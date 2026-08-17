భోగాపురంలో 'ఇండిగో' ఫ్లైట్ ల్యాండింగ్ - కోలాహలంగా ఎయిర్పోర్టు ప్రాంగణం
భోగాపురం విమానాశ్రయంలో తొలి వాణిజ్య విమాన సేవలు ప్రారంభం - జెండా ఊపి సేవలు ప్రారంభించిన కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు - ప్రయాణికులకు బోర్డింగ్ పాస్లు అందజేసిన కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 1:31 PM IST
Flight Services Begin in Bhogapuram Airport : విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో కార్యకలాపాలు తొలిరోజు సజావుగా సాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ నుంచి తొలి విమానం ల్యాండ్ అవగా ప్రయాణికులు కొత్త అనుభూతిని పొందుతున్నారు. ప్రయాణికుల కోసం వచ్చిన వారితో ఎయిర్పోర్టు ప్రాంగణం కోలాహలంగా మారింది.
ఉత్తరాంధ్ర ప్రగతికి కీలకమైన భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి. జీఎంఆర్ సంస్థ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ ఎయిర్పోర్ట్ సేవలు సోమవారం నుంచి పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇవాళ ఉదయం 6 గంటల 45 నిమిషాలకు హైదరాబాద్ నుంచి ఇండిగో విమానం తొలి సర్వీసు భోగాపురం చేరుకుంది. దీనికి వాటర్ గన్స్తో సెల్యూట్ చేశారు. తర్వాత జీఎంఆర్ ప్రతినిధులతో పాటు జిల్లా అధికారులు, విమానాశ్రయ సిబ్బంది ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఉదయం ఏడున్నర తర్వాత తర్వాత తొలి విమానం హైదరాబాద్ వెళ్లింది. ఆ తర్వాత బెంగళూరు, దిల్లీ, హైదరాబాద్కు సర్వీసులు బయలుదేరాయి. దీంతో భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రాంగణంలో సందడి నెలకొంది.
ప్రయాణికులకు బోర్డింగ్ పాస్లు అందజేత: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఉదయం తొలి వాణిజ్య విమాన సేవలను కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ప్రయాణికులకు బోర్డింగ్ పాస్లను స్వయంగా అందజేశారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన తొలి ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రయాణికులకు రామ్మోహన్నాయుడు స్వాగతం పలికి వారికి జ్ఞాపిక అందజేశారు. ఆప్యాయంగా పలకరించి వారితో ఫొటోలు దిగారు. విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి సహకరించిన భోగాపురం రైతులకు రామ్మోహన్ నాయుడు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
మొదటి రోజు అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ప్రయాణం ఒక మధురానుభూతిగా ప్రయాణికులు అభివర్ణిస్తున్నారు. ప్రయాణికుల కోసం ఎరైవెల్ డెస్క్ సమీపంలో ట్రావెల్ హెల్ప్ డెస్క్ ఏర్పాటు చేశారు. విశాఖ నుంచి భోగాపురం రావడానికి 20 విద్యుత్తు బస్సులను ఏర్పాటు చేశారు. సోమవారం 31 సర్వీసులు రాకపోకలు సాగించనుండగా వీటిద్వారా సుమారు తొలిరోజు 6 నుంచి 7 వేల మంది ప్రయాణించనున్నారు.
"ఫస్ట్ ఫ్లైట్ హైదరాబాద్ నుంచి ఇండిగో, అలాగే తర్వాత ఎయిరిండియా ఎక్స్ప్రెస్ బెంగళూరు నుంచి ఇక్కడ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ప్రయాణికులతో మాట్లాడినప్పుడు వారి ఉత్సాహాన్ని చూశా. అందరూ ఎయిర్పోర్టు తాలుకా అందాన్ని, ఇక్కడ సాంప్రదాయాన్ని చూసి మెచ్చుకున్నారు. ఎంతో గర్వంగా ఉంది." - రామ్మోహన్ నాయుడు, కేంద్రమంత్రి
ఇక పూర్తిస్థాయిలో సర్వీసులివే: భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి హైదరాబాద్, తిరుపతి, చెన్నై, బెంగళూరు, కోల్కతా, ముంబయి నగరాలకు సర్వీసులు తిరగనున్నాయి. ఇండిగో, ఎయిర్ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ లాంటి దేశీయ విమాన సర్వీసులతో పాటు ఎయిర్ ఇండియా, స్కూట్ ఎయిర్లైన్స్ ద్వారా సింగపూర్కు, ఇండిగో ద్వారా అబుధాబికి కూడా వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
విశాఖ విమానాశ్రయం నుంచి చిట్టచివరి సర్వీసుగా దిల్లీ విమానం ఆదివారం రాత్రి 10.45 గంటలకు బయల్దేరింది. తర్వాతి నుంచి వాణిజ్యపరమైన సేవలు ఆగిపోయాయి. విశాఖ విమానాశ్రయంలో ఇప్పటివరకు సుమారు 1000 మంది వరకు సిబ్బంది పనిచేయగా, వీరంతా ఎక్కడ సేవలందిస్తారనే దానిపై స్పష్టత లేదు.
కొత్త కనెక్టివిటీ శకం ప్రారంభమైంది: భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో నేటి నుంచి విమాన కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కావడం ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది అని సీఎం అన్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి తొలి ఇండిగో విమానం భోగాపురం విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ కావడం ద్వారా రాష్ట్రంలో కొత్త కనెక్టివిటీ శకం ప్రారంభమైందని చెప్పారు. భోగాపురం నుంచి విమానాలు ఎగరడంతో యువత ఆశలు, ఆకాంక్షలు, భవిష్యత్కు కొత్త అవకాశాలు తెరుచుకుంటాయన్నారు. ఈ చారిత్రాత్మక విమానాశ్రయం ప్రారంభం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు సీఎం చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
భోగాపురం విమానాశ్రయంలో ల్యాండైన తొలి విమానం