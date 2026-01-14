గంగిరెద్దులకు పూజలు, హరిదాసులకు భిక్ష ప్రదానాలు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆనందోత్సాహాలతో భోగి వేడుకలు
భోగి మంటల కాంతుల నడుమ సంక్రాంతి సంబురాలకు నాంది - భోగి పర్వదినాన ఊరువాడా ఘనంగా వేడుకలు - విఘ్నాలు తొలగి సకల శుభాలు ప్రసాదించాలని అగ్ని దేవునికి ప్రార్థనలు
Published : January 14, 2026 at 3:02 PM IST
Bhogi Celebrations In Telangana : సరికొత్త ఆశలతో రాష్ట్రవాసులు ఉత్తరాయణానికి స్వాగతం పలికారు. భోగి మంటల కాంతుల నడుమ సంక్రాంతి సంబరాలకు నాంది పలికారు. సకల భోగభాగ్యాలను ప్రసాదించే భోగి పర్వదిన వేడుకలు ఊరువాడా ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. తెల్లవారుజామునే చిన్నాపెద్దా భోగిమంటల చుట్టూ చేరి అంతా మంచి జరగాలని ప్రార్థించారు.
రాష్ట్రంలోని లోగిళ్లన్నీ భోగి సందడితో కళకళలాడుతున్నాయి. హైదరాబాద్ రాయదుర్గం మైహోమ్ భుజాలో భోగి సంబురాలు అట్టహాసంగా జరిగాయి. అపార్ట్మెంట్ ఆవరణలో పాత సామాగ్రిని భోగి మంటల్లో వేసి, చెడు తొలగిపోయి మంచి జరగాలని ఆకాంక్షించారు. వెంగల్రావు నగర్లోని కాలనీవాసులు భోగి వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు.
ఉత్సాహంగా నృత్యాలు : ఎల్బీనగర్ చిత్రా లే-అవుట్ కాలనీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో భోగి సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి. వేకువజామునే భోగి మంటలేసి ఆనందోత్సాహాల నడుమ సంక్రాంతికి స్వాగతం పలికారు. బసవన్నల ఆటలు, హరిదాసు కీర్తనలతో పండుగ సంస్కృతీ సంప్రాదాయాలను కళ్లకు కట్టారు. తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయంలో నాయకులు, కార్యకర్తలు భోగి మంటలు చుట్టూ చేరి ఉత్సాహంగా నృత్యాలు చేశారు. గంగిరెద్దులకు పూజలు చేసి, హరిదాసులకు భిక్ష ప్రదానం చేశారు.
కొత్తదనానికి స్వాగతం పలుకుతూ : వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. నగరంలోని బృందావనం అపార్ట్మెంట్ వాసులు భోగిమంటలు వేసి సందడిగా గడిపారు. వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలో భోగి పర్వదినాన పాతకు వీడుకోలు పలుకుతూ కొత్తదనానికి స్వాగతం పలికారు. ద్వారక పేటలో శ్రీ ద్వారకా వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో భోగిమంటల చుట్టూ కోలాటాలు వేశారు. మాతృభూమి ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ అనాథ ఆశ్రమంలో చిన్నారులు భోగి మంటలు వేసుకొని ఉత్సాహంగా ఆడి పాడారు.
ఇంటి ముంగింట రంగవల్లులతో : వర్ధన్నపేట మండలం కొత్తపల్లి గ్రామంలో భోగి మంటల చుట్టూ చేరి ఆనందంగా గడిపారు. మహబూబాబాద్లో సెవెన్ హిల్స్ కాలనీలో బోగి మంటల కాంతులు విరజిమ్మాయి. విఘ్నాలు తొలగి సకల శుభాలు ప్రసాదించాలని అగ్ని దేవుడిని ప్రార్థించారు. నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి ధర్మరాం బి గ్రామంలో ఇంటి ముంగింట రంగవల్లులు పెట్టి భోగిమంటలతో వేడుకలు జరుపుకున్నారు.
భట్టి క్యాంపు కార్యాలయంలో భోగి వేడుకలు : ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి క్యాంపు కార్యాలయంలో భోగి వేడుకల్లో భట్టి విక్రమార్క సతీమణి నందిని పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ మహిళ నేతలు నాయకులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఆజాద్ రోడ్, సుందరయ్యనగర్, ఉపాధ్యాయ కాలనీ, నారాయణ పాఠశాలల్లో వేడుకలు ఆద్యంతం ఉత్సాహంగా జరిగాయి.
ఉత్తరాయణానికి స్వాగతం పలుకుతూ : కరీంనగర్లోని పలు కాలనీల వాసులు కొత్త ఆశలతో ఉత్తరాయణానికి స్వాగతం చెపుతూ సంక్రాంతి సంబరాలకు నాంది పలికారు. జ్యోతినగర్లో నిర్వహించిన భోగి వేడుకల్లో చిన్నా పెద్దా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి చైతన్యనగర్లో భోగి వేడుకల ఆనందోత్సాహాల నడుమ జరుపుకున్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్లో హరిదాసుల సంకీర్తనలు, గంగిరెద్దుల విన్యాసాలు పండుగ శోభను కళ్లకు కట్టాయి.
లోగిళ్లనీ భోగి సంబరాలతో కళకళ : మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ బాలుర పాఠశాల మైదానంలో వాకర్ అసోసియేషన్ సభ్యులు భోగి మంటలను ఏర్పాటు చేశారు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా లోగిళ్లనీ భోగి సంబరాలతో కళకళలాడాయి. చిన్నా పెద్దా భోగి మంటల చుట్టూ తిరుగుతూ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు.
"పల్లెల నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్లో స్థిరపడ్డాం. ఇప్పుడు పండుగలు నిర్వహించి నేటి తరానికి మన సంస్కృతిని తెలియజేస్తున్నాం. ప్రతి సంవత్సరం వర్ణవిభేదాలు లేకుండా అంతా కలిసి సంక్రాంతి పండుగను నిర్వహించుకుంటాం. మన సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు, అలవాట్లు తరువాత తరాల వారికి తెలియజేయాలి. దీనికోసం ప్రతి ఇంటా సంక్రాంతిని జరుపుకోవాలి. పాడి పంటలకు ఈ పండుగ ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. పంటలు రైతుల చేతులకు వచ్చే సమయం ఇది. పంట చేతికి అందడంతో రైతులు సంతోషంగా ఉంటారు. దీంతో దేశమంతా సుభిక్షంగా ఉంటుంది. " - సంక్రాంతి పండుగ నిర్వాహకులు
