పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసు - కుట్రదారు వైఎస్సార్సీపీ నేత నిత్యానందరెడ్డే!

పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో ప్రధాన కుట్రదారు వైఎస్సార్సీపీ నేత నిత్యానందరెడ్డి - స్థిరాస్తుల లావాదేవీల్లో వివాదాల వల్లే హత్యకు కుట్ర - వాంగ్మూలంలో వెల్లడించిన ప్రధాన నిందితులు పేరం రవి, రాజా

YSRCP Leader Nithyananda Reddy In Dastagiri Murder Case
YSRCP Leader Nithyananda Reddy In Dastagiri Murder Case (ETV)
Published : April 22, 2026 at 10:40 AM IST

YSRCP Leader Nithyananda Reddy In Dastagiri Murder Case: తెర వెనుక నేరాలు చేసి తెర ముందు ఏమీ తెలియనట్లు నటించడంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆరితేరారు. కడప జిల్లాలోని వైఎస్సార్సీపీ నేతలైతే ఈ విద్యలో నాలుగు ఆకులు ఎక్కువే చదివారు. గతంలో వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య విషయంలో, తాజాగా వైఎస్సార్సీపీ నేత, స్థిరాస్తి వ్యాపారి పెద్ద దస్తగిరి హత్య విషయంలోనూ ఒకే రకమైన స్క్రీన్ ప్లే నడిపారు.

పెద్ద దస్తగిరి మృతదేహం వద్ద కన్నీళ్లు పెట్టుకొని అమాయకంగా నటించిన వైఎస్సార్సీపీ నేత, కడప మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ నిత్యానందరెడ్డే హత్యలో ప్రధాన కుట్రదారు అని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. హత్య తర్వాత నిందితులకు వాహనాలు, డబ్బు సమకూర్చింది నిత్యానందరెడ్డేనని ఏ-1 పేరం రవి, ఏ-2 రాజా తమ వాంగ్మూలాల్లో వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న నిత్యానందరెడ్డి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

కుట్రదారు నిత్యానందరెడ్డే! కడప శివారు అలంఖాన్‌పల్లెకు చెందిన పెద్ద దస్తగిరి ఈ నెల 6న వేకువజామున 3 గంటల సమయంలో కడప రిమ్స్‌ ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. మృతదేహాన్ని చూసేందుకు కడప మాజీ మేయర్లు సురేష్‌బాబు, పాకా సురేశ్ మరికొందరితో కలిసి రిమ్స్‌ మార్చూరీకి వెళ్లారు. వారితో పాటు వైఎస్సార్​సీపీ నేత, కడప మాజీ డిప్యూటీ మేయర్‌ బండి నిత్యానందరెడ్డి కూడా ఉన్నారు. దస్తగిరి మృతదేహంపై ఎక్కడెక్కడ కత్తిపోట్లు ఉన్నాయో నిత్యానందరెడ్డే స్వయంగా చూపించారు. దారుణంగా చంపేశారంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత కూడా ఇది గంజాయి ముఠాలు, రౌడీ గ్యాంగ్‌ల మధ్య ఘర్షణలో జరిగిన హత్యగా చిత్రీకరించి అదే ప్రచారం చేశారు.

అనంతరం పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తే దస్తగిరి హత్య వెనుక ప్రధాన కుట్రదారు నిత్యానందరెడ్డేనని తేలింది. హత్యకు ముందూ తర్వాతా కూడా నిందితులంతా అతనితో సంప్రదింపుల్లో ఉన్నట్లు బయటపడింది. ఈ హత్యకు అవసరమైన డబ్బు, వాహనాలు నిత్యానందరెడ్డే సమకూర్చినట్లు తేలింది. హత్యకు పాల్పడి వచ్చిన నిందితులకూ అతనే ఆశ్రయం కల్పించినట్లు వెల్లడైంది. భూ వివాదాలు, స్థిరాస్తి వ్యాపార లావాదేవీల్లో తేడాల నేపథ్యంలో హత్యకు కుట్ర పన్నినట్లు తెలిసింది.

మనస్పర్థల కారణంగా: మారెమ్మ జాతరలో జరిగిన చిన్నపాటి గొడవ తర్వాత పథకం ప్రకారం వైఎస్సార్సీపీ నేత, కడప తాజా మాజీ డిప్యూటీ మేయర్‌ బండి నిత్యానందరెడ్డి అనుచరులు హత్య చేసినట్లు రిమాండ్ రిపోర్టులో వెల్లడైంది. కడప చుట్టుపక్కల వివాదాస్పద భూములు, స్థలాలు కొనుగోలు చేయడం, విక్రయించడంలో నిత్యానందరెడ్డి, పెద్ద దస్తగిరి కీలకంగా వ్యవహరించారు. వ్యాపారంలో మనస్పర్థల వల్ల నిత్యానందరెడ్డి, పెద్ద దస్తగిరి మధ్య దూరం పెరిగింది. ఎలాగైనా పెద్ద దస్తగిరిని అంతమొందించాలని నిత్యానందరెడ్డి అనుచరుడు నరేంద్ర పలుమార్లు చెబుతుండేవాడని, ఇదే కేసులో ఏ-1 పేరం రవి, ఏ-2 రాజా పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో పేర్కొన్నారు.

