ETV Bharat / state

హరిదాసులు, డూడూ బసవన్నలు - ఘనంగా భోగి వేడుకలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పట్టణాలు, గ్రామాల్లో అంబారాన్నంటిన భోగి మంటలు - వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఘనంగా భోగి వేడుకలు - సంబరాల్లో పాల్గొన్న ప్రజా ప్రతినిధులు

Bhogi Festival Celebrations
Bhogi Festival Celebrations (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 5:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhogi Festival Celebrations : రాష్ట్రంలో ఆనందోత్సాహాల మధ్య సంక్రాంతి వేడుకలు జరిగాయి. 3 రోజుల పండుగలో భాగంగా తొలిరోజు సంప్రదాయబద్ధంగా భోగి వేడుకలు నిర్వహించారు. అర్ధరాత్రి నుంచే ఊరూ వాడాల్లో భోగి మంటలు వేశారు. చిన్నా, పెద్ద అందరూ కలిసి పాత వస్తువులతో భోగి మంటలు వేసి దాని చుట్టూ తిరుగుతూ నృత్యాలు చేశారు.

తెలుగు ప్రజలందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు : రాష్ట్ర ప్రజలందరికి సీఎం చంద్రబాబు హృదయపూర్వక భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సంక్రాంతి ముగ్గులతో తెలుగు లోగిళ్లు కళకళలాడుతున్న వేళ, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పండుగను సంతోషంగా జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రతి కుటుంబానికి భోగి కొత్త వెలుగులు తేవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు. ప్రజల ఆలోచనలు సాకారం కావాలని కోరుకుంటున్నానన్నారు. ప్రజలు భోగభాగ్యాలతో తులతూగాలని ఆశిస్తున్నానని తెలిపారు.

డప్పులు వాయించిన అనిత: సంక్రాంతి వేడుకల్లో భాగంగా హోంమంత్రి అనిత అనకాపల్లి జిల్లా సారిపల్లిపాలెంలోని తన ఇంటి వద్ద భోగి పండుగ జరుపుకున్నారు. హరిదాసులు, డూడూ బసవన్నలు, ఇలా సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా వేడుకలు నిర్వహించగా అనిత కేరళ డప్పులు వాయించి పార్టీ శ్రేణులను ఉత్సాహపరిచారు.

హరిదాసులు, డూడూ బసవన్నలు - ఘనంగా భోగి వేడుకలు (ETV)

విశాఖపట్నం : విశాఖలో భోగి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. తెల్లవారుజామునుంచే సీతమ్మధారలోని బహుళ అంతస్తుల భవనం వద్ద చిన్నారులు, యువత, పెద్దలు భోగి మంట వేశారు. భోగి మంట చుట్టూ తిరుగుతూ నృత్యాలు చేశారు. కుటుంబసభ్యులతో కలిసి పండుగ చేసుకోవడం సంతోషంగా ఉందని యువత తెలిపారు. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మైదానంలో భోగి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. విశాఖవాసులు అనేక మంది వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

విజయవాడ : విజయవాడలో భోగి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. వ్యాపారం, ఉద్యోగం రీత్యా ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లినవాళ్లు విజయవాడకు వచ్చి కుటుంబసభ్యులతో కలిసి భోగి వేడుకలు జరుపుకున్నారు.

అద్దంకి : ప్రకాశంజిల్లా అద్దంకి నియోజకవర్గ పరిధిలోని పట్టణాలు, గ్రామాల్లో భోగి మంటలు అంబారాన్ని అంటాయి. ముఖ్యంగా యువత భోగి మంటలు చుట్టూ తిరుగుతూ వారికి వచ్చిన పాటలతో భోగి మంటల వేడుకలు జరుపుకున్నారు.

నెల్లూరు : నెల్లూరు నగరంలో పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ, కుటుంబం సభ్యులతో భోగీ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. మైపాడు రోడ్డులోని స్మార్ట్ స్ట్రీట్ బజార్, బాలాజీనగర్, రంగనాయకులపేట, మూలపేట, రాజేంద్రనగర్ ప్రాంతాల్లో మంత్రి నారాయణ, తన సతీమణి రమాదేవి, కుమార్తె షరిణితో కలిసి భోగి మంటలు వెలిగించారు.

ఆత్రేయపురం : కోనసీమ తిరుమలగా పేరుగాంచిన ఆత్రేయపురం మండలం వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో భోగి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. భోగి మంటలను భోగి మంటలను దేవస్థానం చైర్మన్ ముదునూరి వెంకటరాజు, డిప్యూటీ కమిషనర్ నల్లం చక్రధరరావులు వెలిగించి సంక్రాంతి సంబరాలను ప్రారంభించారు. వెంకటేశ్వర స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. భోగి పండుగ నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేయండి డప్పు వాయిద్యాలు కళాకారులు ఎంతో ఆకట్టుకున్నాయి. భోగి మంటలు వెలిగించే కార్యక్రమానికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఆలయం వద్దకు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు చేరుకున్నారు.

