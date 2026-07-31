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భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభోత్సావానికి 7వేల మంది పోలీసులతో భద్రత

భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభానికి సర్వం సిద్ధం - ఆగస్టు 1న ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం - ప్రధాన వేదిక, గ్యాలరీలు, సీటింగ్ ఏర్పాట్లు పూర్తి

Bhogapuram Airport Inauguration
Bhogapuram Airport Inauguration (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 10:25 AM IST

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Bhogapuram Airport Inauguration : ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి ఏర్పాట్లు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. ప్రధాన వేదికతోపాటు వివిధ గ్యాలరీలు సిద్ధంఅయ్యాయి. దాదాపు 7 వేల మందితో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ట్రాఫిక్‌ సహా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకాకుండా పోలీసులు పటిష్ఠ ప్రణాళికలు వేశారు.

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభోత్సానికి 7వేల మంది పోలీసులతో భద్రత (ETV)

ఆగస్టు 1న ప్రధాని చేతుల మీదుగా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ సహా ఆహ్వానితులంతా పాల్గొనే వేదిక సిద్ధమైంది. ప్రజలు కూర్చునే సీటింగ్​ కూడా పూర్తైంది. రాత్రివేళల్లోనూ కార్మికులు తుది మెరుగులద్దుతున్నారు.

నీరు నిలవకుండా ఏర్పాట్లు : సభా ప్రాంగణంలో వీవీఐపీలు, వీఐపీలు, ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు భూములిచ్చిన రైతులు, నిర్మాణ సంస్థ జీఎంఆర్​ కుటుంబ సభ్యులు, మీడియా ప్రతినిధుల కోసం వేర్వేరుగా ఏర్పాటు చేసిన గ్యాలరీలను మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌ పరిశీలించారు. ఒకవేళ వర్షం పడితే నీరు నిలవకుండా అక్కడ పనిచేస్తున్న కార్మికులకు కొన్ని సూచనలు చేశారు. భోగాపురం విమానాశ్రయ పరిసరాలు రాత్రివేళలో విద్యుత్ కాంతులతో ధగధగలాడుతున్నాయి. విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ప్రశాంతంగా జరిగేలా సుమారు 7వేల మంది పోలీసులను మోహరిస్తున్నారు. విమానాశ్రయ ప్రాంతాన్ని 89 సెక్టార్లుగా విభజించి ఒక్కో సెక్టార్‌కూ 80 నుంచి 100 మందిని మోహరించారు.

30 మంది ఐపీఎస్‌లూ విధినిర్వహణలో ఉంటారు. ఇప్పటికే డాగ్, బాంబ్ స్క్వాడ్లు క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేశాయి. విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, విజయనగరం వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలకు ఒకచోట, శ్రీకాకుళం, రాజాం, చీపురుపల్లి, నెల్లిమర్ల, ఒడిశా వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలకు మరోచోట పార్కింగ్ కేటాయించారు. గందరగోళానికి తావులేకుడా దారిపొడవునా సైన్‌బోర్డులు పెడుతున్నారు. ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 48 గంటల పాటు 'నో ఫ్లైయింగ్ జోన్' ప్రకటించారు.

"ఎయిర్పోర్ట్ ఇనాగరేషన్ ఒకటి. రూట్ బందోబస్తులు, పార్కింగ్ ఏరియాస్, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టార్లుగా డివైడ్ చేసి, ఫుడ్ సెక్టార్ 8, 9 సెక్టార్లు డివైడ్ చేసి, ఒక్కొక్క సెక్టార్​కి దాదాపు 800 - 900 మందిని ఇచ్చాం. ఔటర్ పెరిఫెరల్ అంతా కూడా గ్రేహౌండ్స్, ఆక్టోపస్ దళాలతో కూడా దాదాపు వారం రోజుల నుంచి కూడా సెక్యూరిటీ చెక్ చేస్తున్నారు. బస్సులు, వీఐపీస్, ఇతర ప్రముఖులు, పబ్లిక్, నార్మల్ పబ్లిక్ వెహికల్స్, కార్లు అన్నీ దాదాపు టూ వీలర్లు కలిపి 6000 నుంచి 7000 వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనికి తగ్గట్టుగా మనం బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశాం. 12,000 బస్సులు, వెహికల్స్ అన్నీ రోడ్డు హైవేలో ఉంటాయి. దీంతో కొంత జాప్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది."-దామోదర్, విజయనగరం జిల్లా, ఎస్పీ

ప్రధాని పర్యటనకు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసినట్టు డీజీపీ హరీశ్​ గుప్తా తెలిపారు. ఐజీ రాజకుమారిని ప్రత్యేక పర్యవేక్షణాధికారిగా నియమించారు. విశాఖ, విజయనగరంలో కమాండ్ కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు చేసి, సమన్వయం చేస్తున్నారు. విశాఖ నగరంలోనూ ట్రాఫిక్‌ క్రమబద్ధీకరణ నిబంధనలు విడుదల చేశారు. మార్గదర్శకాలు పాటిస్తే ఎక్కడా అవాంతరాలుండవని పోలీసులు ప్రజలను కోరారు.

"రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్లకు ఒక్కొక్క లేఔవుట్ కేటాయిస్తాం. అక్కడ వాళ్లకు భోజనం కూడా ఇస్తాం. ఆ భోజనం తీసుకొని బయటికి వెళ్లాలి, మళ్లీ హైవేకి రిటర్న్ రావాలి. అది కూడా జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో 12 ప్లేసెస్ కేటాయించాం. ఎక్కడెక్కడ వెడల్పు తక్కువ, ఎక్కడ వెహికల్ ఆ వాహనం అది స్టక్ అయిపోవచ్చు అటువంటి ఏరియాలో ఎక్కువ మందిని పెడతాం. ఎక్కడైనా వెహికల్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతే టోయింగ్ వెహికల్స్ అక్కడక్కడ పెడుతున్నాం. బ్రేక్ డౌన్ రిపేర్ చేయడానికి మెకానిక్స్ కూడా పెడుతున్నాం."-శంఖబ్రత బాగ్చీ, విశాఖ సీపీ

"పబ్లిక్ చాలా జిల్లాల నుంచి ఇక్కడ వస్తున్నారు, బస్సెస్​లో వస్తున్నారు. ఏ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఎన్ని బస్సెస్ వస్తున్నాయి, ఏ రూట్లో వస్తున్నాయి మన దగ్గర పూర్తిగా డాటా వచ్చింది. వాళ్ల మూమెంట్ ప్లాన్ చేసుకొని, మానిటర్ చేసుకొని, వైజాగ్ సిటీలో ప్రజలకి ఇబ్బంది కాకుండా రూట్స్ ప్లాన్ చేశాం. డ్రోన్ ద్వారా తర్వాత సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా ఇక్కడ ఒక కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్, భోగాపురంలో ఒక మేజర్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ ఉంది. అవి రెండు కమాండ్ కంట్రోల్​కి కనెక్షన్స్ ఇచ్చి వాళ్లు మాట్లాడుతుంటారు. ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేక ఐజీ రాజకుమారి ఉన్నారు, ట్రాఫిక్ చూస్తారు."-హరీశ్​ కుమార్ గుప్తా, డీజీపీ

భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవాన్ని జయప్రదం చేయాలి: మంత్రులు

రూ.17,883 కోట్లు విలువైన ప్రాజెక్టులకు పచ్చజెండా - ఆగస్టు 1న భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభం

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