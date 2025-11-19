నగరంలో న్యూ ట్రెండ్ - మీకు నచ్చిన వారికి థియేటర్లోనే విషెస్ చెప్పొచ్చు
కార్యాలయాలకు వెళ్లి బిజీబీజీగా ఫ్యామిలీలు - వేడుకలను వినూత్నంగా చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్న యువతరం
Published : November 19, 2025 at 9:06 AM IST
Birthday Wishes on Big Screen : కొన్నేళ్ల క్రితం పుట్టిన రోజు అంటే స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు అందరినీ ఇంటికి పిలిచి వేడుకలు నిర్వహించుకునేవారు. ఇప్పుడు కాస్త ట్రెండ్ మారి ఇంట్లో చేసుకునే వేడుకలు కాస్త బయట స్టేజ్ నిర్మించి అక్కడ చేసుకుంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు పూర్తిగా ట్రెండ్ మారిపోయి బర్త్డే విషెష్ను థియేటర్లోని ఇంటర్వెల్ సమయంలో హ్యాపీ బర్త్డే డియర్ అంటూ ప్రత్యేకంగా చెబుతున్నారు. దాన్ని అందరితో పంచుకుంటూ సంబురాలు జరుపుకుంటున్నారు. బర్త్డే విషెష్లే కాదు, మ్యారేజీ విషెష్ ఇలా చాలానే జరుపుకోవచ్చు.
సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసే అఖిల తన భర్త పుట్టినరోజుకు ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనుకుంది. ఆ విషెస్ ఎల్లప్పుడూ గుర్తుండేలా ఉండాలని నిర్ణయించుకుంది. భర్త పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఇద్దరూ సినిమాకి వెళ్లారు. సినిమా ఇంటర్వెల్ సమయంలో హ్యాపీ బర్త్డే డియర్ హస్బెండ్ పేరు, ఇరువురి ఫోటోలు తెరపై ప్రత్యక్షమయ్యారు. దీంతో అనుకోకుండా వచ్చిన ఆ శుభాకాంక్షలతో నివ్వెరపోవడం తన వంతైంది.
పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు ఎవరికైనా ప్రత్యేకమే. కార్యాలయాలకు వెళ్లి బిజీబీజీగా కాకుండా కుటుంబ సభ్యులతో ఆ ప్రత్యేక రోజును సంతోషంగా గడుపుతారు. ఇటీవల ఇలాంటి వేడుకలను వినూత్నంగా చేసుకోవడానికి యువత ఆసక్తి చూపుతోంది. ఆయా వేడుకలను చిరకారం గుర్తుండేలా చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ప్రత్యేక రోజుల్లో ప్రస్తుతం చాలా మంది బిగ్స్క్రీన్పై సినిమా థియేటర్లోని తెలపై శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. ఎంపిక చేసిన సినిమా థియేటర్లలోనే ఈ సదుపాయం అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఎలా బుక్ చేసుకుంటున్నారు? : ఈ సౌకర్యం పొందడానికి పలు ప్రత్యేక వెబ్సైట్లు ఉన్నాయి. అందులోకి వెళ్లగానే ఈ సౌకర్యం ఉండే సినిమా థియేటర్ల జాబితా కనిపిస్తుంది. ఏ రోజు, ఏ షోలో, ఏ సమయంలో విషెస్ రావాలో ఎంచుకోవాలి. అనంతరం పుట్టినరోజు, లవ్, విష్ యువర్ స్టార్, ప్రపోజల్, ఫ్రెండ్షిప్, యానివర్సరీ వంటివి ప్రత్యక్షమవుతాయి. ఏ విషెస్ చెప్పాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్క్రీన్పై వచ్చే ఫొటోలు, యానిమేషన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా కావాలో ఎంపిక చేసుకుని ప్రివ్యూ కూడా చూసుకోవచ్చు.
ధర ఎంతంటే? : చెప్పాలనుకునే శుభాకాంక్షల ఆధారంగా లవ్, విష్ యువర్ స్టార్, పుట్టినరోజు, ఫ్రెండ్షిప్, ప్రపోజల్ ఇలా ఒక్కోదాన్ని ఒక్కో విధంగా చెబుతూ నిడివి ఆధారంగా ధర ఉంటుంది. ఇది రూ.120 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. సినిమా సక్సెస్ కావాలని అభిమానులు విష్ యువర్ స్టార్ని కూడా ఎంచుకోవచ్చు. దీనికి సుమారు రూ.2,500 వరకు ఉంటుంది. సమస్యలు ఉంటే కస్టమర్ కేర్ నంబర్కు ఫిర్యాదు చేసే సదుపాయం ఉంది.
ఎలా చేస్తారంటూ :
- ముందుగా మీరు ఎంచుకున్న సినిమా థియేటర్ యాజమాన్యాన్ని లేదా మేనేజ్మెంట్ను సంప్రదించాలి. టికెట్లను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, వారి వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్న కస్టమర్ సర్వీస్ నంబర్కు కాల్ చేసి ఇలా చేయవచ్చు.
- ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మల్టీప్లెక్స్లు పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం ప్రత్యేక ప్యాకేజీలను బర్త్డే ప్యాకేజెస్ అందిస్తున్నాయి. వీటిలో సాధారణంగా ఇవి ఉంటాయి.
- సినిమా ప్రారంభానికి ముందు లేదా ఇంటర్వెల్ సమయంలో బిగ్ స్క్రీన్పై మీ మిత్రుడు, కుటుంబ సభ్యుడి ఫొటోతో కూడిన పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షల స్లయడ్ ప్రదర్శిస్తారు.
- హాల్ డెకరేషన్ : మీరు బుక్ చేసుకున్న స్క్రీన్ లేదా లాంజ్లో బెలూన్లు, బ్యానర్లతో అలంకరించి విష్ చేస్తారు.
- స్పెషల్ కాంబోస్ : పాప్కార్న్, శీతల పానీయాలు లేదా కేక్ వంటి స్నాక్స్ ప్యాకేజీల ద్వారా విష్ చేసేందుకు అవకాశం ఉంది.
