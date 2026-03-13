'ఎలా ఉరి వేసుకోవాలో సూచనలిచ్చి, నవ్వుతూ వీడియో' - భార్యను బలి తీసుకున్న భర్త
కడప జిల్లా రాజంపేటలో వివాహిత ఆత్మహత్య కేసులో సంచలన విషయాలు - భార్య ఉరి వేసుకుంటుండగా అడ్డుకోవాల్సిన భర్త ఆమెను ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించిన వైనం - కలకలం రేపుతోన్న వీడియో
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 8:26 PM IST
Big Twist in Married Woman Died Case in YSR Kadapa District : వైఎస్సార్ కడప జిల్లా రాజంపేటలో వివాహిత ఆత్మహత్య కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. భార్య ఉరి వేసుకుంటుండగా అడ్డుకోవాల్సిన భర్త ఆమెను ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించినట్లు వీడియో బయటికి రావడం కలకలం రేపుతోంది.
పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఒంగోలుకు చెందిన శ్రీరామ్ శ్రీనివాస్ రైల్వేశాఖలో లోకో పైలట్గా పని చేస్తున్నాడు. 2016లో రైలు కిందపడి మొదటి భార్య చనిపోయాక ఆ విషయాన్ని దాచి పెట్టి నందలూరుకు చెందిన కృష్ణవేణిని ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కొంతకాలంగా దంపతుల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం.
బయట నిలబడి నవ్వుతూ వీడియో చిత్రీకరణ : ఉద్యోగం చేస్తూనే శ్రీరామ్ శ్రీనివాస్ రాజంపేట బోయినపల్లిలో రైల్వే కోచింగ్ సెంటర్ కూడా నిర్వహిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల మరోసారి దంపతుల మధ్య గొడవ జరిగింది. తీవ్ర ఆవేశానికి లోనైన కృష్ణవేణి గదిలోకి వెళ్లి తలుపు వేసుకుని ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. అయితే ఆమెను ఆపాల్సిన భర్త శ్రీనివాసులు బయట నిలబడి, ఉరి ఎలా వేసుకోవాలో సూచనలు చేస్తూ, నవ్వుతూ వీడియో చిత్రీకరించడంపై తీవ్ర కలవరం రేపింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విమర్శలకు దారి తీసింది. భార్యను తీవ్రంగా వేధిస్తున్నాడని బాధితురాలి కుటుంబసభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.
భార్య మృతి చెందాక మద్యం సేవించి? : భార్య ఉరి వేసుకుని మృతి చెందిన అనంతరం శ్రీనివాసులు బయటకు వెళ్లి మద్యం సేవించినట్లు సమాచారం. అనంతరం తన భార్య మరణించిన విషయాన్ని ఒంగోలులోని తన కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేశాడు. సాయంత్రం తీరిగ్గా రాజంపేట పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోయాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పంచనామా నిమిత్తం రాజంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
"శ్రీరామ్ శ్రీనివాస్కు పెళ్లై ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. మొదటి భార్యను రైలు కిందకుతోసి చంపేశాడు. అనంతరం మా ఆడబిడ్డను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇది రెండో పెళ్లని మాకు తెలీదు. రోజూ తాగివచ్చి భార్యను తీవ్రంగా వేధించేవాడు. ఈ విషయాలను కృష్ణవేణి మాకు చెప్పేది కాదు. ఈ వేధింపులు భరించలేక కృష్ణవేణి చివరకు ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. ఆమెను ఆపాల్సిన భర్త ఎలా ఉరి వేసుకోవాలో సూచనలు చేస్తూ, నవ్వుతూ వీడియో తీశాడు. తనకు ఉద్యోగం ఉందనే అహంకారంతోనే ఇలా చేశాడు." - మల్లేశ్వరి, మృతురాలి బంధువు
తల్లీకుమార్తె మృతి : మరో ఘటనలో వివాహ సంబంధిత అంశంపై మనస్తాపానికి గురైన తల్లీకుమార్తె విషం తీసుకుని బలవన్మరణం చెందిన ఘటన బాపట్ల జిల్లా ద్రోణాదుల గ్రామంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్న యువతికి కొద్ది రోజుల క్రితం వివాహ నిశ్చయ తాంబూలాలు అందుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కొద్దిపాటి విషయమై మనస్తాపానికి గురైన తల్లీకుమార్తె ఈ నెల 4న ఎలుకల మందు తిని, శీతలపానీయంలో పురుగు మందు కలుపుకొని తాగినట్లు యువతి తండ్రి గుర్తించారు.
ప్రాథమిక చికిత్స కోసం చిలకలూరిపేటలోని ఓ ప్రైవేటు వైద్యశాలకు తరలించారు. అనంతరం వైద్యుల సూచనల మేరకు మెరుగైన వైద్యం కోసం గుంటూరు తరలించగా చికిత్స పొందుతూ గురువారం ఉదయం యువతి, మధ్యాహ్నం ఆమె తల్లి ప్రాణాలు విడిచినట్లు డాక్టర్లు నిర్ధారించారు. సమాచారం అందుకున్న మార్టూరు పోలీసులు గుంటూరు ఆసుపత్రికి వెళ్లి శవ పంచనామా నిర్వహించారు. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. యుద్ధం నేపథ్యంలో అమెరికా నుంచి యువతి సోదరుడు రాకపై సందిగ్ధత నెలకొంది.
ప్రభుత్వాస్పత్రిలో శవంపై బంగారం మాయం - బంధువుల ఆగ్రహం
దారికాచిన మృత్యువు అంటే ఇదేనేమో - మహిళపై కూలిన చెట్టు - వీడియో వైరల్