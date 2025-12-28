ETV Bharat / state

వేగం అందుకున్న బీజాపూర్‌ జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనులు - 50 శాతం మేర పనులు పూర్తి

2018 నుంచి ఎదురుచూస్తున్న రోడ్డు - 46 కి.మీ. రహదారిని నాలుగు వరుసలుగా 60 మీటర్ల వెడల్పుతో విస్తరణ - 50 శాతం పూర్తయిన పనులు - దారిపొడవునా ఉన్న 15 అండర్​పాస్​లు

Bijapur National High Way
Bijapur National High Way (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 28, 2025 at 2:22 PM IST

2 Min Read
Bijapur National High Way : బీజాపూర్‌ జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. 2018లోనే ఈ రోడ్డు విస్తరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపినా జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్‌లో కేసు కారణంగా ఇన్నాళ్లు పనులు ప్రారంభం కాలేదు. ఏడాదిన్నరలోగా రోడ్డు విస్తరణ పనులు పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తేవాలని చకచకా చేస్తున్నారు. తెలంగాణ పోలీసు అకాడమీ వద్ద ఉన్న ఔటర్‌ రింగు రోడ్డు నుంచి మొయినాబాద్, చేవెళ్ల మీదుగా మన్నెగూడ వరకు బీజాపూర్‌ రహదారి విస్తరణ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. 46 కి.మీ. రహదారిని నాలుగు వరుసలుగా 60 మీటర్ల వెడల్పుతో విస్తరించనున్నారు.

కేంద్రం నుంచి రూ.956 కోట్లు నిధులు : ఈ రోడ్డు నిర్మాణం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.956 కోట్లు నిధులు కేటాయించింది. చేవెళ్ల, మొయినాబాద్‌ పట్టణాల్లో బైపాస్‌ రహదారిని నిర్మిస్తున్నారు. 8 నెలల క్రితమే బైపాస్‌ రోడ్డు పనులు ప్రారంభించగా, దాదాపు 50 శాతం మేర పనులు పూర్తి కావచ్చాయి. నవంబరు 3న చేవెళ్ల మండలం మిర్జాగూడ వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు టిప్పర్‌ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో 19 మంది మరణించడంతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షిస్తూ పనుల పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటున్నారు.

దారి పొడవునా 15 అండర్‌పాస్‌లు : చిలుకూరు జంక్షన్, భాస్కర్‌ మెడికల్‌ కళాశాల, సురంగల్‌రోడ్డు, కనకమామిడి, కేతిరెడ్డిపల్లి, తోల్కట్ట, ముడిమ్యాల, పల్గుట్ట, చేవెళ్ల బైపాస్‌ ప్రారంభం, షాద్‌నగర్‌ రోడ్డు, దామరగిద్ద, మిర్జాగూడ, చిట్టంపల్లి, కండ్లపల్లి, మిర్జాపూర్‌ వద్ద 15 అండర్‌పాస్‌లు ఉంటాయి.

2018లో కేంద్రం జాతీయ రహదారిగా గుర్తింపు : హైదరాబాద్‌ నుంచి కర్ణాటక రాష్ట్రాన్ని కలుపుతూ నిర్మించిన బీజాపూర్‌ రోడ్డును వాహనాల రద్దీకి అనుగుణంగా విస్తరిస్తున్నారు. అంతర్రాష్ట్ర రహదారిగా ఉండగా, కేంద్రం జాతీయ రహదారిగా గుర్తిస్తూ 2018లో ఎన్‌హెచ్‌-163 కేటాయించింది. ఈ రోడ్డుకు ఇరువైపులా ఉన్న మర్రిచెట్లు తొలగించొద్దంటూ ఓ ఎన్జీవో సంస్థ చెన్నైలోని జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్‌ను ఆశ్రయించడంతో పనులకు బ్రేక్‌ పడింది. మర్రిచెట్లకు హాని కలగకుండా ప్రభుత్వం అలైన్‌మెంట్‌లో మార్పులు చేయడంతో కోర్టు రోడ్డు పనులు చేపట్టేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది.

ఐదేళ్లలో 720 ప్రమాదాలు, 211 మంది మృతి : గత కొన్నేళ్లలో ఈ హైదరాబాద్​-బీజాపూర్​ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలు భారీగా పెరిగినా, రోడ్డు విస్తరణకు నోచుకోకపోవడం వల్ల ఎన్నో ప్రమాదాలకు, విషాదాలకు దారి తీస్తోంది. 69 కిలోమీటర్ల దూరం, ఐదేళ్లలో 720 ప్రమాదాలు, 211 మంది మృతి, 737 మంది క్షతగాత్రులు. ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్న వారు వేలల్లో ఉన్నారు. ఇది హైదరాబాద్​ - బీజాపూర్​ (విజయపుర) జాతీయ రహదారి రక్తచరిత్ర. ఇప్పుడు ఈ రహదారి పనులు జరగడంతో ప్రయాణికులకు కాస్త ఊరట లభిస్తుంది.

అందుకే ఆలస్యం : అయితే ఈ విస్తరణ పనులకు ఆది నుంది ఆటంకాలు ఎదురయ్యాయి. ఈ మార్గంలో పలువురు ప్రముఖుల స్థలాలు, ఫాంహౌస్​లు ఉన్నాయి. మరోవైపు ఈ మార్గం పక్కన 900కి పైగా మర్రి చెట్లు ఉన్నాయని, వాటిని కొట్టేస్తే పర్యావరణపరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయంటూ కొందరు ఎన్జీటీని ఆశ్రయించడంతో స్టే విధించింది. మర్రి చెట్లను తొలగించాల్సి వస్తే రీలొకేట్​ చేస్తామని, పర్యావరణానికి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హామీ ఇచ్చారు. దాంతో ఎన్జీటీ స్టేను ఎత్తివేసింది. అందుకే పనులు చేపట్టేందుకు మార్గం సుగమమైంది.

