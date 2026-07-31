ఉత్తరాంధ్ర ఉపాధికి భోగాపురం రెక్కలు - పలు రంగాల్లో యువతకు కొలువులు
భోగాపురం విమానాశ్రయంతో మారనున్న ఉత్తరాంధ్ర రూపురేఖలు - విమాన రాకపోకలకు మాత్రమే కాకుండా ఉపాధికీ మార్గాలు - విమానయాన, రక్షణ రంగాల్లో యువతకు కొలువులు లభించే ఛాన్స్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 9:24 PM IST
Bhogapuram International Airport : భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రయాణికుల రాకపోకలకు మాత్రమే కాదు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే మణిహారంగా మారనుంది. విమానాశ్రయం నిర్మాణంలో భాగంగా ఇప్పటికే కొందరికి స్థానికంగా ఉపాధి లభించింది. భవిష్యత్తులో ఏరో స్పేస్తోపాటు ఆతిథ్య, సర్వీస్ సెక్టార్లు అభివృద్ధి చెందనున్నాయి. వాటితో ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెద్దస్థాయిలో వస్తాయని స్థానికులు, ప్రజాప్రతినిధులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఉత్తరాంధ్ర యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు: భోగాపురం విమానాశ్రయం ఒక రవాణా ప్రాజెక్టే కాదు. ఉత్తరాంధ్ర యువత వలసలకు చెక్ పెట్టే ఉపాధి కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకోనుంది. గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ రాకతో విశాఖ నుంచి భోగాపురం వరకు వాణిజ్య, పరిశ్రమల ప్రాంతంగా మారనుంది. ప్రాజెక్టులో భాగంగా జీఎంఆర్ సంస్థ ఏరో సిటీ నిర్మిస్తోంది. ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగ పరిశ్రమలు, అత్యాధునిక తయారీ యూనిట్లు ఇక్కడ కొలువుదీరనున్నాయి.
అలాగే మాన్సాస్ ట్రస్ట్తో కలిసి జీఎంఆర్ మాన్సాస్ ఏవియేషన్ ఎడ్యుసిటినీ ఏర్పాటు చేస్తోంది. విమానయాన, అంతరిక్ష, రక్షణ రంగాల్లో అంతర్జాతీయ శిక్షణ, పరిశోధనలను అందించడం దీని ఉద్దేశం. భారతదేశంలో విమానయాన రంగానికి అవసరమైన నిపుణులను ఇక్కడి నుంచే సరఫరా చేయడం సహా పరిశ్రమల అవసరాలకు తగ్గ కోర్సులను ప్రవేశపెడుతుంది. ఫలితంగా భవిష్యత్తులో అనేక మంది ఉత్తరాంధ్ర యువతకు స్థానికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు దొరికే అవకాశం ఉంది.
సులువుగా విదేశాలకు ఎగుమతి: విమానాశ్రయం సమీపంలో గూగుల్ సహా రిలయన్స్, టీసీఎస్, ఇతర డేటా సెంటర్లు వస్తున్నాయి. అలాగే మధురవాడ SEZ కూడా దగ్గర్లోనే ఉంది. ఇప్పటికే కొన్ని ఐటీ సంస్థలు సాగర నగరానికి వచ్చాయి. మరిన్ని రాబోతున్నాయి. ఆ సంస్థల హెడ్స్ ఇతర దేశాల నుంచి విశాఖకు చేరుకోవడం సులువు అవుతుంది. పరవాడ, అచ్యుతాపురం, పైడి భీమవరంలో ఫార్మా పరిశ్రమలు చాలా ఉన్నాయి. విమానాశ్రయం వల్ల అనేక దేశాలతో అనుసంధానం పెరిగి ఆయా ప్రాంతాలకు ఎగుమతులు పెరగనున్నాయి.
ఇది ఫార్మారంగ అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుంది. ఎయిర్పోర్ట్లో 5 వేల చదరపు అడుగుల కార్గో సెంటర్ ఉంది. ప్యాకింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్, డెలివరీ వంటి విభాగాల్లో నాన్ స్కిల్ ఉద్యోగాల కల్పన జరుగుతుంది. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో స్థానికంగా తయారు చేసే, పండే పంటల ఉత్పత్తులను కూడా సులువుగా విదేశాలకు ఎగుమతి చేయవచ్చు. ఫలితంగా దానిపై ఆధారపడే వారి సంఖ్య పెరిగి మరికొంత మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది.
మధ్య, చిన్న తరహా రెస్టారెంట్స్ రాకతో: టూరిజం రంగంలో వచ్చే స్టార్ హోటల్స్తో పాటు ఇతర ఫుడ్ రిలేటెడ్ పాయింట్స్, మధ్య, చిన్న తరహా రెస్టారెంట్స్ రాకతో మరికొంత మందికి జీవనోపాధి కలుగుతుంది. ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణంలోనే స్థానికంగా కొందరికి ఉపాధి లభించింది. దీంతో భవిష్యత్తు కూడా ఆశాజనకంగా ఉంటుందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. విమానాశ్రయానికి భూములిచ్చిన రైతులూ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు రావడంపై ఆనందం వెలిబుచ్చారు. భూములిచ్చిన వారిలో కొందరికి ఉద్యోగాలు, ఉపాధి చూపించారని మిగిలిన వారికీ అందించాలని కోరుతున్నారు.
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