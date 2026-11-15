రామోజీరావు జయంతి - ఏపీ వ్యాప్తంగా బైక్ ర్యాలీలు
Ramoji Rao Birth Anniversary Rallies : రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు జయంతిని ఏపీవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించారు. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల సిబ్బంది పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 4:14 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 5:07 PM IST
అక్షర యోధుడు, రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు, పద్మవిభూషణ్ స్వర్గీయ రామోజీరావు జయంతి (నవంబర్ 16)ని ఏపీవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రామోజీరావు ఆశయాలను స్మరించుకుంటూ ఈనాడు, ఈటీవీ, మార్గదర్శి, కళాంజలి సిబ్బంది ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. పలు జిల్లాల్లో బైక్ ర్యాలీలు నిర్వహించారు.
రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా విశాఖపట్నంలో మార్గదర్శి సిబ్బంది, ఖాతాదారులు మారథాన్ నిర్వహించారు. ఆర్కే బీచ్లోని కాళీమాత ఆలయం నుంచి వైఎంసీఏ వరకు ఇది సాగింది. ఏలూరులో అశోక స్తూపం నుంచి బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించిన ఉద్యోగులు, ఫైర్ స్టేషన్, పాత బస్టాండ్ కూడళ్ల వద్ద మానవహారం చేపట్టారు. గుడివాడలో బైక్ ర్యాలీ అనంతరం బైపాస్ రోడ్డులోని మమత వృద్ధాశ్రమంలో పండ్లు పంపిణీ చేశారు.
కొత్తపట్నం బస్టాండ్ నుంచి : ఒంగోలులో డీఎస్పీ రాయపాటి శ్రీనివాస్ జెండా ఊపి బైక్ ర్యాలీని ప్రారంభించారు. కర్నూలు రోడ్డులోని మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి కొత్తపట్నం బస్టాండ్, కలెక్టరేట్ మీదుగా ఈ ర్యాలీ సాగింది. తెలుగు జాతి పట్ల అంకితభావంతో పనిచేసిన రామోజీరావు సేవలు చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోతాయని డీఎస్పీ కొనియాడారు. విజయవాడలో పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ వద్ద ప్రముఖ న్యాయవాది సుంకర రాజేంద్రప్రసాద్ బైక్ ర్యాలీని ప్రారంభించారు. ఈ ర్యాలీ బెంజ్ సర్కిల్ మీదుగా కళాంజలి షోరూమ్ వరకు సాగింది.
పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరం, తాడేపల్లిగూడెం, తణుకు ప్రాంతాల్లో బైక్ ర్యాలీలు నిర్వహించారు. గుంటూరులో హిందూ కళాశాల మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి కలెక్టరేట్, బృందావన్ గార్డెన్స్ మీదుగా ర్యాలీ సాగింది. మంగళగిరిలో బస్టాండ్ నుంచి నేతన్న సర్కిల్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురంలో బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొన్న సిబ్బంది 'మార్గదర్శి మా విశ్వాసం' అని నినాదాలు చేశారు. తిరుపతిలో సుమారు 15 కిలోమీటర్ల మేర ర్యాలీ ఉత్సాహంగా సాగింది. పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో సిబ్బందికి, ఖాతాదారులకు అల్పాహారం ఏర్పాటు చేశారు.
రామోజీరావు అడుగుజాడల్లో : కడప, ప్రొద్దుటూరులో నిర్వహించిన ర్యాలీల్లో సిబ్బంది పాల్గొని రామోజీరావు సేవలను స్మరించుకున్నారు. కాకినాడ, మచిలీపట్నం, మండపేట, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీకాకుళం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, విజయనగరం తదితర ప్రాంతాల్లో మార్గదర్శి సిబ్బంది భారీ ర్యాలీలు నిర్వహించారు. నీతి, నిజాయితీతో వ్యాపార సంస్థలను నడపటమే కాకుండా సమాజ శ్రేయస్సుకు పాటుపడిన వ్యక్తి రామోజీరావు అని సిబ్బంది కొనియాడారు. ఆయన ఎంతోమంది ఉద్యోగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపారని, ఆయన ఆశయాలను, విలువలను భావితరాలకు అందిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు.
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