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భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్​లో యూడీఎఫ్ ఖరారు - దేశీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులకు ఎంతంటే?

జులై 8వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న భోగాపురం విమాన సర్వీసులు - తాత్కాలిక యూడీఎఫ్‌ టారిఫ్‌ను తాజాగా విడుదల చేసిన ఏఈఆర్​ఏ

Bhogapuram International Airport Tariffs Approved by Aera
Bhogapuram International Airport Tariffs Approved by Aera (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 1:34 PM IST

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Bhogapuram Airport User Development Fee (UDF) Approved : విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో జులై 8వ తేదీ నుంచి విమాన సర్వీసులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాణికులకు అత్యంత కీలకమైన యూజర్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ఫీజు (యూడీఎఫ్‌) ఖరారైంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం (పీపీపీ) విధానంలో జీఎంఆర్‌ సంస్థ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ విమానాశ్రయానికి ఎయిర్‌ పోర్టు ఎకనామిక్‌ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ (ఏఈఆర్ఏ) తాత్కాలిక యూడీఎఫ్‌ టారిఫ్‌ను తాజాగా విడుదల చేసింది. సాధారణంగా ప్రయాణికుల టికెట్లపైనే ఈ రుసుమును అదనంగా వసూలు చేస్తారు.

యూడీఎఫ్ ఛార్జీలు ఇవే: భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు బయలుదేరే దేశీయ ప్రయాణికులకు రూ.835 చొప్పున, అలాగే ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి చేరుకునే ప్రయాణికులకు రూ.355 చొప్పున యూడీఎఫ్‌ ఛార్జీలు వర్తించనున్నాయి. ఇక అంతర్జాతీయ సర్వీసుల విషయానికి వస్తే భోగాపురం నుంచి విదేశాలకు బయలుదేరే అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులకు రూ.1,255 గానూ, విదేశాల నుంచి నేరుగా ఇక్కడికి వచ్చే ప్రయాణికులకు రూ.545 గానూ ఈ తాత్కాలిక రుసుములను ఖరారు చేశారు.

ఈ విమానాశ్రయం పూర్తిస్థాయిలో తన వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన తొలి రోజు నుంచే ఈ తాత్కాలిక టారిఫ్‌లు అమల్లోకి రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత ప్రగతికి మైలురాయిగా నిలిచే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభానికి సర్వం సిద్ధం కావడంతో పాటు, విమాన టికెట్ ధరల్లో అత్యంత కీలకమైన యూడీఎఫ్‌ చార్జీల వివరాలు ముందే వెల్లడికావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. రానున్న రోజుల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ, అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ తాత్కాలిక టారిఫ్‌లలో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.

జులై 8 నుంచి పూర్తిస్థాయి సేవలు: భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి జులై 8వ తేదీ నుంచి విమాన సర్వీసులు ప్రారంభం కానున్నట్లు పలు విమానయాన సంస్థలు ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించాయి. ఈ క్రమంలోనే, ప్రస్తుతం విశాఖపట్నంలోని ఐఎన్‌ఎస్ డేగా నావికాదళ విమానాశ్రయం నుంచి నడుస్తున్న అన్ని పౌర విమాన సర్వీసులు జులై 8 నుంచి పూర్తిగా భోగాపురానికి బదిలీ కానున్నాయి. అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థ 'స్కూట్' సైతం జులై 8వ తేదీ నుంచి తమ విమాన సర్వీసులను భోగాపురం నుంచే నడుపుతామని స్పష్టం చేసింది. కాగా, ప్రస్తుత విశాఖ విమానాశ్రయాన్ని (వీటీజెడ్‌) భోగాపురం నుంచి సేవలు ప్రారంభమవుతాయని ప్రయాణికులకు సూచించింది.

అభివృద్ధికి సరికొత్త బాటలు: ఈ ఏడాది జనవరిలో నిర్వహించిన వ్యాలిడేషన్ ఫ్లైట్ విజయవంతం కావడంతో, ప్రాజెక్ట్ సంసిద్ధతపై ముందడుగు పడింది. ఏపీలో సరికొత్త గ్రీన్​ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ అభివృద్ధిలో ఇది కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తోంది. ఏదైమైనా భోగాపురం విమానాశ్రయం పూర్తైతే ఏపీలో ఉన్న పర్యాటక సామర్థ్యాన్ని వెలికితీస్తుంది. ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలతో కూడిన ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయడంతో పాటు పెట్టుబడులను కూడా ఆకర్షిస్తుంది. ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రపంచ విమానయాన, వాణిజ్య పటంలో సుస్థిరంగా నిలుపుతుంది.

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