అయితే ఈ నెల 5వ తేదీ రాత్రి మారెమ్మ జాతరలో వివాదం ఏర్పడగా అదే అదునుగా భావించి పెద్ద దస్తగిరిని హతమార్చాలని నిందితులంతా పథకం పన్నారు. నిత్యానందరెడ్డి ఆదేశాలతో 11 మంది నిందితులు కడప రిమ్స్‌ వద్ద ఈ నెల 6వ తేదీ తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు పెద్ద దస్తగిరిని కత్తులతో పొడిచి హత్య చేశామని నిందితులు వెల్లడించారు.

వాంగ్మూలంలో వెల్లడించిన ప్రధాన నిందితులు: రిమ్స్‌ ఓపీ విభాగం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నిందితులంతా పెద్ద దస్తగిరి సోదరులపై దాడి చేసి కత్తులు, పిడిబాకులతో పొడిచి పరారయ్యారు. సోదరులైన పేరం రవి, రాజా రెండు బృందాలుగా విడిపోయి రెండు వాహనాల్లో తప్పించుకుని పారిపోయారు. నిందితులు రాజా, నరేంద్ర, పవన్, రాంగోపాల్‌వర్మలు వాహనంలో రాజంపేట వైపు వెళ్తూ తిరిగి కడప వైపునకు వచ్చి నేరుగా నిత్యానందరెడ్డి ఇంటికి వెళ్లారు. నిత్యానందరెడ్డిని కలిసి మీరు అనుకున్నట్లే పెద్ద దస్తగిరిని హత్య చేశామని చెప్పినట్లు రాజా వాంగ్మూలంలో తెలిపారు. ఈ కేసు గురించి మీకు కావాల్సిన డబ్బు, మిగతావన్నీ తాను చూసుకుంటానని నిత్యానందరెడ్డి చెప్పినట్లు నిందితులు వాంగ్మూలంలో వివరించాడు.

అదే సమయంలో నిత్యానందరెడ్డి తనను బయటకు పంపి, నరేంద్రను లోపలికి పిలుచుకొని డబ్బు ఇచ్చి పంపాడని రాజా తెలిపాడు. గుమ్మాల నిత్యా వాహనం సమకూర్చగా అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్‌ వెళ్లిపోయామని వెల్లడించాడు. పేరం రవి బృందం రాజంపేట, తిరుపతి మీదుగా భువనేశ్వర్ వెళ్లి అక్కడి నుంచి రాజమహేంద్రవరం చేరుకున్నారు. రెండు బృందాలు రాజమండ్రిలో కలుసుకొని వాహనంలో హైదరాబాద్‌ మీదుగా బెంగళూరు వెళ్లినట్లు ప్రధాన నిందితులు వాంగ్మూలంలో ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

ఏ-13గా ఉన్న నిత్యానందరెడ్డి: మృతుడు పెద్ద దస్తగిరి ఇంట్లో కోట్లాది రూపాయల విలువైన ఆస్తుల పత్రాలు, బినామీ పేర్లతో ఉన్న డాక్యుమెంట్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ నెల 20న రాత్రి నిందితుడు నిత్యానందరెడ్డి ఇంట్లో సోదాలు చేసిన పోలీసులు విలువైన డాక్యుమెంట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ డాక్యుమెంట్లను పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ప్రధాన కుట్రదారు, ఏ-13గా ఉన్న బండి నిత్యానందరెడ్డి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. రెండు రోజుల నుంచి అతను పరారీతో ఉన్నాడు.

అతనితో పాటు ఏ-14 సందీప్‌, ఏ-15 గుమ్మాల నిత్యా కోసం పోలీసులు వెదుకుతున్నారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే 11 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేయగా, మిగిలిన ముగ్గురి కోసం గాలిస్తున్నారు. సందీప్‌ అనే వ్యక్తి పేరం రవి బృందానికి శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో ఆశ్రయం కల్పించినట్లు నిందితులు వాంగ్మూలంలో వెల్లడించారు. గుమ్మాల నిత్య, నిందితుడు రాజా బృందానికి వాహనం సమకూర్చాడు. పేరం రవి, రాజా సోదరులు నిత్యానందరెడ్డి వెన్నంటే ఉంటూ రియల్ ఎస్టేట్‌ సెటిల్‌మెంట్లలో పలుమార్లు ప్రత్యర్థులతో ఘర్షణలు పడిన సందర్భాలు ఉన్నట్లు వాంగ్మూలంలో వెల్లడైంది.

పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో తన భర్తకు సంబంధం లేదని నిత్యానందరెడ్డి భార్య దీప్తి అంటున్నారు. రాజకీయ కుట్రతోనే తన భర్తను ఇరికించారని ఆరోపించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఈ కేసును వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు అంటగట్టేందుకు పన్నాగం పన్నిందని, వైఎస్సార్సీపీ కడప జిల్లా అధ్యక్షుడు, జగన్‌ మేనమామ రవీంద్రనాథ్‌రెడ్డి ఆరోపణలు గుప్పించారు.


పెద్ద దస్తగిరి ఇంట్లో ఆస్తిపత్రాలు - వైఎస్సార్సీపీ కీలక నేత కుటుంబీకుల పేరిట భూములు

దస్తగిరిని బెదిరించిన ఘటన - కడప జైలులో విచారణ

