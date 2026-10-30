భూ భారతి పోర్టల్లో కొత్త సమస్య - కరెక్షన్స్కు 'టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్'
Bhu Bharati Portal Problem : భూ భారతి పోర్టల్లో సమస్యలను సరిదిద్దేందుకు సంబంధించిన ఐచ్ఛికం (ఆప్షన్) తెరుచుకోవడమే లేదు. దీంతో భూ యజమానులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
Published : October 30, 2026 at 10:20 AM IST
Bhu Bharati Portal Problem : ల్యాండ్ క్లాసిఫికేషన్, విస్తీర్ణంలో ఎక్కువ, తక్కువలు, అక్షర దోషాలు, పేర్లు తదితర అంశాల్లో తప్పుగా నమోదైన వివరాల్లో మార్పులు చేయడానికి భూ భారతి పోర్టల్లో ఎర్రర్ సమస్య కనిపిస్తోంది. అక్టోబర్ రెండో వారం నుంచి భూ భారతి పోర్టల్లో ఇలాంటి సమస్యలను సరిదిద్దేందుకు సంబంధించిన ఆప్షన్ పని చేయడం లేదు. పోర్టల్ తెరిస్తే సర్వే జరుగుతున్న పైలట్ గ్రామాల్లోని సమస్యలు మాత్రమే పరిష్కరించేందుకు ఆప్షన్ కనిపిస్తోంది. దీంతో భూ యజమానులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు.
కాగా భూ సమస్యల శాశ్వత పరిష్కారానికి రెవెన్యూ శాఖ మండలానికి రెండు గ్రామాలను పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద ఎంపిక చేసి రీ సర్వేను చేస్తోంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 2,720 గ్రామాల్లో సర్వే జరుగుతుండగా, మిగిలిన 8,234 గ్రామాల్లో దశల వారీగా సర్వే చేయనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
సమస్యల పరిష్కారానికి ఎదురు చూపులు
ధరణి పోర్టల్ ఉన్నప్పుడు భూ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపే అధికారాన్ని క్షేత్ర స్థాయిలో కల్పించలేదు. భూ భారతి పోర్టల్ ఏర్పాటు చేసిన అనంతరం కలెక్టర్, ఆర్డీవో స్థాయిలో అధికారాల వికేంద్రీకరణ చేసి సమస్యల పరిష్కారానికి అవకాశాలను కల్పించారు. అయితే రీ సర్వే ప్రారంభం తరువాత మాత్రం పోర్టల్లో సమస్యలను పరిష్కరించే ప్రక్రియ ఏమాత్రం ముందుకు వెళ్లడం లేదు. పోర్టల్లో ఆప్షన్ ఎంచుకునే చోట మీట నొక్కగానే ఈ సేవ అందుబాటులో లేదని, పైలట్ గ్రామాల వరకే పరిమితమనే అంశం కంప్యూటర్ స్క్రీన్పైన కనబడుతుంది. సమస్యల పరిష్కారానికి మీ సేవ కేంద్రాలకు వెళ్తున్న రైతులు, భూ యజమానులు కరెక్షన్ ఆప్షన్ ఎప్పుడిస్తారోనని ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
"నా పట్టా భూమి 17 గుంటలు మాత్రమే రికార్డుల్లోకి ఎక్కింది. మరో 12 గుంటల ఎక్కించాలంటే ఈ భూ భారతి పోర్టల్లో దరఖాస్తుకు అవకాశం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీని కోసం 15 రోజుల నుంచి రోజూ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతున్నా నా సమస్యకు పరిష్కారం దొరకట్లేదు." - వడ్డే తిరుమలయ్య, వికారాబాద్ జిల్లా
యజమానులు వారే - కానీ హక్కులే లేవు : నెలాఖరు నాటికి తీరనున్న దశాబ్దాల కల!
భూ భారతి పోర్టల్లోకి చొరబడిన దొంగలు - రాత్రికి రాత్రే రూ.కోట్ల విలువైన భూముల మార్పిడి