భోగాపురం విమానాశ్రయం గోల్డెన్ లోగో - 80 మిల్లీగ్రాముల బంగారంతో తయారీ
గుండుసూది మొనపై నిలిచే విధంగా భోగాపురం విమానాశ్రయం లోగో - 80 మిల్లీ గ్రాముల బంగారంతో లోగో తయారుచేసిన సూక్ష్మ కళాకారుడు రమేష్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 5:18 PM IST
Bhogapuram Airport Golden Logo : శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గకు చెందిన సూక్ష్మ కళాకారుడు కొత్తపల్లి రమేశ్ ఆచారి తన అద్భుత ప్రతిభతో అరుదైన రికార్డు సృష్టించారు. ఉత్తరాంధ్రా ప్రగతికి సరికొత్త కీర్తి కిరీటంగా నిలవనున్న "భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం" లోగోను ఆయన అత్యంత సూక్ష్మ రూపంలో ఆవిష్కరించారు. కేవలం ఒక గుండుసూది మొనపై నిలిచే విధంగా పలుచటి బంగారు రేకుతో ఈ లోగోను అత్యంత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దారు.
విమానం ఆకారంలో మెరిసిపోతున్న ఈ గోల్డెన్ లోగోను తయారు చేయడానికి రమేశ్ ఆచారికి రెండు గంటల సమయం పట్టింది. కేవలం 80 మిల్లీగ్రాముల బంగారాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించి, ఎంతో శ్రమించి ఈ వినూత్న కళాఖండాన్ని సృష్టించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ అద్భుతమైన సూక్ష్మ లోగోను త్వరలోనే కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడును కలిసి, ఆయనకు బహుమతిగా అందజేయనున్నట్లు కళాకారుడు రమేశ్ ఆచారి తెలిపారు.
"ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దశాబ్దాల కల సాకారమవుతూ ఆగస్టు 1వ తేదీన భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం జాతికి అంకితం చేయడం అనేది చాలా అద్భుతమైన విషయం. ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టం దేశ చరిత్రలోనే సువర్ణాక్షరాలతో నిలిచిపోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ వినూత్న ప్రయత్నానికి శ్రీకారం చుట్టాను. కేవలం రూ.8,000 విలువైన 80 మిల్లీగ్రాముల బంగారంతో, ఒక గుండుసూది మొనపై నిలిచేలా అతి సూక్ష్మ విమానం నమూనా లోగోను తయారుచేశాను. సుమారు రెండున్నర గంటల పాటు శ్రమించి కేవలం 1.5 సెంటీమీటర్ల ఎత్తు, 1.5 సెంటీమీటర్ల వెడల్పుతో గోల్డెన్ లోగో తీర్చిదిద్దాను" - కొత్తపల్లి రమేశ్ ఆచారి, సూక్ష్మ కళాకారుడు, కాశీబుగ్గ
ప్రత్యేకతలు ఇవే: భోగాపురం విమానాశ్రయం కేవలం ఒక ప్రయాణ కేంద్రంగానే కాకుండా ఉత్తరాంధ్ర సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలకు ప్రతిబింబంగా నిలుస్తోంది. బంగాళాఖాతం సముద్ర తీర అందాలను తలపించేలా, ఈ టెర్మినల్ భవనాన్ని అత్యంత అద్భుతమైన 'ఫ్లయింగ్ ఫిష్' నమూనాలో డిజైన్ చేశారు. టెర్మినల్ పైకప్పు, సీలింగ్ డిజైన్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సంప్రదాయ కళా పద్ధతులను అద్భుతంగా మేళవించారు.
ఆధునిక ఆర్కిటెక్చర్తో పాటు స్థానిక సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులకు పరిచయం చేసేలా దీనికి రూపకల్పన చేశారు. మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పోరాట స్ఫూర్తిని చాటేలా ఆయన విగ్రహాన్ని, ప్రతిరూపాన్ని ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రారంభోత్సవ వేళ విమానాశ్రయ నిర్మాణం కోసం తమ భూములను త్యాగం చేసిన స్థానిక రైతులకు ప్రభుత్వం అరుదైన గౌరవాన్ని కల్పిస్తోంది. భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు నుంచి బయలుదేరే తొలి విమానంలో ప్రయాణించే సువర్ణ అవకాశాన్ని భూనిర్వాసిత రైతులకు ఉచితంగా కల్పిస్తున్నారు. పారిశ్రామిక ప్రగతితో పాటు రైతుల త్యాగాలను గౌరవించాలనే సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచనపై సర్వత్రా ప్రశంసలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. డీజీసీఏ (DGCA) లైసెన్స్, బీసీఏఎస్ (BCAS) సెక్యూర్టీ క్లియరెన్స్ వంటి అన్ని రకాల అనుమతులు రావడంతో ఆగస్టు 1న ఈ కలల ప్రాజెక్టు అధికారికంగా ప్రారంభంకానుంది.
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