టారు. ఇక్కడి నుంచి తమిళనాడు మీదుగా మిగతా రాష్ట్రాల్లో పర్యటించి దిల్లీలో ముగిస్తారు. బైక్పై చేస్తున్న యాత్ర కావడంతో ఆహారం, ప్రయాణం, వాహనం, ఆరోగ్యం విషయంలో అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయని అయినా వాటన్నింటినీ అధిగమించి ముందుకు వెళుతున్నట్లు తాప్సీ తెలిపారు.
5 అంశాలపై అవగాహన: మన చేతులారా కొనితెచ్చుకుంటున్న ఊబకాయం, రక్తపోటు, మధుమేహం బారిన పడకుండా ఉండాలంటే శారీరక శ్రమ, మెడిటేషన్, జంక్ ఫ్రీ లైఫ్స్టైల్, సోషలైజింగ్, షేరింగ్ ఈ 5 అంశాలపై దృష్టిపెట్టాలని తాప్సి ప్రచారం చేస్తున్నారు. 2047 నాటికి దేశంలో ఆరోగ్య యువతను తయారు చేయడమే తన యాత్ర లక్ష్యమని వెల్లడించారు.
