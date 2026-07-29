ETV Bharat / state

భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవాన్ని జయప్రదం చేయాలి: మంత్రులు

ఆగస్టు 1న ప్రధాని చేతుల మీదుగా భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభం - విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి తరలిరావాలని ప్రజలకు మంత్రుల విజ్ఞప్తి - లక్షలాది మంది రాక నేపథ్యంలో స్థానిక నేతలకు మంత్రుల దిశానిర్దేశం

Bhogapuram Airport Inauguration
Bhogapuram Airport Inauguration (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 3:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhogapuram Airport Inauguration : భోగాపురంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన 'అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం' ప్రారంభోత్సవానికి సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. ఆగస్టు 1వ తేదీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ఈ విమానాశ్రయం అట్టహాసంగా ప్రారంభం కానుంది. ఈ చారిత్రక ఘట్టాన్ని విజయవంతం చేయాలని రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి పి. నారాయణ, ఇంధన శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

భారీ జనసమీకరణపై దిశానిర్దేశం : ప్రధాని మోదీ పర్యటన నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం, నేతలు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రారంభోత్సవ సభకు ఉమ్మడి జిల్లాల నుంచి లక్షలాది మంది ప్రజలు హాజరుకానున్నారని మంత్రులు తెలిపారు. ఇంతపెద్ద ఎత్తున ప్రజలు రానున్న నేపథ్యంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగా మంత్రులు నారాయణ, రవికుమార్ వివిధ నియోజకవర్గాల్లో విస్తృతంగా పర్యటించారు. జనసమీకరణ, భద్రత, రవాణా ఏర్పాట్లపై స్థానిక నేతలకు పలు కీలక సూచనలు చేశారు.

భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవాన్ని జయప్రదం చేయాలి : మంత్రులు నారాయణ, గొట్టిపాటి (ETV Bharat)

భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి గోవా గవర్నర్ అశోక్ గజపతిరాజును ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించినట్లు మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు. భోగాపురంలో విమానాశ్రయం ఏర్పాటు కావడంలో ఆయన పాత్ర ఎంతో ఉందన్నారు. గతంలో అశోక్ గజపతిరాజు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రిగా ఉన్న సమయంలోనే దీనికి అడుగులు పడ్డాయని ఆయన గుర్తు చేశారు.

గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం : గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో భోగాపురం విమానాశ్రయ పనులు తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయని మంత్రులు విమర్శించారు. అప్పట్లో పనులన్నీ నత్తనడకన సాగాయన్నారు. అయితే, రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే పరిస్థితి పూర్తిగా మారిందన్నారు. కూటమి రాకతో విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా పూర్తి అయ్యాయని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

విజయనగరం నగర అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నో చర్యలు తీసుకుంటోందని పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు తమ ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందన్నారు. ఇప్పటి వరకు నగరంలో రోడ్ల నిర్మాణం, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ మెరుగుదల, తాగునీటి సౌకర్యాల కల్పన కోసం రూ. 36 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేసినట్లు ఆయన అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈ నిధులతో నగర రూపురేఖలు మారనున్నాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

విద్యుత్ సమస్యలకు చెక్ : విజయనగరం జిల్లాలో ఎన్నో ఏళ్లుగా పేరుకుపోయిన విద్యుత్ సమస్యల పరిష్కారానికి తమ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని ఇంధన శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ స్పష్టం చేశారు. లో-వోల్టేజీ, విద్యుత్ కోతల సమస్యలు లేకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. కాగా, విజయనగరం అభివృద్ధికి అన్ని విధాలా సహకరిస్తున్న మంత్రులు నారాయణ, గొట్టిపాటి రవికుమార్‌లకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే పూసపాటి అదితి విజయలక్ష్మీ గజపతిరాజు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

"ఆగస్టు 1న ప్రధాని మోదీ భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ఈ సభకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చి కార్యక్రమాన్ని ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు జయప్రదం చేయాలి. విజయనగరం అభివృద్ధికి మా ప్రభుత్వం రూ. 36 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసింది. ఈ విమానాశ్రయానికి కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే అడుగులు వేసిన అశోక్ గజపతిరాజు గారిని ప్రారంభోత్సవానికి ఆహ్వానించాం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఈ పనులు నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయి. కూటమి ప్రభుత్వం రాకతోనే పనులు శరవేగంగా పూర్తయ్యాయి." -పి. నారాయణ, పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి

"ప్రధాని సభకు భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరుకానున్నందున తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించి స్థానిక నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశాం. సభను విజయవంతం చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరూ సమన్వయంతో పని చేయాలి. అలాగే విజయనగరంలో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న విద్యుత్ సమస్యల పరిష్కారానికి మా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు అందించడమే మా లక్ష్యం." -గొట్టిపాటి రవికుమార్, ఇంధన శాఖ మంత్రి

ఆరోజు నుంచే విశాఖకు విమానాల రాకపోకలు బంద్‌ - భోగాపురానికి స్టార్ట్

ఆగస్టు 1న భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్​ ప్రారంభం - టీ, వాటర్ బాటిల్ రూ.10 - సమోసా రూ.20

TAGGED:

VIZIANAGARAM AIRPORT INAUGURATION
NARAYANA ON BHOGAPURAM AIRPORT
GOTTIPATI ON BHOGAPURAM AIRPORT
VIZIANAGARAM DEVELOPMENT WORKS
BHOGAPURAM AIRPORT INAUGURATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.