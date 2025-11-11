ETV Bharat / state

స్నేహితులంతా పక్కా ప్లాన్​తో వరుస చోరీలు - చివరకు వారిని పట్టించిన చెప్పులు!

హైదరాబాద్‌లో వరుస దొంగతనాలతో హల్‌చల్‌ - అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠా ఆటకట్టు - ఐదుగురి అరెస్టు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 11:37 AM IST

Police Caught Thieves Based on Slippers: ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాకు చెందిన నిందితులు హైదరాబాద్‌ వెళ్లి వరుస దొంగతనాలతో బీభత్సం సృష్టించారు. చివరకు దొంగల ముఠాలో ఒకరు ధరించిన చెప్పుల ఆధారంతో పోలీసులు అంతర్రాష్ట్ర ముఠా ఆట కట్టించారు. భీమవరం ప్రాంతానికి చెందిన జె.తరుణ్‌కుమార్‌ రాజు (21), డి.ఎలెయ్‌రాజు(22), ఎం.మావుళ్లు (19), జి.లోకేశ్‌ (19), కె.రాజిలను అరెస్ట్‌ చేశారు. బాలికను జువెనైల్‌ గృహానికి తరలించారు.

సోమవారం ఐఎస్‌ సదన్‌ ఠాణాలో సౌత్‌ ఈస్ట్‌జోన్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ అదనపు డీసీపీ అందె శ్రీనివాసరావు, సౌత్‌ ఈస్ట్‌జోన్‌ అదనపు డీసీపీ కె.శ్రీకాంత్, ఏసీపీ సంతోష్, ఇన్‌స్పెక్టర్లు సైదాబాబు, నాగరాజుతో కలసి ఇన్‌ఛార్జి డీసీపీ స్నేహామెహ్రా మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించారు.

స్నేహితులందరూ: వీరంతా భీమవరం చిన్నపేటకు చెందిన స్నేహితులు. బాల్యంలోనే చెడు అలవాట్లతో దొంగతనం బాట పట్టారు. ప్రధాన నిందితుడు తరుణ్‌కుమార్‌పై 41, ఎలెయారాజు పై 30 కేసులు ఉన్నాయి. ముఠాగా ఏర్పడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో వందల సంఖ్యలో దొంగతనాలకు పాల్పడ్డారు. కొట్టేసిన సొమ్మును లోకేశ్, బాలికకు అప్పగించే వారు. ఈ ఏడాది మేలో అరెస్టయి రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో రిమాండ్​ ఖైదీలుగా ఉన్నారు. అక్టోబరులో బెయిల్‌ పై బయటకు వచ్చారు. ఉభయ జిల్లాల్లో దొంగతనాలు చేస్తే పోలీసులు తేలికగా గుర్తిస్తున్నారని భావించిన వీరు హైదరాబాద్‌కు మకాం మార్చారు.

కొట్టేసిన బైక్‌లతో చోరీలు: ఈ నెల 4న ఐదుగురు నిందితులు, బాలిక బస్సులో హైదరాబాద్‌ బయలుదేరారు. మార్గమధ్యలో ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా నందిగామ ఠాణా పరిధిలో ప్రధాన నిందితుడు, బాలిక కలిసి బైక్​ చోరీ చేశారు. వీరంతా మరుసటి రోజు(5వ తేదీన) ఉదయం నాదర్‌గుల్‌లోని కమ్మగూడ చేరుకున్నారు. అక్కడే ఒక ఇంట్లో గది అద్దెకు తీసుకున్నారు.

అదేరోజు హయత్‌నగర్‌ సమీపంలో మరో బైక్​ చోరీ చేశారు. రెండు బైక్‌ల పై ఆరుగురు సభ్యులు బయలు దేరారు. అనువుగా ఉన్న దేవాలయాలు, దుకాణాలు, గృహాలను ఏదీ వదలకుండా వరుసగా 12 చోట్ల చోరీలు చేశారు. కొట్టేసిన సొత్తుతో తిరిగి కమ్మగూడలోని గదికి చేరుకున్నారు. వారు పార్టీ చేసుకుని సరదాగా గడిపారు. బైక్‌లపై నగరంలో చక్కర్లు కొట్టారు. అదే రోజు తిరిగి భీమవరం వెళ్లి పోయారు. మరో చోట దొంగతనం చేసేందుకు ప్లాన్​ చేశారు. దాన్ని అమలు చేసేందుకు వారు ఈ నెల 7న అద్దెకు తీసుకున్న గదికి చేరారు.

వింతగా పాదరక్షలు: వరుస దొంగతనాలతో సౌత్‌ ఈస్ట్, టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. వేలిముద్రలు, సీసీ టీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్‌ పరిశీలించినా చోరుల ఆనవాళ్లను గుర్తించలేక పోయారు. ఐఎస్‌ సదన్‌ పరిసరాల్లో నమోదైన సీసీ టీవీ ఫుటేజ్‌లో బైక్​పై వెళ్తున్న ఇద్దరు యువకులు ధరించిన బూట్లు, చెప్పులు వింతగా కనిపించాయి.

వాటి ఆధారంతో టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు చంపాపేట్‌ వద్ద తనిఖీలు చేపట్టారు. సీసీ టీవీ ఫుటేజ్‌లో చూసిన చెప్పులు ధరించిన యువకుడు బైక్‌ పై వస్తున్నట్టు గమనించారు. అతడిని అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించడంతో 3 దేవాలయాలు, 6 దుకాణాలు, 3 నివాసాల్లో చోరీ చేసినట్టు అంగీకరించారు. నిందితులను అరెస్ట్‌ చేసి వారి వద్ద నుంచి రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు, రూ.17,104 నగదు, 4 ఫోన్లు, ఐరన్‌రాడ్, స్క్రూడ్రైవర్, స్పానర్, బ్యాక్‌ప్యాక్‌ స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

