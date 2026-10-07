గమ్యస్థానం చేరకుండానే వెంటాడిన మృత్యువు - చేవెళ్లలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
Bike Accident At Chevella Road - శుభకార్యానికి వెళ్లి వస్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదంలో మేడిపల్లికి చెందిన మధు, అతని భార్య సావిత్రి, కుమారుడు ధనుష్ మరణించారు. కుమార్తె గాయాలతో బయటపడింది.
Published : October 7, 2026 at 1:46 PM IST
Bike Accident At Chevella Road : చిన్నకుటుంబం. చీకూ చింతా లేని జీవితం. సంతోషంగా సాగుతున్న వారి జీవితంలోకి అనుకోని మృత్యువు తరుముకొచ్చింది. విధి ఆడిన వింత నాటకంలో అభం శుభం తెలియని ఆ చిన్నారి అయినవారిని కోల్పోయి అనాథగా మారింది. రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్లలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతిచెందారు.
అప్పటివరకు ఆ కుటుంబం బంధువులతో కలిసి ఆనందంగా గడిపారు. ఆ ఆనంద గడియలను నెమరేసుకుంటూ వెళ్తున్న వారి ప్రయాణం గమ్యస్థానం చేరలేదు. మధ్యలోనే మృత్యువు ఆ కుటుంబాన్ని కబళించింది. రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్లలో మంగళవారం రాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. చేవెళ్ల- శంకర్పల్లి ప్రధాన రహదారిపై గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొట్టడంతో ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తున్న తల్లిదండ్రులు, కుమారుడు మృతిచెందాడు. ప్రమాదం నుంచి కుమార్తె మృత్యుంజయురాలిగా బయటపడింది.
పోలీసులు వెళ్లేలోపే విగతజీవులుగా
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మొయినాబాద్ మండలం మేడిపల్లికి చెందిన మధు, అతని భార్య సావిత్రి, కుమారుడు ధనుష్, కుమార్తె అక్షితతో కలిసి సాయంత్రం చేవెళ్ల మండలంలోని చన్వెళ్లి గ్రామంలో శుభకార్యానికి వెళ్లారు. రాత్రి 9 గంటల సమయంలో ద్విచక్ర వాహనంపై స్వగ్రామానికి బయలుదేరారు. గొల్లపల్లి స్టేజి వద్దకి చేరుకోగానే వారి బైకును వెనుక నుంచి వచ్చిన గుర్తుతెలియని వాహనం వేగంగా ఢీ కొట్టింది.
ప్రమాదంలో బైక్పై ఉన్న నలుగురు చెల్లాచెదురుగా పడిపోయారు. అటుగా వస్తున్న వాహనదారులు ప్రమాదాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకునే లోపే మధు, సావిత్రి, వారి కుమారుడు ధనుష్ విగత జీవులుగా కనిపించారు. కుమార్తె అక్షిత మాత్రం స్వల్ప గాయాలతో బయటపడగా చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతదేహాన్ని చేవేళ్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.
కన్నీటి పర్యంతమైన కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు
రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారన్న విషయం తెలుసుకొన్న మధు కుటుంబసభ్యులు, బంధుమిత్రులు చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలివచ్చారు. అప్పటివరకు తమతో శుభకార్యంలో కలిసిమెలిసి ఉన్నవారు రోడ్డుప్రమాదంతో కానరాని లోకానికి వెళ్లిపోయారన్న విషయాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయారు. పొద్దున్నే వెళ్లమని చెప్పినా వినకుండా వచ్చారని అంతలోనే అనంతలోకాలకు వెళ్లిపోయారని కన్నీటిపర్యంతం అయ్యారు. ప్రమాద స్థలాన్ని చేవెళ్ల ఏసీపీ కిషన్, ఇన్స్పెక్టర్ నరేందర్ రెడ్డి, ఎస్సై శిరీష సందర్శించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఏం వాహనం ఢీకొట్టిందనే విషయంపై సమీపంలోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలిస్తున్నారు.
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