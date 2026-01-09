ETV Bharat / state

నటుడు నవదీప్‌నకు హైకోర్టులో భారీ ఊరట - డ్రగ్స్​ కేసు కొట్టేసిన న్యాయస్థానం

టాలీవుడ్​ నటుడు నవదీప్‌పై నమోదైన డ్రగ్స్ కేసు కొట్టివేసిన హైకోర్టు - నవదీప్ వద్ద డ్రగ్స్ దొరకలేదని వాదించిన న్యాయవాది సిద్ధార్థ్ - కేసును కొట్టివేస్తూ తీర్పు వెలువరించిన హైకోర్టు

Big Relief To Hero Navdeep In High Court
Big Relief To Hero Navdeep In High Court (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 9, 2026 at 2:45 PM IST

Big Relief To Hero Navdeep In High Court : మాదక ద్రవ్యాల (డ్రగ్స్​) కేసుకు సంబంధించి టాలీవుడ్‌ నటుడు నవదీప్‌నకు తెలంగాణ హైకోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. ఆయనపై గతంలో నమోదైన డ్రగ్స్​ కేసును హైకోర్టు కొట్టేసింది. నవదీప్‌ వద్ద మాదక ద్రవ్యాలు దొరకలేదని న్యాయవాది సిద్ధార్థ్‌ వాదించారు. నిందితుడి వివరాల ఆధారంగా నవదీప్‌ను కేసులో చేర్చారని న్యాయవాది కోర్టు దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. ప్రస్తుతం నాంపల్లి కోర్టులో విచారణ దశలో కేసు ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కేసును కొట్టివేస్తూ హైకోర్టు తాజాగా తీర్పు వెలువరించింది.

