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30 వేల మొక్కలతో ప్రధానికి స్వాగతం - విమానం నుంచే కనిపించేలా వినూత్నంగా ఏర్పాట్లు

ప్రధాని మోదీకు వినూత్నంగా స్వాగతం పలకనున్న భోగాపురం వాసులు - 30 వేల మెుక్కలతో అక్షరాల రూపంలో ప్రకృతి సొగసులు అద్ది స్వాగత ఏర్పాట్లు - ఆగస్టు 1 భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభం

Bhogapuram Residents Different Welcome To Prime Minister Modi
Bhogapuram Residents Different Welcome To Prime Minister Modi (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 6:09 PM IST

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Bhogapuram Residents Different Welcome To Prime Minister Modi : ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల స్వప్నం నెరవేరుతోంది. భోగాపురంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన 'అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం' ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ఆగస్టు 1వ తేదీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ విమానాశ్రయాన్ని అట్టహాసంగా ప్రారంభించనున్నారు.

ఈ చారిత్రక ఘట్టాన్ని ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం కోసం అధికారులు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. అందులో భాగంగా ప్రధాని మోదీకి భోగాపురం వాసులు వినూత్న స్వాగతం పలికేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభ వేడుక వస్తున్నా ప్రధాని మోదీకి విమానం నుంచే కనిపించే విధంగా 30 వేల మొక్కలతో WELCOME.. PM MODI JI, CM CBN JI అని రాశారు.

ప్రధాని మోదీకు వినూత్న స్వాగతం - 30 వేల మొక్కలతో విమానం నుంచే కనిపించే విధంగా ఏర్పాట్లు (ETV)

బహుశా ఇప్పటివరకు ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబుకు ఈ తరహా స్వాగతం లభించి ఉండకపోవచ్చు. భోగాపురం వాసులు ఆనందాన్ని అక్షరాల రూపంలో అద్భుత ప్రకృతి సొగసులతో ఈ స్వాగతం సిద్ధం చేశారు. వారి ఆనందాన్ని 30 వేల మొక్కలతో అక్షరాల రూపం ఇచ్చారు. దీనికి సుమారు వారం రోజులు పాటు 70 మంది పని చేశారు. సన్ రే రిసార్ట్స్ అధినేత రాజాబాబు ప్రధాని మోదీకి, సీఎం చంద్రబాబుకి ఈ స్వాగతం పలకనున్నారు.

30 వేల మొక్కల్లో చాలా ప్రత్యేకతలు : ఈ 30 వేల మొక్కల్లో చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. అందులో బన్నింగ్ భుష్ గడ్డి మొక్కలు జపాన్ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నామని సన్‌ రే రిసార్ట్స్ అధినేత రాజాబాబు తెలిపారు. ఈ గడ్డి బాగా కనిపించేందుకు డార్క్ కలర్ మొక్కలు చుట్టుపక్కల ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాని విమానం ల్యాండ్, టేకాఫ్ సమయంలో ఈ అపురూప స్వాగతం కనిపించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో దీనిని ఏర్పాటు చేశారు.

30 సెకన్ల రీల్స్‌ పోటీలు : మరోవైపు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (భోగాపురం) గురించి ప్రపంచానికి తెలిపేలా ‘30 సెకన్ల రీల్స్‌ పోటీలు’ నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ నెల 29లోపు రీల్స్‌ను పోస్ట్‌ చేయాలని పేర్కొంది. విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రజలను భాగస్వాములను చేయడం, యువతలో సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది.

ఉత్తమమైన స్లోగన్​కు రూ.లక్ష : అలాగే భాగంగా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై అందరినీ ఆకట్టుకునే విధంగా ఉత్తమమైన స్లోగన్‌ను తెలుగులో రూపొందించి పంపిన వారికి లక్ష రూపాయల నగదు బహుమతి అందజేయనున్నట్లు విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్ రెడ్డి ప్రకటించారు. 6వ తరగతి నుంచి డిగ్రీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులంతా ఈ స్లోగన్ పోటీలో పాల్గొనవచ్చని తెలిపారు.

13 వేల మందితో థింసా న్యత్యం : ప్రధాని మోదీకి ఉత్తరాంధ్ర గిరిజన సంప్రదాయ ఆచారాలు ఉట్టిపడేలా స్వాగతం పలకాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా అరకు ప్రాంతానికి చెందిన ప్రసిద్ధ 'థింసా' నృత్యాన్ని భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 13 వేల మంది గిరిజన బాలికలు, మహిళలతో మహా థింసా నృత్యాన్ని ప్రదర్శించనున్నారు. ప్రధాని విమానాశ్రయానికి చేరుకోగానే ఈ భారీ బృందం నృత్యంతో ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతుంది.

గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల : మరోవైపు భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభ సభ ఏర్పాట్లు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే 80శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. మూడు లక్షల మంది హాజరుకానున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అలాగే జీఎంఆర్‌ సంస్థ పీపీపీ విధానంలో నిర్మించిన భోగాపురానికి విమానాశ్రయానికి ‘అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం’గా నామకరణం చేస్తున్నట్లు పౌరవిమానయానశాఖ మంగళవారం గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ వెలువరించింది. ఈ విమానాశ్రయానికి అల్లూరి సీతారామరాజు పేరు పెట్టాలని 2024 సెప్టెంబర్‌ 18న సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో నిర్ణయించారు. ఇప్పుడు కేంద్రం దాన్ని అధికారికంగా గుర్తిస్తూ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది.

ఆరోజు నుంచే విశాఖకు విమానాల రాకపోకలు బంద్‌ - భోగాపురానికి స్టార్ట్

ఆగస్టు 1న భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్​ ప్రారంభం - టీ, వాటర్ బాటిల్ రూ.10 - సమోసా రూ.20

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