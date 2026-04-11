‘భోగాపురం’ ముహూర్తం ఖరారు! - విమానాశ్రయం ప్రారంభించాలని ప్రధానికి సీఎం ఆహ్వానం

భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి ముహూర్తం - జులై 5, 8 లేదా ఆగస్టు 17, 19 తేదీల్లో సమయం ఇవ్వాలని పీఎంకు విజ్ఞప్తి

Bhogapuram International Airport Opening Soon CM Invites PM Modi
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 10:07 AM IST

Bhogapuram International Airport Opening Soon CM Invites PM Modi: ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కల సాకారమయ్యింది. విజయనగరం జిల్లాలోని భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి ముహూర్తం దాదాపు ఖరారైంది. విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించాలని ప్రధాని మోదీకి సీఎం చంద్రబాబు ఆహ్వానం పలికినట్లు తెలుస్తుంది. జులై 5, 8 లేదా ఆగస్టు 17, 19వ తేదీల్లో ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి సమయం ఇవ్వాలని ప్రధానిని కోరినట్లు తెలిసింది. ఈ తేదీల్లో ఒకటి ఖరారైతే ఆ రోజు ప్రారంభోత్సవం ఉండనుంది.

దానికోసం ఇప్పటికే అని ఏర్పాట్లు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. భోగాపురం విమానాశ్రయ పనులు ఇప్పటికే 98 శాతానికి పైగా పూర్తయ్యాయి. ప్రధానికి అధికారిక ఆహ్వానం పలకడంతో మిగిలిన నిర్మాణ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీఎంఆర్‌ సంస్థకు సూచించింది. జూన్‌ 30వ తేదీలోపు అన్ని పనులు పూర్తి చేయాలని ఇప్పటికే జీఎంఆర్, స్థానిక అధికారులకు కేంద్రం నుంచి సైతం ఆదేశాలు అందాయి. ఈ విమానాశ్రయాన్ని 6 మిలియన్ ప్రయాణికుల సామర్థ్యంతో, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా జీఎంఆర్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అభివృద్ధి చేసినట్లు సమాచారం. ప్రారంభానికి సంబంధించి సన్నాహాలు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయని అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందుల్లేకుండా చేరుకునేలా: ఇమిగ్రేషన్‌ చెక్‌ పోస్టు ఏర్పాటుకు అవసరమైన ‘ఇమిగ్రేషన్‌ స్టేటస్‌ నోటిఫికేషన్‌’ త్వరగా పూర్తి చేయాలని కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే విజ్ఞప్తి చేసింది. విశాఖ, శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఎన్‌హెచ్‌-16 నుంచి ఎయిర్‌ పోర్టుకు వెళ్లేందుకు ట్రంపెట్‌ ఇంటర్‌ ఛేంజ్‌ పనులూ నత్తనడక సాగుతున్నాయి. భోగాపురానికి ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందుల్లేకుండా చేరుకునేలా చూడటం అత్యంత కీలకం. సీఎం ఆదేశాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు పెండింగ్‌లో ఉన్న మరికొన్ని అనుమతులను, కీలక పనులను గుర్తించి వేగంగా పూర్తి చేయాలని కేంద్రంలోని సంబంధిత శాఖలకు సమాచారమిచ్చారు.

వ్యాలిడేషన్‌: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మిస్తున్న గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో జనవరి 4వ తేదీన తొలి విమానం ల్యాండ్‌ అయింది. వ్యాలిడేషన్‌ (టెస్ట్‌) ఫ్లైట్‌ దిల్లీ నుంచి భోగాపురం వచ్చింది. ఈ విమానంలో కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు, విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, ఏటీసీ ఛైర్మన్‌ తదితరులు ఉన్నారు. అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

