విజయవాడలో నొక్కేస్తారు, నేపాల్లో అమ్మేస్తారు - కొలిక్కి వచ్చిన సెల్ఫోన్ల చోరీ కేసు!
సీసీ కెమెరాలో దొరికిన నిందితుల ఆచూకీ కనుక్కునేందుకు సెల్ టవర్ డేటా విశ్లేషణ - ‘న్యాట్గ్రిడ్’ను ఆశ్రయించిన పోలీసులు - బిహార్లో ఇద్దరి అరెస్టు - మిగిలిన వారి కోసం నేపాల్కు బృందం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 5:02 PM IST
Bihar Gang Electronics Showroom Theft Case, Two Arrested : విజయవాడలో గత నెల 17వ తేదీన జరిగిన చోరీ కేసుకు కొలిక్కి వచ్చింది. మొత్తం ఆరుగురు నిందితులు కలిసి ఈ నేరం చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. వీరిలో నలుగురు ప్రధాన సూత్రధారులు కాగా, మిగిలిన ఇద్దరిని ఒక్కొక్కరికి రూ.30వేలు ఇస్తామని చెప్పి వారిని విజయవాడకు తీసుకువచ్చినట్లు తెలిసింది.
రైలులో విజయవాడకు వచ్చి: గత నెల 17వ తేదీ ఉదయం 3 గంటల సమయంలో బిహార్ ముఠా రైలులో విజయవాడకు వచ్చారు. రైల్వేస్టేషన్ నుంచి పటమటకు ఆటోలో వెళ్లి ఎలక్ట్రానిక్స్ షోరూమ్ వద్ద దిగి నిర్మాణంలో ఉన్న అంతస్తులోకి చేరుకున్నారు. సీసీ కెమెరా వైర్లను కూడా కట్ చేశారు. వారికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లు నిఘా కెమెరాల్లో చిక్కకుండా అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. అక్కడ నిర్మాణంలో భాగంగా ఉన్న సామగ్రిని తొలగించి లోపలకు వెళ్లి రూ.18 లక్షల విలువైన 52 సెల్ఫోన్లను చోరీ చేశారు.
మొబైళ్లను తమతో తెచ్చుకున్న బ్యాగుల్లో సర్దుకుని ఉదయం 5.45 గంటల సమయంలో షోరూమ్ నుంచి వెళ్లిపోయారు. పటమటలో ఆటో మాట్లాడుకుని తిరిగి రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకున్నారు. చోరీ చేసిన సెల్ఫోన్లను పట్టుకొని ఉడాయించారు. అనంతరం కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు వారికోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. వీరి కదలికలు రైల్వేస్టేషన్లోని నిఘా కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యాయి. వాటి ఆధారంగా ఈ చోరికి పాల్పడింది బిహార్ ముఠాగా పోలీసులు నిర్ధారణకు వచ్చారు.
సీసీ ఫుటేజీల ఆధారంగా : ప్రస్తుతం ఈ కేసు కొలిక్కి వచ్చింది. మొత్తం ఆరుగురు నిందితులు కలిసి ఈ నేరం చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. వీరిలో నలుగురు ప్రధాన సూత్రధారులు కాగా, మిగిలిన ఇద్దరిని ఒక్కొక్కరికి రూ.30వేలు ఇస్తామని చెప్పి వారిని విజయవాడకు తీసుకువచ్చినట్లు తెలిసింది. సీసీఎస్ పోలీసులు, సీసీ ఫుటేజీల ఆధారంగా కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
న్యాట్గ్రిడ్లో వివరాలు : విజయవాడలో సీసీ కెమెరాలో దొరికిన నిందితుల ఆచూకీ కనుక్కునేందుకు సెల్ టవర్ డేటాను సీసీఎస్ పోలీసులు విశ్లేషించారు. వాటి నుంచి కొన్ని కీలకమైన ఆధారాలను సేకరించారు. అలాగే క్రైం డేటా బేస్ ‘న్యాట్గ్రిడ్’ను కూడా పోలీసులు ఆశ్రయించారు. నిందితుల ఫొటోలను పోలీసులు అందులో అప్లోడ్ చేయగానే, చోరీకి సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి వివరాలు తెలిశాయి. ఆ వ్యక్తి బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన గోవింద్చౌదరిగా తేలింది. అతడిని పట్టుకునేందుకు సీసీఎస్ పోలీసుల రెండు బృందాలు పట్నాకు వెళ్లాయి. అక్కడి పోలీసులతో కలిసి చోరీ కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.
చిక్కడు అలా అని దొరకడు : సెల్ఫోన్ల చోరీల్లో, ఈ కేసులో ప్రధాన సూత్రధారిగా అనుమానిస్తున్న గోవింద్చౌదరి దిట్ట. ఇతడిపై బిహార్లో అనేక కేసులు ఉన్నాయి. స్థానికంగా ఉండే వారితో కలిసి అనేక చోరీలు చేసేవాడు. ఈ విషయం పోలీసులు గుర్తించేలోగానే అతడు జారుకునేవాడు. చోరీ చేసిన సెల్ఫోన్లను నేపాల్లో విక్రయిస్తుంటాడు. గోవింద్చౌదరి ప్రత్యేకంగా ఒక ముఠాను తయారు చేసుకుని, సెల్ఫోన్ల దొంగతనాలు చేస్తున్నాడు. ఇదే విధంగా బిహార్కు చెందిన రోణంకుమార్యాదవ్, ఫిరోజ్, జితిన్కుమార్, సూరజ్, నయీంలను విజయవాడకు తీసుకొచ్చి నేరాలకు పాల్పడ్డాడు. విజయవాడలో చోరీ చేసిన సెల్ఫోన్లతో నేరుగా నేపాల్కు పారిపోయి, వాటిని అక్కడ విక్రయించాడు.
మిగిలిన వారి కోసం ప్రత్యేక బృందం : సూరజ్, నయీంలు బిహార్లోనే ఉండిపోవడంతో వారు పోలీసులకు దొరికారు. వారిని పోలీసులు సీతామర్హి న్యాయస్థానంలో హాజరుపరిచారు. అనంతరం ఆ ఈ ఇద్దరిని ట్రాన్సిట్ వారెంట్పై విజయవాడకు తీసుకువస్తున్నారు. రోణంకుమార్యాదవ్, ఫిరోజ్, జితిన్కుమార్లు నేపాల్లో ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక బృందాన్ని నేపాల్కు పంపించారు.
