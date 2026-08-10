వీకెండ్స్లో రెచ్చిపోతున్న పోకిరీలు - బైక్ రేసింగ్లతో గాల్లో కలుస్తున్న ప్రాణాలు
యువత ప్రాణాల మీదకు తెస్తున్న బైక్ రేసింగ్లు - వీకెండ్స్లో బాలనగర్- మెదక్ రహదారిపై రేసింగ్లు - మిగిమీరిన వేగంతో ప్రయాణించడంవల్ల గాల్లో కలుస్తున్న ప్రాణాలు - నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలుంటాయన్న పోలీసులు
Published : August 10, 2026 at 2:38 PM IST
Bike Racing Causing Accidents : యువకుల బైక్ వేగం సరదా చివరకు ప్రాణాల మీదకు తెస్తోంది. బైక్ రేసింగ్ పేరిట జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులపై మితిమీరిన వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ జంట నగరాలకు చెందిన ఉన్నత కుటుంబాలకు చెందిన యువకులు, ఇంజనీరింగ్ ఉద్యోగం చేసే యువకులు, వ్యాపారవేత్తలు వీకెండ్స్లో ప్రధాన రహదారులపై బైక్ రేసింగ్ పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారు. జిల్లాలోని 44వ జాతీయ రహదారి(ఎన్.హెచ్), బాలనగర్-మెదక్ రహదారిపై శని, ఆది వారాల్లో టీంలుగా రేసింగ్లో పాల్గొన్నారు. ప్రజలు రద్దీగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోనూ ఏ మాత్రం నియంత్రణ లేకపోవడం కారణంగా ప్రమాదాలు అధికమవుతున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో ఈ బైక్ రేసింగ్లు తరచుగా జరుగుతున్నాయి.
మలుపులతోనే అధికం : మెయిన్ రోడ్లపైనా మలుపులున్నాయి. 44వ జాతీయ రహదారిపై(ఎన్.హెచ్) అత్యధికంగా జంక్షన్లు ఉన్నాయి. పోలీసులు, జాతీయ రహదారుల శాఖ(హైవే) అధికారులు బ్లాక్స్పాట్లను గుర్తించారు. ఈ ప్రాంతాల్లో వాహనదారులు నిర్ణీత వేగంలోనే వెళ్లాలి. జిల్లాలోని ఉమ్మడి తూప్రాన్ మండలం, చేగుంట రామాయంపేట ప్రాంతాల్లోనూ మలుపులు అధికంగా ఉన్నాయి. నర్సాపూర్, కొల్చారం, మెదక్ తదితర ప్రాంతాల్లో సూచికలు లేకుండా మలుపులు ఉన్నాయి.
మచ్చుకు కొన్ని : హైదరాబాద్ నగరంలో స్థిరపడిన కుటుంబంలో ఏకైక కుమారుడు సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అందివచ్చిన కుమారుడు కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలుస్తాడని పెద్దలు భావించారు. కానీ విధి వక్రీకరించింది. ఫ్రెండ్స్ ద్వారా బైక్ రేసింగ్పై ఆసక్తిని పెంచుకున్నాడు. రూ.8 లక్షలుకు పైగా విలువైన ద్విచక్రవాహనాన్ని కొనుగోలు చేశాడు. వీకెండ్స్లో 44 నంబర్ జాతీయ రహదారిపై హైదరాబాద్ నుంచి ఆదిలాబాద్ వరకు ఫ్రెండ్స్తో కలిసి వెళ్లేందుకు బయలుదేరారు. ఒకరికి మించి మరొకరు పోటాపోటీగా వెళ్తున్న క్రమంలో మెదక్ జిల్లాలోని మెదక్ జిల్లాలోని తూప్రాన్ పురపాలిక పరిధిలోని కరీంగూడ శివారులో అదుపుతప్పి డివైడర్ను ఢీకొట్టాడు. గాయపడిన యువకుడు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
765డీ జాతీయ రహదారిపై : రహదారి ప్రమాదాల్లో ఎక్కువగా 765డీ జాతీయ రహదారిపైనే చోటుచేసుకున్నట్లు గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ రహదారి మేడ్చల్ జిల్లాలోని గండిమైసమ్మ నుంచి సంగారెడ్డి జిల్లా గుమ్మడిదల మెదక్ మండలం రాంపూర్ వరకు సుమారు 62 కి.మీ మేర విస్తరించి ఉంది. ప్రముఖ దేవాలయాల దర్శనాలకు వచ్చి తిరుగు ప్రయాణంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ రోడ్డుపైనే అత్యధికంగా మలుపులు ఉండడం కూడా దీనికి ఓ కారణవుతోంది. మధ్యలో కేవలం 15కి.మీ మాత్రమే వంద అడుగులతో నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించారు. మిగతా 48 కి.మి రోడ్డును పది మీటర్ల వెడల్పుతో విస్తరించారు. అటవీ మార్గమధ్యలో డివైడర్ లేకపోవడం కారణంగా తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
"వీకెండ్స్లో అత్యధికంగా బైక్ రైసర్లు జిల్లా మీదుగా ఉమ్మడి నిజామాబాద్ దిశగా వెళ్తున్నట్లుగా గుర్తించాం. ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు ఆదేశాల మేరకు పీఎస్ పరిధిలో ప్రత్యేక నిఘాను ఉంచుతాం. బైక్ రేసింగ్లు చేస్తున్న వారిని గుర్తించి రూల్స్పై అవగాహన కల్పిస్తాం. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. 765డీ ఎన్హెచ్పై విభాగిని డివైడర్ లేకపోవడంతో అధికశాతం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. జాతీయ రహదారుల అధికారులతో చర్చించి చర్యలు తీసుకుంటాం"- నరేందర్గౌడ్, డీఎస్పీ తూప్రాన్
ఆ ప్రాంతాల్లోనే ప్రమాదాలు అధికం : అటవీ మార్గంలో నిర్మాణానికి పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ అనుమతులివ్వలేదు. నర్సాపూర్ మండలంలోని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ పరిశోధనా కేంద్రం, కొండాపూర్ వైజంక్షన్, నర్సాపూర్ విద్యుత్తు సబ్స్టేషన్, అర్బన్ పార్కు, ఎన్జీఓ కాలనీ టర్నింగ్, మార్కెట్ రోడ్, బస్టాండ్ రోడ్, అంబేడ్కర్ కూడలి, సీతారాంపూర్, పెద్దచింతకుంట, వెంకటేశ్వర బియ్యం మిల్లు, రెడ్డిపల్లి, కౌడిపల్లి మండలం తునికి, దేవులాతండా, వెంకట్రావుపేట, రాయిలాపూర్, అంతారంగేట్, మహ్మద్నగర్, కౌడిపల్లి మలుపులు, కొల్చారం మండలంలోని హనుమాన్ బండల్, కిష్టాపూర్, లోతువాగు తదితర ప్రాంతాల్లో రోడ్డు ప్రమాదాలు అధికంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో నిత్యం 15 వేల వాహనాల వరకూ రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి.
రాత్రి 10 దాటాక రోడ్డుపైకి వస్తున్నారా? - కాస్త చూసుకొని వెళ్లండి!
పోకిరీలకు అడ్డాగా ఐటీ కారిడార్ - అటువైపుగా వెళ్లాలంటేనే భయపడుతున్న నగరవాసులు