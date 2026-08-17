భోగాపురం విమానాశ్రయంలో ల్యాండైన తొలి విమానం
భోగాపురం విమానాశ్రయంలో విమానాల రాకపోకలు ప్రారంభం - భోగాపురం వచ్చే ప్రయాణికులకు స్వాగతం పలికిన ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులు - ప్రయాణికులకు ఏటికొప్పాక బొమ్మలను జ్ఞాపికగా అందించిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 8:07 AM IST
Bhogapuram Airport to Commercial Operations Today : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ఆదివారం అర్ధరాత్రి నుంచే సర్వీసులు ప్రారంభమయ్యాయి. తొలుత స్కూట్ ఎయిర్లైన్స్కు చెందిన విమానం రాత్రి ఇక్కడి నుంచి సింగపూర్ బయల్దేరింది. భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి హైదరాబాద్, తిరుపతి, చెన్నై, బెంగళూరు, కోల్కతా, ముంబయి నగరాలకు సర్వీసులు తిరగనున్నాయి. ఇండిగో, ఎయిర్ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ లాంటి దేశీయ విమాన సర్వీసులతో పాటు ఎయిర్ ఇండియా, స్కూట్ ఎయిర్లైన్స్ ద్వారా సింగపూర్కు, ఇండిగో ద్వారా అబుధాబికి వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
ఇవాళ 31 సర్వీసులు రాకపోకలు సాగించనుండగా వీటి ద్వారా సుమారు తొలిరోజు 6 నుంచి 7 వేల మంది ప్రయాణించనున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఇండిగో సర్వీసు ఉదయం 6 గంటల 45 నిమిషాలకు భోగాపురం విమానశ్రయంలో ల్యాండింగ్ అయింది. దీనికి జీఎంఆర్ ప్రతినిధులతో పాటు జిల్లా అధికారులు, విమానాశ్రయ సిబ్బంది స్వాగతం పలికారు. ఏడున్నార తర్వాత తొలి విమానం హైదరాబాద్ వెళ్లనుంది. 8 గంటలకు బెంగళూరుకు, 8.20కి దిల్లీకి, 8.50కి హైదరాబాద్కు సర్వీసులు బయలుదేరతాయి.
అన్నదాతలకు ఉచిత విమాన ప్రయాణం: విశాఖ నుంచి భోగాపురం రావడానికి 20 విద్యుత్ బస్సులు నడవనున్నాయి. భోగాపురం విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి 2,200 వేల మంది రైతులు తమ భూములను ఇవ్వగా వీరికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒకసారి ఉచిత విమాన ప్రయాణం చేయిస్తానని ప్రకటించింది. సోమవారం ఉదయం కొంతమంది అన్నదాతలకు విమాన ప్రయాణం కల్పించడానికి ఏర్పాట్లు చేసింది. ఏదో ఒక సర్వీసులో 165 మందిని ఎక్కిస్తామని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. మిగిలినవారిని విడతలవారీగా తీసుకెళ్తామన్నారు.
జ్ఞాపికగా ఏటికొప్పాక బొమ్మలు: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి విమాన రాకపోకలు ప్రారంభమయ్యాయి. మొదటి విమానం ఉదయం 6 గంటల 45 నిమిషాలకు హైదరాబాద్ నుంచి భోగాపురానికి ఇండిగో విమానం వచ్చింది. ఏడున్నరకు భోగాపురం నుంచి హైదరాబాద్కు ఇండిగో విమానం టేకాఫ్ అయింది. అదే సమయంలో బెంగళూరు నుంచి భోగాపురానికి మరో విమానం చేరుకోనుంది. ఉదయం 8 గంటలకు భోగాపురం నుంచి బెంగళూరుకు ఎయిరిండియా విమానం వెళ్లనుంది. భోగాపురం వచ్చే ప్రయాణికులకు ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులు స్వాగతం పలికి, ఏటికొప్పాక బొమ్మలను జ్ఞాపికగా అందించారు.
బయల్దేరే సర్వీసులివే: భోగాపురం నుంచి హైదరాబాద్కు సోమవారం(ఆగస్టు 17)న ఉదయం 8.55, 10.40, మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట, సాయంత్రం 4.25, రాత్రి 7.20, 8.40, 9.20 గంటలకు బయల్దేరనున్నాయి. దిల్లీకి ఉదయం 8.20, రాత్రి 10.45, బెంగళూరుకు మధ్యాహ్నం 2.55, రాత్రి 9.10, చెన్నైకి మధ్యాహ్నం 12.15, సాయంత్రం 6.35, కోల్కతాకు రాత్రి 7.50, ముంబయికి మధ్యాహ్నం 3.05, తిరుపతికి మధ్యాహ్నం 1.50 గంటలకు విమానాలు ప్రారంభమవుతాయని పేర్కొంది.
40 ఏళ్ల ప్రయాణానికి ముగింపు: విశాఖ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం చరిత్ర పుటల్లోకి వెళ్లిపోయింది. ఇప్పటివరకు సేవలందించిన ఈ ఎయిర్పోర్టు గతంగా మారింది. ఇన్నేళ్లుగా ఇక్కడి నుంచి ట్రావెల్ చేసిన విశాఖ వాసులు ఆఖరిసారిగా ఎయిర్పోర్టుకు వచ్చి, తమ అనుబంధాన్ని నెమరువేసుకున్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి వచ్చినందుకు ఆనందంగా ఉన్నామంటూనే విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ను మిస్ అవుతున్నామని చెప్పారు.
40 ఏళ్ల విశాఖపట్నం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రస్థానం నిన్న అర్ధరాత్రితో ముగిసింది. తరాల చరిత్రకు సాక్షిగా నిలిచిన విశాఖపట్నం ఐఎన్ఎస్ డేగా ఆవరణలోని సివిల్ ఎయిర్పోర్టులో చివరిసారిగా సివిల్ విమాన రాకపోకలు ముగిశాయి. ఏళ్ల తరబడి ఇదే విమానాశ్రయం నుంచి ప్రయాణాలు సాగించిన విశాఖ వాసులు, ప్రవాస ఆంధ్రులు ఆదివారం సాయంత్రం భారీగా ఇక్కడికి చేరుకుని ఆత్మీయ వీడ్కోలు పలికారు. ఎయిర్పోర్ట్ ఆవరణలో సెల్ఫీలు దిగుతూ తమ జ్ఞాపకాలను కెమెరాల్లో బంధించారు.
విశాఖ ప్రగతికి ఈ ఎయిర్పోర్టు అందించిన సేవలను నెమరువేసుకున్న అక్కడి ప్రజలు, అభివృద్ధి ప్రయాణంలో భాగంగా అంతర్జాతీయ హంగులతో భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ అందుబాటులోకి రావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పెరుగుతున్న అవసరాలకు తగ్గట్టుగా మారుతున్న అభివృద్ధి ప్రయాణాన్ని స్వాగతిస్తున్నామన్న విశాఖ వాసులు, ఇన్నేళ్లు సేవలందించిన వైజాగ్ ఎయిర్పోర్టు తమ మదిలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుందని తెలిపారు.
ఇక సెలవు - నేటి అర్ధరాత్రితో విశాఖకు విమానాల రాకపోకలు బంద్
ఉత్తరాంధ్రకు గేమ్ఛేంజర్ - భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ఎందుకంత స్పెషల్?