ETV Bharat / state

తుది దశకు భోగాపురం విమానాశ్రయం పనులు - జులై లేదా ఆగస్టులో ప్రారంభం: మంత్రి బీసీ జనార్దన్‌రెడ్డి

విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులు 97% వరకు పూర్తి - జులై 5, 8 లేదా ఆగస్టు 17, 19 తేదీలలో ఏదో ఒక రోజున భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించే అవకాశం

Minister Janardhan Reddy speaking with officials regarding the progress of construction works at Bhogapuram Airport (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhogapuram Airport Is Set To Be Open In July Or August : ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కీలకంగా నిలిచే అల్లూరి సీతారామరాజు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయని, ఈ సంవత్సరం జులై లేదా ఆగస్టు నెలలో ప్రారంభిస్తామని రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్‌రెడ్డి చెప్పారు. ఆదివారం విజయనగరం, పార్వతీపురం జిల్లాల్లో పర్యటించిన ఆయన విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు.

గతంలో పనుల్లో వేగం పెంచాలని విమానాశ్రయ నిర్మాణ సంస్థ జీఎంఆర్‌ను సీఎం చంద్రబాబు కోరిన విధంగానే ఇక్కడ పనులు వాయువేగంతో కొనసాగుతున్నాయి. ఎల్‌అండ్‌టీ ద్వారా ఈ ప్రాజెక్టును జీఎంఆర్‌ చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చే సమయానికి 31.80% మాత్రమే విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ ఏడాది మార్చి నెలాఖరుకు 97% పనులు పూర్తి కావడం విశేషం.

ఎర్త్‌ రన్‌వే పనులు 100% పూర్తి : విమానాశ్రయ నిర్మాణాన్ని చేపడుతున్న జీఎంఆర్‌ సంస్థ ప్రతినిధులతో మంత్రి చర్చించారు. అనంతరం విలేకరులతో సమావేశమయ్యారు. ప్రస్తుతం నిర్మాణ పనులు 97% వరకు పూర్తి అయినట్లు తెలిపారు. జులై 5, 8 లేదా ఆగస్టు 17, 19 తేదీలలో ఏదో ఒక రోజున భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఎర్త్‌ రన్‌వే పనులు 100%తో పాటు ఎయిర్‌ ట్రాఫిక్‌ కంట్రోల్‌ పనులు కూడా 95% వరకు పూర్తయ్యాయని వెల్లడించారు. విమానాశ్రయానికి అనుసంధానంగా ఉన్న రహదారుల అభివృద్ధి పనులు త్వరలో పూర్తి చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో ఆరు విమానాశ్రయాల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నామన్నారు. ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం నుంచి ఏడు ప్రాధాన్య రహదారుల అభివృద్ధి పనులు పురోగతిలో ఉండగా ఆనందపురం కూడలి వద్ద ఎలివేటెడ్‌ రోడ్‌ డీపీఆర్‌ తయారీ జరుగుతోందని మంత్రి బీసీ జనార్దన్‌రెడ్డి అన్నారు.

ఎర్రబస్సు రాని ప్రాంతానికి ఎయిర్‌పోర్టు ఎందుకని మాజీ సీఎం జగన్‌ విమానాశ్రయంపై చెప్పింది ఒకటి, చేసింది మరొకటిగా ఉందని బీసీ జనార్దన్‌రెడ్డి విమర్శించారు. ఎర్రబస్సు కూడా రాని ప్రాంతానికి ఎయిర్‌ బస్సు సౌకర్యం ఎందుకని అప్పట్లో వైఎస్సార్​సీపీ నేతలు ప్రశ్నించారని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు అదే ఎయిర్‌పోర్టు నిర్మాణాన్ని తమ ప్రభుత్వమే ప్రారంభించిందన్నట్లు మాట్లాడుతున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఎస్‌ఎంఈ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్​తో పాటు ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, ఎమ్మెల్యేలు లోకం నాగమాధవి, అదితి గజపతిరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

వ్యాలిడేషన్ ఫ్లైట్ విజయవంతం : ఈ ఏడాది జనవరిలో భోగాపురం విమానాశ్రయం కార్యకలాపాల సంసిద్ధత దిశగా అడుగులు వేస్తూ, వ్యాలిడేషన్ ఫ్లైట్ విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో సరికొత్త గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ అభివృద్ధిలో ఇది కీలక మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఏదైమైనా భోగాపురం విమానాశ్రయం పూర్తైతే ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఉన్న పర్యాటక సామర్ధ్యాన్ని వెలికి తీస్తుంది. ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలతో కూడిన ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయడంతో పాటు పెట్టుబడులను కూడా ఆకర్షిస్తుంది. ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రపంచ విమానయాన, వాణిజ్య పటంలో సుస్థిరంగా నిలుపుతుంది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.