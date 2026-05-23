జులైలో భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు - 8 నుంచి విమానాల రాకపోకలు!

భోగాపురం నుంచే విమానాలు - జులై 8న ప్రారంభించనున్న ప్రధాని! - స్కూట్‌ ప్రకటన

Bhogapuram International Airport opening on July 8th by PM Modi
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 8:58 AM IST

Bhogapuram International Airport opening on July 8th by PM Modi: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం జులైలో ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రానుంది. జులై 8 నుంచి భోగాపురం నుంచే విమానాలు నడుపుతామని పలు విమానయాన సంస్థలు ప్రకటించాయి. జులై 8న ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.

విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మిస్తున్న అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం జులై నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. జులై 8వ తేదీ నుంచి తమ విమాన సర్వీసులను భోగాపురం నుంచే నడుపుతామని పలు విమానయాన సంస్థలు వెల్లడించాయి.

స్కూట్‌ ప్రకటన: సింగపూర్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌ అనుబంధ సంస్థ ‘స్కూట్‌’ తన వెబ్‌సైట్‌లో ఈ మేరకు సమాచారం ఉంచింది. ప్రస్తుత విశాఖ విమానాశ్రయం(వీటీజెడ్‌) బదులు 50 కి.మీ. దూరంలో భోగాపురంలో నిర్మిస్తున్న ‘అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం’ నుంచి సేవలు ప్రారంభమవుతాయని ప్రయాణికులకు సూచించింది.

జులై 8న ప్రారంభం!: భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు పనులను జూన్‌ చివరికి పూర్తి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. ప్రారంభోత్సవానికి జులై 5, 8 లేదా ఆగస్టు 17, 19 తేదీల్లో ఏదో ఒక రోజు సమయం కేటాయించాలని ప్రధాని మోదీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది. ఈ నాలుగు తేదీల్లో జులై 5న ప్రారంభ ముహూర్తం ఖరారయ్యే అవకాశం ఉందని అధికార వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

వ్యాలిడేషన్ ఫ్లైట్ విజయవంతం : ఈ ఏడాది జనవరిలో భోగాపురం విమానాశ్రయం కార్యకలాపాల సంసిద్ధత దిశగా అడుగులు వేస్తూ, వ్యాలిడేషన్ ఫ్లైట్ విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో సరికొత్త గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ అభివృద్ధిలో ఇది కీలక మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఏదైమైనా భోగాపురం విమానాశ్రయం పూర్తైతే ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఉన్న పర్యాటక సామర్ధ్యాన్ని వెలికి తీస్తుంది. ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలతో కూడిన ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయడంతో పాటు పెట్టుబడులను కూడా ఆకర్షిస్తుంది. ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రపంచ విమానయాన, వాణిజ్య పటంలో సుస్థిరంగా నిలుపుతుంది.