బాపట్ల : బాపట్ల జిల్లాలోనూ భోగి మంటలతో సంక్రాంతి సంబరాలు మొదలయ్యాయి. చీరాల, వేటపాలెం, చినగంజాం, పర్చూరు, మార్టూరు, ఇంకొల్లు తదితర ప్రాంతాల్లో వాడవాడలా భోగిమంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. చీరాల పట్టణంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో వేసిన భోగి మంటలు చుట్టూ యువతీయువకులు నృత్యాలు చేశారు. పర్చూరు, మార్టూరు, యద్దనపూడి, కారంచేడు,ఇంకొల్లు ప్రాంతాల్లో వాడవాడలా భోగిమంటలు వేశారు. మంతలచుట్టు తిరుగుతూ యువత, చిన్నా పెద్దా నృత్యాలు చేశారు.

జంగారెడ్డిగూడెం : జంగారెడ్డిగూడెం డివిజన్ వ్యాప్తంగా భోగి పండుగ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇళ్ల ముందు భోగి మంటలు వేసి పండుగకు స్వాగతం పలికారు. అలాగే మధ్యాహ్నం నుంచి డివిజన్ వ్యాప్తంగా కోడిపందాలు జోరందుకున్నాయి. ఉదయం ఆయా బరుల వద్ద పోలీసులు రెవెన్యూ సిబ్బంది హడావుడి చేసినప్పటికీ మధ్యాహ్నానికి చేతులెత్తేశారు. దీంతో పందెం రాయుళ్లు జోరుగా పందాలు కాసారు. జంగారెడ్డిగూడెం మండలంలోని శ్రీనివాసపురం, లక్కవరం, తాడువై, వేగవరం, జంగారెడ్డిగూడెం, కొయ్యలగూడెం మండలం గవరవరం, రామానజపురం తదితర గ్రామాల్లో పందాలు జరిగాయి. కొన్ని బరుల వద్ద ద్విచక్ర వాహనాలను బహుమతులుగా నిర్వాహకులు ప్రదర్శించారు.

ఒంగోలు : ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో భోగి పండుగను ప్రజలు ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకుంటున్నారు. వేకువజామునే నిద్ర లేచి సంప్రదాయ బద్ధంగా వారి ఇళ్ల లోగిళ్ల ముందు భోగి మంటలు వేశారు. చిన్నా పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ భోగి సంబరాల్లో పాల్గొని భక్తిని చాటుకున్నారు. భోగి పండుగ సందర్భంగా ప్రజలు వివిధ ప్రాంతాల నందు భోగి మంట వేశారు. గంగిరెద్దుల ఆటలు కోలాటాలతో భోగి పండగ జరుపుకుంటున్నారు. ప్రముఖులు, ప్రజాప్రతినిధులు భోగిమంటల కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మంత్రి డోలా బాల వీరాంజనేయ స్వామి కుటుంబ సభ్యులతో భోగి మంటల కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని తెలిపారు. ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా మినీ స్టేడియంలో కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొని భోగిమంటలు వేశారు.

గుంటూరు : తెల్లవారుజాము నుంచే గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాలలో సంక్రాంతి వేడుకలలో భాగంగా భోగి పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు. అన్ని కాలనీల్లో భోగి మంటలు వేసి ప్రజలు సందడి చేశారు. అరండల్‌పేటలో పిల్లలు, యువత, పెద్దలు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం అందరం కలిసి సంక్రాంతి పండుగ ఘనంగా చేసుకుంటామని స్థానికులు చెప్పారు. దోస్త్ ఆధ్వర్యంలో ఊరు, వాడ అంత కదిలి వచ్చి భోగి మంటలు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

హరిదాసు కీర్తనలతో భోగిమంటలు వేశారు. మహిళలు కోలాటాలతో సందడి చేశారు. పాత గుంటూరు, బ్రాడీపేట, అరండల్ పేట, లక్ష్మీపురం, బృందావన్ గార్డెన్ తదితర ప్రాంతాల్లో ప్రజలంతా ఉదయం నాలుగు గంటలకే భోగి మంటలు వేశారు. పెద్దలు, యువత, చిన్నారులు అందరూ రోడ్డుల మీదకు చేరి అంతా కలిసి ఇంట్లోని పాత వస్తువుల్ని, పాడైన చెక్క సామాగ్రి తీసుకువచ్చి భోగి మంటల్లో వేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలంతా సుఖ సంతోషాలతో ఆనందంగా ఉండాలని పరస్పరం శుభాకాంక్షలు చెప్పుకున్నారు.

తెలుగు లోగిళ్లలో సంక్రాంతి శోభ - ఆనందోత్సహాలతో సంబరాలు

ఊరూరా సంక్రాంతి శోభ - అంబరాన్నంటిన సంక్రాంతి సంబరాలు

TAGGED:

BHOGI FESTIVAL CELEBRATIONS
BHOGI FESTIVAL CELEBRATIONS AP
BHOGI FESTIVAL IN STATE
భోగి వేడుకలు
BHOGI FESTIVAL CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.