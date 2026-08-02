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'శభాష్‌ లోకేశ్‌ బాగా పని చేస్తున్నావ్‌' - ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు

మంత్రి నారా లోకేశ్​ సారథ్యంలో కార్యక్రమం ఘన విజయం - లక్షలాది మంది హాజరైనా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావులేకుండా రాష్ట్ర పరిపాలనా సామర్థ్యానికి ప్రతీకగా భోగాపురం వేడుక నిర్వహణ

Bhogapuram Airport Opening Meeting Success
Bhogapuram Airport Opening Meeting Success (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 7:36 AM IST

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Bhogapuram Airport Opening Meeting Success: భోగాపురం వేదికగా ఉత్తరాంధ్ర చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా జన సందోహం మధ్య అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. కూటమి ప్రభుత్వం పక్కా ప్రణాళికతో ప్రతి ఏర్పాటును విజయవంతంగా అమలు చేసి ప్రశంసలు అందుకుంది. లక్షలాది మంది హాజరైనా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావులేకుండా భోగాపురం వేడుకను రాష్ట్ర పరిపాలనా సామర్థ్యానికి ప్రతీకగా నిలిపాయి. మంత్రి నారా లోకేశ్​ సారథ్యంలో కార్యక్రమం ఘన విజయం సాధించడమే కాక ప్రధాని మెచ్చి కితాబిచ్చారు.

లోకేశ్​ భుజం తట్టిన మోదీ: ‘శభాష్‌ లోకేశ్‌ బాగా పనిచేస్తున్నావ్‌’ అని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ను ప్రధాని మోదీ అభినందించారు. విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం ముగిసిన అనంతరం వీడ్కోలు పలికే సందర్భంలో ప్రధాని మోదీ లోకేశ్‌ భుజం తట్టి అభినందించారు. ఇదే వేగం, స్ఫూర్తితో పని చేయాలని సూచించారు. లోకేశ్‌ స్పందిస్తూ దశాబ్దాల కల సాకారం చేశారంటూ ప్రధానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ‘ఇది కేవలం విమానాశ్రయం మాత్రమే కాదు. నూతన అవకాశాలు, అధిక పెట్టుబడులు, నాణ్యమైన ఉద్యోగాలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న పర్యాటకానికి, ఉత్తరాంధ్రలోని ప్రతి కుటుంబానికి ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు ఒక ముఖద్వారం’ అని పేర్కొన్నారు.

భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా విమానాశ్రయం ప్రారంభం కావడంతో ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైనట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ భారీ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడంలో మంత్రి నారా లోకేశ్​ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన 13 ప్రత్యేక కమిటీలు అధికార యంత్రాంగంతో నిరంతరం సమన్వయం చేస్తూ ప్రతి అంశాన్ని నిశితంగా పర్యవేక్షించాయి. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ శ్రేణులు సమష్టిగా పని చేయడంతో ఏర్పాట్లు ఎక్కడా తడబడకుండా సాఫీగా పూర్తయ్యాయి. లక్షలాది మంది ప్రజలు హాజరైనా రవాణా, భద్రత, వేదిక నిర్వహణ, ప్రజా సౌకర్యాలన్నీ ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారమే విజయవంతంగా నిర్వహించడం విశేషంగా నిలిచింది.

కూటమి నిర్వహణా సామర్థం: సభా ప్రాంగణానికి ఉత్తరాంధ్రతో పాటు వివిధ జిల్లాల నుంచి తండోపతండాలుగా ప్రజలు తరలివచ్చి భోగాపురాన్ని జనసంద్రంగా మార్చేశారు. నెల్లిమర్ల, భీమిలి, విజయనగరం, గజపతినగరం, ఎచ్చెర్లతో పాటు పలు నియోజకవర్గాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యారు. ప్రజల రాకపోకలు, పార్కింగ్, ఆహారం, తాగునీరు, వైద్య సేవలు, వాలంటీర్ల నిర్వహణ వంటి ప్రతి విభాగాన్ని ప్రత్యేక కమిటీలు సమర్థంగా నిర్వహించాయి. సభకు వచ్చిన ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ శ్రేణులు క్షేత్రస్థాయిలో నిరంతరం పర్యవేక్షణ కొనసాగించారు. భారీ జనసందోహం ఉన్నప్పటికీ మొత్తం కార్యక్రమం క్రమశిక్షణతో సాగడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. సమన్వయం, సమయపాలన, సమర్థ నిర్వహణతో భోగాపురం వేడుక కూటమి ప్రభుత్వ నిర్వహణ సామర్థ్యాన్ని మరోసారి చాటిచెప్పింది.

ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రణాళికాబద్ధంగా నిర్వహించేందుకు మంత్రి నారా లోకేశ్​ మొదటి నుంచి ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. దాదాపు నెల రోజుల ముందు నుంచీ ఏర్పాట్లను స్వయంగా పరిశీలించేందుకు 3 సార్లు భోగాపురం వచ్చి ప్రతి అంశం గురించి అధికారులతో సమీక్షించారు. మరో 3సార్లు జూమ్ సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ పనుల పురోగతిని పర్యవేక్షించారు. అమరావతిలో మంత్రుల బృందంతో వరుస సమావేశాలు పెట్టి అన్ని శాఖలను సమర్థంగా సమన్వయం చేస్తూ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. ఏర్పాట్లపై పూర్తిస్థాయిలో సంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కార్యక్రమ నిర్వహణను ప్రశంసిస్తూ మంత్రి లోకేశ్​ను అభినందించారు.

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