అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో రాష్ట్రంలో భారీ మార్కెట్ - రూ.200 కోట్లతో నిర్మాణం!
డీపీఆర్ను రూపొందించాలని మార్కెటింగ్ శాఖను ఆదేశించిన సర్కారు - మొత్తం 39 ఎకరాల్లో నిర్మించేందుకు కసరత్తులు - బెంగళూరులోని కృష్ణరాజేంద్ర మార్కెట్కంటే పెద్దగా - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు
Published : August 11, 2026 at 11:55 AM IST
Flower And Vegetable Market At Moinabad : ఈ ఏడాది ఎల్నినో కారణంగా వరి పంటలపై పూర్తి స్థాయిలో ప్రభావం పడనుందన్న విషయాన్ని ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ పంటల కార్యాచరణకు సిద్ధమైంది. ఆ ప్రణాళికలో భాగంగా హైదరాబాద్ శివారులో రైతుల కోసం పూలు, కూరగాయల మార్కెట్ను నిర్మించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. వాటిలో సకల సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. దీనికి తక్షణమే డీపీఆర్ను రూపొందించాలని ప్రభుత్వం మార్కెటింగ్ శాఖను ఆదేశించింది.
అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో మార్కెట్ : రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ మండలంలో 39 ఎకరాల్లో రూ.200 కోట్లు ఖర్చు చేసి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఈ మార్కెట్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ మేరకు రెవెన్యూ శాఖ హిమాయత్నగర్ గ్రామంలోని సర్వే నం.151/పీలో 15.25 ఎకరాలు, అజీజ్నగర్లోని సర్వే నం.176/పీలో 23.22 ఎకరాలు కలిపి మొత్తం 39.07 ఎకరాలను కేటాయించింది. వాటిని తాజాగా మార్కెటింగ్ శాఖకు బదలాయించింది.
భారీ స్థాయిలో మార్కెట్కు కసరత్తులు : ఇప్పటి వరకు బెంగళూరులోని కృష్ణరాజేంద్ర మార్కెట్ దేశంలోనే పెద్ద పూల మార్కెట్గా పేరొందింది. అయితే ఈ మార్కెట్ను దానికంటే భారీగా నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోందని తెలుస్తోంది. దీంతో మార్కెటింగ్ శాఖ డీపీఆర్ రూపకల్పనకు కసరత్తు ప్రారంభించింది. మార్కెటింగ్ అధికారులు ఇప్పటికే అక్కడకు వెళ్లి అధ్యయనం చేసి వచ్చారు. నిల్వ కోసం శీతల గిడ్డంగులు, భారీ భవన నిర్మాణాలు, ఫ్లాట్ఫారాలు, పార్కింగ్, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తారు.
ఎగుమతులకు అనుకూలంగా : ప్రస్తుతం నిర్మించనున్న మార్కెట్ శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికీ సమీపంలో ఉంది. అలాగే ఈ అజీజ్నగర్, హిమాయత్నగర్లు ఓఆర్ఆర్కు సమీపంలో ఉన్నాయి. దీంతో అక్కడి నుంచి ఉమ్మడి రంగారెడ్డి, మెదక్, మహబూబ్నగర్, నల్గొండ, వరంగల్ తదితర జిల్లాల నుంచి రవాణాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దీంతో చాలా వరకు ఎగుమతులకు అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో పూల మార్కెట్ లేదు : ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని గుడి మల్కాపూర్ మార్కెట్లోనే కూరగాయలతో పాటు పూలను కూడా అమ్ముతున్నారు. అయితే రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు పూల విక్రయం కోసం ప్రత్యేక మార్కెట్ లేదు. తెలంగాణవ్యాప్తంగా 4,402 ఎకరాల్లో వివిధ రకాల పూలను, 1.03 లక్షల ఎకరాల్లో కూరగాయలను పండిస్తున్నారు. ఇందులో రాజధాని చుట్టుపక్కల జిల్లాల రైతులే 60 శాతం పండిస్తున్నారు. కానీ సరైన మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ స్థాయి పూలు, కూరగాయల మార్కెట్ ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమవడంతో రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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