ఆరోజు నుంచే విశాఖకు విమానాల రాకపోకలు బంద్ - భోగాపురానికి స్టార్ట్
భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు - ఆగస్టు 17 నుంచి విమానాల రాకపోకలు ప్రారంభం - అనంతరం విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి విమానాల రాకపోకలు నిలిపివేయనున్నట్లు పౌరవిమానయానశాఖ ప్రకటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 8:10 AM IST
Visakha Airport to Stop Civilian Operations : ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దశాబ్దాల కల విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి సర్వాంగ సుందరంగా సిద్ధమవుతుంది. ఆగస్ట్ 1న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ఈ ఎయిర్పోర్ట్ జాతికి అంకితం కానుంది. అనంతరం ఆగస్ట్ 17 అర్ధరాత్రి 00:01 గంటల నుంచి విమాన రాకపోకలు ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఈ క్రమంలోనే విశాఖపట్నం విమానాశ్రయం నుంచి షెడ్యూల్ విమానాలను నిలిపేస్తున్నట్లు పౌరవిమానయానశాఖ ప్రకటించింది. 30 సంవత్సరాల పాటు విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ (ఐఎన్ఎస్ డేగ) సివిల్ ఎన్క్లేవ్ నుంచి షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ విమానాల రాకపోకలను నిలిపేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఈ నిబంధనకు మినహాయింపు ఉంటుందని తెలిపింది. భారతీయ వాయుసేన, సాయుధ దళాలు, పోలీసు విమానాలు, ప్రభుత్వ అతిథులు రాకపోకలు సాగించే విమానాలు, లీజ్, వీఐపీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లు ఇక్కడి నుంచి నడుస్తాయని నాన్షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య కార్యకలాపాలూ కొనసాగుతాయని వివరించింది. ఇప్పటి వరకు విశాఖ ఎయిర్పోర్టుకు ఉన్న అంతర్జాతీయ ట్రావెల్కోడ్ ‘వీటీజెడ్’ ఆగస్ట్ 17 అర్ధరాత్రి 00:01 గంటల నుంచి భోగాపురం విమానాశ్రయానికి బదిలీ అవుతుందని కేంద్రం వెల్లడించింది.
అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా పేరు : మరోవైపు జీఎంఆర్ సంస్థ పీపీపీ విధానంలో నిర్మించిన భోగాపురానికి విమానాశ్రయానికి ‘అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం’గా నామకరణం చేస్తున్నట్లు పౌరవిమానయానశాఖ మంగళవారం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఎయిర్పోర్ట్కు అల్లూరి సీతారామరాజు పేరు పెట్టాలని 2024 సెప్టెంబర్ 18న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని అధికారికంగా గుర్తిస్తూ నోటిఫికేషన్ వెలువరించింది.
మరోవైపు భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్లో ప్రయాణికులకు తక్కువ ధరకు టీ, టిఫిన్ అందించేందుకు ‘ఉడాన్ యాత్రి కేఫ్’ ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ రూ.10కే వాటర్ బాటిల్, టీ, రూ.20కే సమోసా వంటివి లభించనున్నాయి. విమానాశ్రయాల్లో ఆహార పదార్థాల ధరలు అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని పౌరవిమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు అన్ని చోట్లా ‘ఉడాన్ యాత్రి కేఫ్’లు ఏర్పాటు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే తెలిసిందే. ఈ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం తర్వాత ఇక్కడి ప్రయాణికులకు తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన తినుబండారాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
Bhogapuram Airport Updates : భోగాపురం విమానాశ్రయం కేవలం ఒక ప్రయాణ కేంద్రంగానే కాకుండా ఉత్తరాంధ్ర సంస్కృతికి ప్రతిబింబంగా నిలుస్తోంది. బంగాళాఖాతం సముద్ర తీర అందాలను తలపించేలా 'ఫ్లయింగ్ ఫిష్' నమూనాలో ఈ టెర్మినల్ భవనాన్ని అత్యంత అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు. సుమారు రూ.4750 కోట్లతో 2203 ఎకరాలు ఎకరాల్లో దీనిని నిర్మించారు. బోయింగ్ విమానాలు ఎయిర్ బస్, బోయింగ్ విమానాలు సులభంగా ల్యాండయ్యేలా 3,800 మీటర్ల పొడవు, 45 మీటర్ల వెడల్పున కేట్ ఐ -1 రన్వే నిర్మించారు. ఐదు వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో 25,000ల టన్నుల సరకు రవాణా టెర్మినల్ నిర్మాణం చేపట్టారు.
టెర్మినల్ పైకప్పు, సీలింగ్ డిజైన్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సంప్రదాయ కళా పద్ధతులను అద్భుతంగా మేళవించారు. ఆధునిక ఆర్కిటెక్చర్తో పాటు స్థానిక సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులకు పరిచయం చేసేలా దీనికి రూపకల్పన చేశారు. మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పోరాట స్ఫూర్తిని చాటేలా ఆయన విగ్రహాన్ని, ప్రతిరూపాన్ని ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. తొలి దశలో ప్రయాణికుల సామర్థ్యం ఏడాదికి 60 లక్షల మంది విస్తరణ, రెండో దశలో 1.2 కోట్లకు మూడో దశలో పూర్తి స్థాయి అభివృద్ధితో 1.8 కోట్ల మందికి సేవలు చేరువ చేయాలని లక్ష్యం నిర్దేశించారు. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ అందుబాటులోకి వస్తే ప్రయాణికుల రవాణాతోపాటు వ్యవసాయ, సముద్ర, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు ఊపందుకోనున్నాయి.
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