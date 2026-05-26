ఆ గ్రామం మరో 'హిరోషిమా' - నాడు 'బాంబుల' మోత - నేడు 'పాడిపంటలతో' విలసిల్లి!
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఘర్షణ - నాడు బాంబుల మోత - నేడు సస్యశ్యామల నేల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 7:25 PM IST
BibiSahebPeta Inspirational Journey : చరిత్రలో తొలిసారి అణు బాంబు తీవ్రతను జపాన్లోని హిరోషిమా నగరం చవిచూసింది. 1945, ఆగస్టు 6న ఈ నగరంపై, అమెరికా తొలి అణ్వాయుధాన్ని ప్రయోగించి 1.4 లక్షల మంది మరణానికి కారణమైంది. కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అందమైన నగరాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. చీకట్లను చీల్చుకుంటూ మెరిసిన కిరణంలా ఎన్నో బాధలను దిగమింగి, ప్రతికూల వాతావరణంతో యుద్ధం చేసి మరీ తన భవిష్యత్ నిర్మించుకుంది. అందుకే అణుబాంబు దాడికి గురై తిరిగి నిలిచిన నేలగా హిరోషిమాకు పేరు.
అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ అలాంటి ఒక ఊరు ఉంది! ఒకప్పుడు బాంబుల మోతతో దద్దరిల్లింది. కక్షలతో కాలిబూడిదైంది. ఏరోజుకారోజు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందోనన్న టెన్షన్. చిత్రపటం నుంచి ఆ గ్రామం పూర్తిగా కనుమరుగైందని అంతా భావించారు. కానీ అక్కడి ప్రజలు పుట్టిన గడ్డపై మమకారాన్ని వదులుకోలేదు. సంవత్సరం తర్వాత ఒక్కొక్కరే తిరిగి పల్లెకు చేరుకున్నారు. పుట్టి పెరిగిన నేలను తిరిగి నిర్మించుకున్నారు. ఆధిపత్యాలు పక్కన పెట్టి, దాడులు ప్రతి దాడులకు స్వస్తి పలికి ఐకమత్య రాగం అందుకున్నారు. నేడు పాడి పంటలతో ఆదర్శంగా జీవిస్తూ ఇతర గ్రామాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. మరి ఇదెక్కడో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
వైఎస్సార్ కడప జిల్లా అట్లూరు మండలంలోని తంబళ్లగొంది పంచాయతీ పరిధిలో బీబీసాహెబ్పేట ఉంటుంది. ఇక్కడ 1988లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఘర్షణలు చెలరేగాయి. గ్రామానికి చెందిన తనను కాకుండా ప్రత్యర్థికి ఓట్లు వేసి గెలిపించారని ఓ నాయకుడు కక్షగట్టాడు. తన అనుచరులతో ఊరిపై మూకుమ్మడి దాడులకు పాల్పడ్డాడు. బాంబులతో సొంత ఊరి పైనే విరుచుకు పడ్డాడు. ఇండ్లకు నిప్పు పెట్టాడు. ఈ దారుణకాండలో సుమారు 150 ఇళ్లు కాలిబూడిదయ్యాయి. ఊరంతా నేలమట్టమైంది. దీంతో గ్రామస్థులు బతుకు జీవుడా అంటూ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోయారు.
పంటల సాగులో ఆదర్శం :
బాంబుల దాడులతో ప్రజలు సర్వం కోల్పోయి సంవత్సరం వరకు చెట్టుకొకరు పుట్టకొకరుగా జీవనం సాగించారు. అనంతరం కాస్త తేరుకున్నారు. తొలుత కొందరు తిరిగి గ్రామానికి చేరుకున్నారు. పంటల సాగు ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత గ్రామస్థులు ఒక్కొక్కరుగా తిరిగి రావడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు నలభై కుటుంబాల వరకు పాడిపోషణ, వ్యవసాయంతో జీవనం సాగిస్తున్నారు. వీరంతా ఊరికి కూతవేటు దూరంలోనే ఉన్న సగిలేరు నది నీటితో సేద్యం చేస్తున్నారు. అంతేకాక బీబీసాహెబ్పేటను కూరగాయల సాగుకు ప్రసిద్ధిగా మార్చారు. అదేవిధంగా సుమారు రెండు వందల ఎకరాల్లో జొన్న, మొక్కజొన్న, పత్తి, నిమ్మ, పెసర పంటలను సాగు చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. అలాగే మిరప, బెండ, వంగ, టమోట, అలసంద తదితర పంటల్లోనూ మంచి దిగుబడులు సాధిస్తున్నారు. గ్రామస్థులంతా పాత జ్ఞాపకాలు వీడి కలిసికట్టుగా సాగుతూ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నిలిపారు.
