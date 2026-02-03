విద్యార్థి మృతి కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ - సాక్ష్యాలను తుడిచిపెట్టేసిన సిబ్బంది అరెస్టు
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో విద్యార్థి ఆత్మహత్య కేసులో కీలక పరిణామం - తోటి విద్యార్థి పలుమార్లు దాడి చేయడంతోనే బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్లు నిర్ధరణ, నిజాలను దాచిపెట్టిన యాజమాన్యాన్ని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
Big Twist In Student Suicide Case in NTR District: ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోరంకిలోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో విద్యార్థి ఆత్మహత్య కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను గన్నవరం డీఎస్పీ చలసాని శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు. 2025 డిసెంబరులో పవన్ కుమార్కు తోటి విద్యార్థి హేమంత్కి మధ్య హాస్టల్లో వివాదం చెలరేగింది. జనవరి 5న పవన్పై హేమంత్ దాడి చేశాడు.
అనంతరం ఆ దృశ్యాలను హేమంత్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశాడు. జనవరి 30వ తేదీన మరోసారి పవన్పై హేమంత్ దాడి చేశాడు. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన పవన్ హాస్టల్ గదిలో ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అయితే అంతకంటే ముందుగా ఆత్మహత్యకు కారకులైన వారి పేర్లు చేతిపై రాసుకున్నాడు. కానీ కళాశాల యాజమాన్యం ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు గోప్యంగా ఉంచింది. మృతుడి చేతిపై ఉన్న పేర్లను కళాశాల సిబ్బంది తుడిచేసి సాక్ష్యాలను తారుమారు చేశారు. అయితే పవన్ మృతికి కారణమైన విద్యార్థులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయం వెలుగు చూసింది. తాజాగా ఈ కేసులో కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ పిచ్చయ్య, ఇన్ఛార్జ్ రవీంద్ర, సిబ్బంది రాజేశ్, ఆనంద్, కృష్ణ, మెస్ బాయ్ హేమంత్లను పోలీసులు విచారణ అనంతరం అరెస్టు చేశారు.