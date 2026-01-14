చెడు అలవాట్లకు భోగి మంటలతో గుడ్ బై చెప్పేయండి - నవ వసంతానికి స్వాగతం పలకండి
Published : January 14, 2026 at 8:54 AM IST
Bhogi Bonfires to New Beginnings : సంక్రాంతి అంటేనే భోగి మంటలు, భోగి పండ్లు ఇలా అన్ని గుర్తుకువస్తాయి. భోగి రోజు పాతవి పనికిరానివి భోగి మంటల్లో వేసేస్తాం అలాంటివి మన ఇంట్లోనే కాదు. మనలోనూ చాలా ఉంటాయి. ఆడంబరాల నుంచి అబద్ధాల వరకు ప్రతికూల ఆలోచనల నుంచి పట్టరాని కోపం వరకు మనలో ప్రతికూల భావాలను పెంపొందిస్తాయి. ఈ భోగికి మంటల్లో వీటిని కూడా కాల్చేయండి. ఆనందాల సందడి చేయండి. మనలో మార్పు రావాలంటే కొన్ని అలవాట్లను వదిలేయడమే మంచిది. అలాంటి వాటితో కూడిన ఈ కింది జాబితాలో మనకెన్ని వర్తిస్తాయో వాటిలో ఏవి వదలాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పోలికలు : కొంతమంది ఇతరుల జీవితాలతో తమ జీవితాన్ని తూకం వేసే అలవాటుంటుంది. అన్ని విషయాల్లో వారికంటే పైస్థాయిలో ఉండాలని ఆరాటపడుతుంటారు. దీనికి ఏమాత్రం భిన్నంగా జరిగినా ఓర్చుకోలేరు. దీంతో మనశ్శాంతి దూరమవుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం సన్నగిల్లుతుంది. అందుకే ఇతరుల తో పోల్చుకోవడాన్ని మెల్లగా తగ్గించండి. శాంతిని చంపే ఈ అలవాటును వదిలేద్దాం.
మనల్ని మనమే తక్కువ చేసుకోవడం : కొన్నిసార్లు మనలోని శక్తిని మనమే చిన్న చూపు చూస్తాం. నేను చేయలేనేమో అంటూ ప్రయత్నించక ముందే ఓటమిని అంగీకరిస్తాం. మనవల్ల కాదంటూ చేతులెత్తేస్తాం. అయితే మన మాటలే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఇలా మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకోవడం వల్ల జీవితంలో ఎన్నో అవకాశాల్ని కోల్పోయి ఉంటాం. ఇకపై అవకాశాలకు మాటలతో అడ్డుకట్ట వేయడం మానేద్దాం.
అంత భయమెందుకు ? : రేపు ఏం జరుగుతుందో, అనుకున్న పని అవుతుందో లేదో ఇలా మనల్ని వేధించే ప్రశ్నలెన్నో కలిగించే భయం ఎంతో. రాని సమస్యలకు పరిష్కారాలు వెతికే క్రమంలో మనసు అలసిపోతుంది. శక్తీ వృథా అవుతుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలతో మనం మునిగిపోయినప్పుడు ఆ క్షణాన్ని ఆస్వాదించలేం. అందుకే రేపు మరింత బాగుంటుందన్న ధైర్యంతో ముందడుగు వేద్దాం.
ఆలస్యం విషం : కొన్ని సందర్భంలో చిన్న చిన్న పనులను సైతం వాయిదా వేసేవారెందరో. ఈ అలవాటు అవకాశాలను మింగేస్తుంది. వాయిదా వేసే చిన్న పని కూడా తర్వాత భారంగా మారుతుంది. ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.
శక్తికి మించి సర్దుకుపోవడం : మన శక్తిని పీల్చేసీ బంధాలుంటాయి. మన ప్రేమ అభిమానాన్ని వారి అవసరాలకోసం ఉపయోగించుకునే మనషులుంటారు. బంధం పేరుతో భరించలేని బాధనిచ్చేవారుంటారు. మనల్ని ఎప్పుడూ తక్కువ చేసి మాట్లాడతారు. ఇలాంటి బంధాలను వదిలేద్దాం. కాని ఇది స్వార్థం ఏమాత్రం కాదు. బంధంలో శాంతి, ప్రేమ, నమ్మకం, పరస్పర గౌరవం లేకుంటే వాటి నుంచి వీలైనంత తొందరగా బయటపడండి.
గతంలో జీవించడం : చాలామంది గతాన్ని తలుచుకుంటూ బాధపడుతుంటారు. ఆ బాధను మనతోనే మోసుకుంటూ వెళ్తే ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. పైగా అది మన సామర్థ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. గతం ఒక పాఠం అది మంచిదైనా, చెడ్డదైనా అంగీకరిద్దాం. దాన్ని వదిలేసి ముందుకెళదాం.
నమ్రత ముఖ్యం : మన అహంకారం మనల్ని ఒంటరిని చేస్తుంది. నేర్చుకునే తలుపుల్ని మూసేస్తుంది. అన్నీ నాకే తెలుసు అనే అహంకారం ఏమాత్రం మంచిది కాదు. అందుకే ఎదుటివాళ్లు చెప్పింది వినడం నేర్చుకోవాలి. ఎదుటివారి తెలియనితనాన్ని అవహేళన చేయకుండా గౌరవంగా అంగీకరించే గుణం మనలో ఉండాలి.
సమయాన్ని వృథా చేయడం : మన సమయం బ్యాంకులో డబ్బులాంటిదే! డబ్బు పోతే తిరిగి సంపాదించవచ్చు. కానీ గడిచిన కాలం తిరిగిరాదు. సమయం విలువైంది. అది తెలిసిన వారు విజేతలవుతారు. గతంలో ఎంతో సమయాన్ని వృథా చేసి ఉంటాం. ఇకపై ఈ తప్పును పునరావృతం చేయొద్దు. ప్రతి నిమిషాన్నీ మన అభివృద్ధికి ఉపయోగపడేలా చూసుకుందాం. ప్రతి క్షణాన్ని అవకాశంగా తీసుకుందాం.
ఆ నిర్ణయాలు : జీవితంలో చాలా నిర్ణయాలు ఆలోచించకుండా, ఆ క్షణంలో వచ్చిన భావోద్వేగాల ఆధారంగా తీసుకుంటుంటాం. తాత్కాలిక సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారాలు మంచిది కాదు. ఆవేశంలో తీసుకునే ఆ నిర్ణయాలు అసలు మంచిది కాదు. అలా చేస్తే జీవితాన్ని అతలాకుతలం చేయొచ్చు. ఇది పశ్చాత్తాపాన్ని మిగుల్చడం తప్ప ఇంకేమి ఉండదు. కాస్త సమయం తీసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం చాలా మేలు చేస్తుంది. మౌనంలో ఆలోచించి తీసుకున్న నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలని ఇస్తుంది.
సాకులు చెప్పడం : సాకులు చెప్పడం అంటే మనల్ని మనం మోసం చేసుకోవడమే. ఇవి మన కాలాన్ని వృథా చేస్తాయి. ఒకపనిని చేయలేనని చెప్పే బదులు. ఎందుకు చేయలేను, ప్రయత్నిస్తాను అంటూ మనల్ని మనం మోటివేట్ చేసుకుందాం. పనుల నుంచి తప్పించుకోవడం మానేద్దాం. బాధ్యతలను స్వీకరిదాం. ఈ లక్షణం మనకు ఎన్నో అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతుంది. చిన్న ప్రయత్నమైనా పెద్ద మార్పును తెచ్చిపెడుతుంది.
