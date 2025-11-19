ETV Bharat / state

నగరంలో న్యూ ట్రెండ్‌ - మీకు నచ్చిన వారికి థియేటర్​లోనే విషెస్​ చెప్పొచ్చు

కార్యాలయాలకు వెళ్లి బిజీబీజీగా ఫ్యామిలీలు - వేడుకలను వినూత్నంగా చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్న యువతరం

Birthday Wishes on Big Screen
Birthday Wishes on Big Screen (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 9:06 AM IST

3 Min Read
Birthday Wishes on Big Screen : కొన్నేళ్ల క్రితం పుట్టిన రోజు అంటే స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు అందరినీ ఇంటికి పిలిచి వేడుకలు నిర్వహించుకునేవారు. ఇప్పుడు కాస్త ట్రెండ్​ మారి ఇంట్లో చేసుకునే వేడుకలు కాస్త బయట స్టేజ్​ నిర్మించి అక్కడ చేసుకుంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు పూర్తిగా ట్రెండ్​ మారిపోయి బర్త్​డే విషెష్​ను థియేటర్​లోని ఇంటర్​వెల్​ సమయంలో హ్యాపీ బర్త్​డే డియర్​ అంటూ ప్రత్యేకంగా చెబుతున్నారు. దాన్ని అందరితో పంచుకుంటూ సంబురాలు జరుపుకుంటున్నారు. బర్త్​డే విషెష్​లే కాదు, మ్యారేజీ విషెష్​ ఇలా చాలానే జరుపుకోవచ్చు.

సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగం చేసే అఖిల తన భర్త పుట్టినరోజుకు ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనుకుంది. ఆ విషెస్​ ఎల్లప్పుడూ గుర్తుండేలా ఉండాలని నిర్ణయించుకుంది. భర్త పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఇద్దరూ సినిమాకి వెళ్లారు. సినిమా ఇంటర్​వెల్​ సమయంలో హ్యాపీ బర్త్​డే డియర్​ హస్బెండ్​ పేరు, ఇరువురి ఫోటోలు తెరపై ప్రత్యక్షమయ్యారు. దీంతో అనుకోకుండా వచ్చిన ఆ శుభాకాంక్షలతో నివ్వెరపోవడం తన వంతైంది.

పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు ఎవరికైనా ప్రత్యేకమే. కార్యాలయాలకు వెళ్లి బిజీబీజీగా కాకుండా కుటుంబ సభ్యులతో ఆ ప్రత్యేక రోజును సంతోషంగా గడుపుతారు. ఇటీవల ఇలాంటి వేడుకలను వినూత్నంగా చేసుకోవడానికి యువత ఆసక్తి చూపుతోంది. ఆయా వేడుకలను చిరకారం గుర్తుండేలా చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ప్రత్యేక రోజుల్లో ప్రస్తుతం చాలా మంది బిగ్​స్క్రీన్​పై సినిమా థియేటర్​లోని తెలపై శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. ఎంపిక చేసిన సినిమా థియేటర్లలోనే ఈ సదుపాయం అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఎలా బుక్‌ చేసుకుంటున్నారు? : ఈ సౌకర్యం పొందడానికి పలు ప్రత్యేక వెబ్​సైట్​లు ఉన్నాయి. అందులోకి వెళ్లగానే ఈ సౌకర్యం ఉండే సినిమా థియేటర్ల జాబితా కనిపిస్తుంది. ఏ రోజు, ఏ షోలో, ఏ సమయంలో విషెస్​ రావాలో ఎంచుకోవాలి. అనంతరం పుట్టినరోజు, లవ్​, విష్​ యువర్​ స్టార్​, ప్రపోజల్​, ఫ్రెండ్​షిప్​, యానివర్సరీ వంటివి ప్రత్యక్షమవుతాయి. ఏ విషెస్​ చెప్పాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్క్రీన్​పై వచ్చే ఫొటోలు, యానిమేషన్​ని సెలెక్ట్​ చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా కావాలో ఎంపిక చేసుకుని ప్రివ్యూ కూడా చూసుకోవచ్చు.

ధర ఎంతంటే? : చెప్పాలనుకునే శుభాకాంక్షల ఆధారంగా లవ్​, విష్​ యువర్​ స్టార్​, పుట్టినరోజు, ఫ్రెండ్​షిప్​, ప్రపోజల్ ఇలా​ ఒక్కోదాన్ని ఒక్కో విధంగా చెబుతూ నిడివి ఆధారంగా ధర ఉంటుంది. ఇది రూ.120 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. సినిమా సక్సెస్​ కావాలని అభిమానులు విష్​ యువర్​ స్టార్​ని కూడా ఎంచుకోవచ్చు. దీనికి సుమారు రూ.2,500 వరకు ఉంటుంది. సమస్యలు ఉంటే కస్టమర్ కేర్​ నంబర్​కు ఫిర్యాదు చేసే సదుపాయం ఉంది.

ఎలా చేస్తారంటూ :

  • ముందుగా మీరు ఎంచుకున్న సినిమా థియేటర్​ యాజమాన్యాన్ని లేదా మేనేజ్​మెంట్​ను సంప్రదించాలి. టికెట్​లను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, వారి వెబ్​సైట్​లో అందుబాటులో ఉన్న కస్టమర్​ సర్వీస్​ నంబర్​కు కాల్​ చేసి ఇలా చేయవచ్చు.
  • ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మల్టీప్లెక్స్​లు పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం ప్రత్యేక ప్యాకేజీలను బర్త్​డే ప్యాకేజెస్​ అందిస్తున్నాయి. వీటిలో సాధారణంగా ఇవి ఉంటాయి.
  • సినిమా ప్రారంభానికి ముందు లేదా ఇంటర్​వెల్​​ సమయంలో బిగ్​ స్క్రీన్​పై మీ మిత్రుడు, కుటుంబ సభ్యుడి ఫొటోతో కూడిన పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షల స్లయడ్​ ప్రదర్శిస్తారు.
  • హాల్ డెకరేషన్ : మీరు బుక్ చేసుకున్న స్క్రీన్ లేదా లాంజ్‌లో బెలూన్‌లు, బ్యానర్‌లతో అలంకరించి విష్​ చేస్తారు.
  • స్పెషల్ కాంబోస్ : పాప్‌కార్న్, శీతల పానీయాలు లేదా కేక్ వంటి స్నాక్స్ ప్యాకేజీల ద్వారా విష్​ చేసేందుకు అవకాశం ఉంది.

హైదరాబాద్​కు విస్తరించిన 'పప్పీ యోగా' ట్రెండ్​! - అసలేంటీ కొత్త కల్చర్?

సరదాలకు శనివారం - ఫ్యామిలీకి ఆదివారం : ట్రెండ్ మారుతుంది గురూ!

